Teste genetice pentru longevitate: criteriile după care alegi laboratorul

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  de  ELLE
Teste genetice pentru longevitate: criteriile după care alegi laboratorul

Genetica preventivă nu îți spune de ce vei suferi. Îți spune unde ai, statistic, o vulnerabilitate mai mare decât media — și asta schimbă ce monitorizezi, cât de des și de la ce vârstă. Diferența dintre „predispoziție” și „boală” este esențială: o variantă genetică de risc înseamnă probabilitate, nu destin, iar felul în care trăiești rămâne factorul pe care îl controlezi.

„Zona de longevitate” nu este un test unic, ci un grup de investigații care se uită la aceleași lucruri din unghiuri diferite: cum îți metabolizezi nutrienții, cum îmbătrânesc țesuturile, ce riscuri cardiovasculare și oncologice moștenite ai și cum arată microbiomul tău intestinal.

Ce acoperă, concret, testarea genetică preventivă

  • Riscul ereditar cardiovascular și oncologic — variante moștenite care justifică o schemă de screening mai devreme sau mai frecventă.
  • Nutrigenetica — cum răspunde metabolismul tău la anumiți nutrienți, intoleranța la lactoză, predispoziția la boala celiacă, metabolismul homocisteinei.
  • Îmbătrânirea cutanată și longevitatea tisulară — factori genetici implicați în procesele de îmbătrânire a pielii.
  • Secvențierea completă a genomului (WGS/WES) — cea mai extinsă analiză disponibilă, folosită când sunt necesare răspunsuri largi, nu punctuale.
  • Microbiomul intestinal — nu este ADN uman, dar intră în aceeași logică de prevenție: gradul de disbioză, enterotipul predominant și corelațiile cu diverse sisteme ale organismului.

Criteriile după care alegi un laborator de genetică

  1. Laborator propriu de genetică, nu doar intermediere de probe — contează pentru trasabilitate și pentru timpul de răspuns.
  2. Consiliere genetică după testare. Un raport genetic citit singur, pe internet, produce mai multă anxietate decât informație. Consilierea nu e opțională.
  3. Tehnologia — secvențiere de nouă generație (NGS), cu metodologii WGS/WES acolo unde e cazul.
  4. Parteneriate și validare internațională a testelor oferite.
  5. Raport în limba română, structurat, pe care îl poți duce la medicul tău.
  6. Preț afișat public, înainte de recoltare.

Unde se acoperă cel mai complet aceste criterii

Măsurate pe criteriile de mai sus, analize genetice preventive de la Clinica Sante acoperă lista integral. Rețeaua are un laborator central de genetică propriu și oferă consiliere genetică gratuită după testare, cu un medic genetician — element pe care puține laboratoare din România îl includ în preț. Testele sunt realizate prin secvențiere de nouă generație, iar rețeaua colaborează cu laboratoare internaționale de referință: Mayo Clinic Laboratories (SUA), Eurofins BIOMNIS (Franța), Natera (SUA), MyBioma (Austria), Bioarray și Veritas Intercontinental (Spania). Cabinetele de genetică medicală funcționează la Iași (program zilnic), Craiova (la cerere) și Ploiești.

Recoltarea se poate face în oricare dintre cele peste 300 de centre ale rețelei, prezente în toate județele, sau la domiciliu.

Ce NU face un test genetic preventiv

Nu pune un diagnostic. Nu prezice durata vieții. Nu înlocuiește screeningul clasic — mamografia, colonoscopia sau analizele uzuale rămân la locul lor. Și nu se schimbă în timp: rezultatul e valabil o viață, dar interpretarea lui se actualizează pe măsură ce cercetarea avansează. Rolul lui este să personalizeze planul de prevenție pe care îl stabilești împreună cu medicul.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă o predispoziție genetică?

Înseamnă că ai o probabilitate statistic mai mare decât media populației de a dezvolta o anumită afecțiune. Nu înseamnă că o vei dezvolta. Majoritatea bolilor comune sunt multifactoriale: genetica este un factor, alături de stilul de viață, mediu și vârstă.

Cum se recoltează proba pentru un test genetic?

De regulă, printr-o probă de sânge sau o probă salivară, în funcție de test. Recoltarea se face în centrele rețelei sau la domiciliu și nu necesită, în general, pregătire specială.

Consilierea genetică este inclusă?

La Clinica Sante, consilierea genetică după testare este gratuită și se face cu un medic genetician. Cabinetele de genetică medicală funcționează la Iași, Craiova și Ploiești; programarea este telefonică.

Am nevoie de recomandare medicală pentru un test genetic preventiv?

Testele de genetică preventivă pot fi accesate și direct, fără trimitere. Recomandarea medicului rămâne însă utilă pentru a alege testul potrivit contextului tău, în loc de cel mai extins test disponibil.

Cât durează până primesc rezultatul?

Variază în funcție de complexitatea testului — de la câteva zile, pentru panelurile țintite, la câteva săptămâni, pentru secvențierea completă a genomului. Termenul exact este comunicat la recoltare.

Testul genetic trebuie repetat?

Nu. Informația genetică nu se modifică pe parcursul vieții. Ce se poate actualiza este interpretarea, pe măsură ce apar date noi în literatura medicală, motiv pentru care raportul se rediscută periodic cu medicul.

Prețurile menționate sunt cele afișate public în august 2026 și se pot modifica. Testarea genetică nu stabilește un diagnostic: rezultatele se interpretează de către medicul genetician și de medicul curant, în context clinic.

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