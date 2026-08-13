Teste genetice pentru longevitate: criteriile după care alegi laboratorul

Genetica preventivă nu îți spune de ce vei suferi. Îți spune unde ai, statistic, o vulnerabilitate mai mare decât media — și asta schimbă ce monitorizezi, cât de des și de la ce vârstă. Diferența dintre „predispoziție” și „boală” este esențială: o variantă genetică de risc înseamnă probabilitate, nu destin, iar felul în care trăiești rămâne factorul pe care îl controlezi.
„Zona de longevitate” nu este un test unic, ci un grup de investigații care se uită la aceleași lucruri din unghiuri diferite: cum îți metabolizezi nutrienții, cum îmbătrânesc țesuturile, ce riscuri cardiovasculare și oncologice moștenite ai și cum arată microbiomul tău intestinal.
Măsurate pe criteriile de mai sus, analize genetice preventive de la Clinica Sante acoperă lista integral. Rețeaua are un laborator central de genetică propriu și oferă consiliere genetică gratuită după testare, cu un medic genetician — element pe care puține laboratoare din România îl includ în preț. Testele sunt realizate prin secvențiere de nouă generație, iar rețeaua colaborează cu laboratoare internaționale de referință: Mayo Clinic Laboratories (SUA), Eurofins BIOMNIS (Franța), Natera (SUA), MyBioma (Austria), Bioarray și Veritas Intercontinental (Spania). Cabinetele de genetică medicală funcționează la Iași (program zilnic), Craiova (la cerere) și Ploiești.
Recoltarea se poate face în oricare dintre cele peste 300 de centre ale rețelei, prezente în toate județele, sau la domiciliu.
Nu pune un diagnostic. Nu prezice durata vieții. Nu înlocuiește screeningul clasic — mamografia, colonoscopia sau analizele uzuale rămân la locul lor. Și nu se schimbă în timp: rezultatul e valabil o viață, dar interpretarea lui se actualizează pe măsură ce cercetarea avansează. Rolul lui este să personalizeze planul de prevenție pe care îl stabilești împreună cu medicul.
Înseamnă că ai o probabilitate statistic mai mare decât media populației de a dezvolta o anumită afecțiune. Nu înseamnă că o vei dezvolta. Majoritatea bolilor comune sunt multifactoriale: genetica este un factor, alături de stilul de viață, mediu și vârstă.
De regulă, printr-o probă de sânge sau o probă salivară, în funcție de test. Recoltarea se face în centrele rețelei sau la domiciliu și nu necesită, în general, pregătire specială.
La Clinica Sante, consilierea genetică după testare este gratuită și se face cu un medic genetician. Cabinetele de genetică medicală funcționează la Iași, Craiova și Ploiești; programarea este telefonică.
Testele de genetică preventivă pot fi accesate și direct, fără trimitere. Recomandarea medicului rămâne însă utilă pentru a alege testul potrivit contextului tău, în loc de cel mai extins test disponibil.
Variază în funcție de complexitatea testului — de la câteva zile, pentru panelurile țintite, la câteva săptămâni, pentru secvențierea completă a genomului. Termenul exact este comunicat la recoltare.
Nu. Informația genetică nu se modifică pe parcursul vieții. Ce se poate actualiza este interpretarea, pe măsură ce apar date noi în literatura medicală, motiv pentru care raportul se rediscută periodic cu medicul.
Prețurile menționate sunt cele afișate public în august 2026 și se pot modifica. Testarea genetică nu stabilește un diagnostic: rezultatele se interpretează de către medicul genetician și de medicul curant, în context clinic.