The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection aduce arta contemporană în prim-plan printr-o instalație imersivă de primăvară

Homepage  / Advertorial
  Actualizat 27.03.2026, 10:26, de Advertorial
The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection aduce arta contemporană în prim-plan printr-o instalație imersivă de primăvară

The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection continuă să își consolideze poziționarea ca un spațiu în care patrimoniul arhitectural întâlnește experiențele contemporane, printr-o nouă instalație artistică amplasată în lobby-ul hotelului, realizată în colaborare cu renumitul flower artist Mantas Petruskevicius.

Gândită ca o intervenție vizuală cu impact, instalația transformă unul dintre cele mai spectaculoase spații ale clădirii într-un punct de atracție pentru oaspeți și vizitatori, aducând în prim-plan un dialog subtil între design, natură și arhitectură.

Construită în jurul unei forme fluide, inspirate de ritmul spațiului și de ideea de mișcare continuă, instalația este completată de o compoziție florală suspendată semnată de Mantas Petruskevicius, unul dintre cei mai apreciați artiști florali contemporani din Europa. Intervenția sa adaugă un strat de expresivitate și sensibilitate, creând un contrast între structura arhitecturală și fragilitatea organică a florilor. Limbajul sculptural al lucrării este influențat de estetica studioului Zaha Hadid Architects, unde arhitectura, obiectele și experiența spațială se contopesc într-o compoziție unitară.

Realizată pe o structură metalică și finisată cu materiale cu efect reflectant, lucrarea interacționează constant cu arhitectura clădirii, captând lumina și detaliile istorice ale spațiului și reinterpretându-le într-o manieră actuală. 

Un nou tip de experiență în hospitality

Într-un context în care industria ospitalității se mută tot mai mult către experiențe, nu doar servicii, astfel de intervenții devin parte din identitatea hotelurilor premium.

Instalația de la The Marmorosch este gândită ca un punct de atracție vizuală și socială, dar și ca un spațiu în care oaspeții pot interacționa indirect – fie prin explorare, fie prin simpla prezență în interiorul compoziției. Elementele de seating integrate transformă lucrarea într-un spațiu funcțional, nu doar decorativ.

Experiența este concepută ca una de tip 360°, fiecare unghi oferind o perspectivă diferită și o invitație la descoperire. 

Între patrimoniu și contemporan

Fără a replica sau interpreta direct trecutul clădirii, instalația funcționează ca un contrast controlat – un gest contemporan care completează identitatea istorică a hotelului.

Paleta cromatică, dominată de tonuri de primăvară și accente pastelate, aduce o dimensiune de prospețime și echilibru într-un spațiu definit de monumentalitate, contribuind la o atmosferă mai caldă și mai accesibilă.

„Ne dorim ca The Marmorosch să fie mai mult decât un hotel -să fie un spațiu care surprinde și care oferă constant motive de revenire. Această instalație face parte din direcția noastră de a integra experiențe artistice și vizuale în parcursul oaspeților, transformând fiecare vizită într-o experiență memorabilă', a declarat (Tadas Evaltas), General Manager The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection.

***

Apex Alliance în Romania

Dincolo de portofoliul puternic de branduri internaționale, Apex Alliance pune un accent deosebit pe construirea unei culturi organizaționale în care profesioniștii din ospitalitate să se dezvolte și să performeze. Grupul investește constant în programe de training, mobilitate internațională și dezvoltarea talentelor, consolidându-și poziția de angajator preferat pentru cei mai buni specialiști din România și din Europa.

România reprezintă una dintre piețele strategice ale companiei, cu șase hoteluri deja operaționale în București: The Marmorosch Bucharest, Hilton Garden Inn Old Town, Courtyard Floreasca, Moxy Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport și Europa Royale. Portofoliul va fi extins în curând prin deschiderea hotelului Hilton Garden Inn Brașov.

Apex Alliance Hotel Management, parte a grupului lituanian Apex Alliance, administrează în prezent 17 hoteluri în șase țări europene, sub branduri internaționale de renume precum Hilton, Marriott și Radisson. Grupul a finalizat și are în derulare proiecte imobiliare hoteliere în valoare totală de 627 milioane de euro.În acest an, Apex Alliance a inaugurat în urma unei investiții de 65 de milioane de euro hotelul Hampton by Hilton Venice Isola Nuova din Veneția. În perioada următoare, compania va demara lucrări de renovare la două proprietăți de lux – Waldhaus Flims din Elveția și Grand Hotel Gardone de pe malul Lacului Garda, Italia

Foto: The Marmorosch | www.marmorosch.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC