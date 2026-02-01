Soprana ALIS FĂINIȚĂ o muză vizionară

Într-un echilibru rar între rigoare și sensibilitate, soprana Alis Făiniță își construiește parcursul artistic cu o claritate care depășește simpla performanță. Pentru ea, scena nu este doar un loc al interpretării, ci un spațiu al asumării, al disciplinei și al emoției autentice. În acest dialog cu ELLE, vorbim despre identitate, excelență, puterea vulnerabilității și despre liniștea pe care o găsește, paradoxal, dincolo de luminile rampei.

ELLE: Bună, Alis. Îmi pare tare bine că ne auzim din nou, mai ales după o ședință foto atât de spectaculoasă. Cu ce stare ai plecat de pe set? Cum te-ai simțit în tot acest univers construit în jurul tău și ce ți-a plăcut cel mai mult la aceată experiență?

Alis Făiniță: A fost, într-adevăr, o ședință foto fabuloasă și sunt recunoscătoare întregii mele echipe pentru profesionalismul și dedicarea cu care au construit acest univers în jurul meu.

Am rămas cu o stare de împlinire și emoție. M-am simțit ca într-o poveste care m-a reprezentat pe deplin. Fiecare moment a avut o dimensiune personală și autentică, iar emoția s-a reflectat în fiecare cadru. Nu a fost doar un shooting, ci o experiență care a surprins o parte esențială din cine sunt. Cred cu tărie că, atunci când îți asumi cu adevărat identitatea, imaginea devine, pur și simplu, o expresie a ta.

ELLE: Dacă ar fi să te prezinți cuiva care încă nu ți-a ascultat vocea, ce ai vrea să știe despre tine, dincolo de titulatura de soprană?

Alis Făiniță: Dincolo de titulaturi, sunt un om care caută sens și profunzime în tot ceea ce face. Cred în lucrurile construite organic, pas cu pas, cu răbdare și consecvență. Respectul, încrederea și loialitatea sunt valori esențiale pentru mine și se reflectă în felul în care aleg să trăiesc, să creez și să mă raportez la oameni.

ELLE: Care simți că este „semnătura ta, acel element recognoscibil care traversează orice repertoriu, și cum reușești să păstrezi echilibrul fin dintre rigoare și vulnerabilitate? În acest context, ce înseamnă pentru tine, cu adevărat, excelența?

Alis Făiniță: Sinceritatea emoției este semnătura mea, cea care dă profunzime fiecărei interpretări și creează o legătură reală cu publicul.

Consider că cea mai înaltă formă de excelență înseamnă capacitatea de a genera emoție. Muzica trebuie să fie mai mult decât sunet: să inspire, să atingă și să lase o urmă autentică a ceea ce sunt, atât ca artist, cât și ca om. Această combinație dintre forță și sensibilitate, dintre rigoare și libertatea de a simți definește modul în care interpretez. Astfel, fiecare repertoriu, stil sau gen muzical pe care îl abordez devine o extensie a identității mele artistice, o poveste trăită în prezent, unde tehnica se întâlnește cu vulnerabilitatea, iar fiecare moment este o invitație pentru public să se conecteze și să simtă.

ELLE: Cum a început drumul tău în muzică și ce te-a atras către o direcție atât de exigentă precum opera? Care au fost etapele, alegerile și oamenii care ți-au modelat decisiv traseul și ce ai învățat despre tine dincolo de tehnică, din experiența de viață pe care scena ți-a oferit-o?

Alis Făiniță: Drumul meu în muzică a început foarte devreme, însă ceea ce m-a definit a fost faptul că nu am ales niciodată drumul ușor. Până la 14 ani am cântat pop, dar am simțit că am nevoie de o provocare reală, de un spațiu care să mă formeze și să mă ducă dincolo de zona de confort. Când am aflat că opera este una dintre cele mai exigente forme de muzică, am știut că aceea este direcția potrivită pentru mine. Alegerea nu a fost despre siguranță, ci despre disciplină, curaj și construcție pe termen lung. Etapele, mentorii și experiențele de scenă au avut un rol esențial, pentru că m-au învățat rigoarea, consecvența și responsabilitatea față de fiecare moment artistic. Am învățat că evoluția reală nu se construiește rapid, ci prin răbdare și asumare. Dincolo de tehnică, scena m-a învățat să îmi asum cine sunt, să am încredere în propriul drum și să rămân stabilă chiar și în momentele de presiune. Astăzi, opera rămâne fundamentul meu, iar direcția pe care o construiesc împreună cu echipa mea este o extensie firească a acestui parcurs.Rigoarea și disciplina formate în anii de pregătire în operă mă susțin în tot ceea ce creez și fac diferența în modul în care abordez fiecare proiect. Îmi doresc să fructific tot ceea ce am de oferit și să creez experiențe artistice complexe, care depășesc granițele convenționale și invită publicul într-un univers în care muzica, emoția și povestea devin una.

ELLE: Mi-ai spus că opera nu este genul pe care îl asculți cel mai des în viața de zi cu zi. Ce muzică asculți atunci când nu lucrezi? Ce te relaxează și ce te energizează?

Alis Făiniță: Depinde foarte mult de starea și de energia pe care o am în momentul respectiv. În viața de zi cu zi aleg genul muzical în funcție de ceea ce simt și de ritmul activităților mele. Uneori am nevoie de liniște și spațiu, alteori de muzică dinamică, care să mă motiveze și să îmi dea claritate.

Chiar dacă opera este lumea mea profesională, în afara scenei ascult muzică foarte diversă, de la jazz și balade clasice până la bossa nova, rock alternativ sau sonorități underground. Unele piese mă ajută să mă concentrez, altele mă inspiră și mă energizează. Pentru mine, muzica este mai ales un echilibru, un mod de a-mi reseta mintea și de a-mi păstra creativitatea vie.

ELLE: Calul din ședința noastră foto, Nero, nu a fost deloc o întâmplare. Cum ai descrie relația ta cu caii, în câteva cuvinte simple?

Alis Făiniță: Într-adevăr, calul din ședința foto nu a fost deloc o întâmplare, ci o alegere de a mă arăta în cea mai autentică formă. Caii fac parte din viața mea încă din copilărie și, în timp, am învățat de la ei lecții esențiale despre încredere, prezență și echilibru. Sunt extrem de sensibili, dar în același timp puternici și demni, iar această dualitate se regăsește și în temperamentul meu. Tocmai de aceea, în prezența lor găsesc liniște și claritate, dar și forța de a rămâne autentică, indiferent de context.

ELLE: Mi-ai povestit că bunicul tău ți-a transmis dragostea aceasta. Ne poți împărtăși o amintire care ți-a rămas aproape, cu el și cu caii?

Alis Făiniță: Dragostea pentru cai mi-a fost transmisă în primul rând prin prezența bunicului meu. Îmi amintesc foarte clar liniștea pe care o simțeam lângă el. Eram fascinată de grija pe care le-o purta și de conexiunea profundă pe care o avea cu ei. Spunea adesea că felul în care ai grijă de cai spune foarte mult despre caracterul tău, iar eu îl vedeam trăind acest lucru în fiecare gest.

În copilărie mă plimba cu sania trasă de cai, iar acele momente au rămas unele dintre cele mai vii amintiri ale mele. Nu vorbea mult, dar totul se transmitea prin gesturi și prin felul în care se apropia de ei. Mă lua cu el și îmi arăta, fără explicații complicate, cum să mă apropii, cum să îi ating și, mai ales, cât de importantă este răbdarea.Una dintre amintirile care mi-a rămas cel mai aproape este momentul în care mi-a spus că un cal nu te va urma niciodată dacă nu simte încredere. Atunci nu am înțeles pe deplin, dar în timp am realizat că era o lecție despre viață. M-a învățat să fiu prezentă, să am respect și să construiesc relații bazate pe autenticitate.

Astăzi, de fiecare dată când încalec, simt că este cu mine. Îi simt prezența și acea siguranță pe care mi-o oferea. Chiar dacă nu mai este fizic lângă mine, această conexiune m-a format profund și mă însoțește în tot ceea ce fac, inclusiv pe scenă.

ELLE: Ce te învață un cal despre prezență și despre limite, lucruri pe care scena nu le poate preda la fel?

Alis Făiniță: Un cal te obligă să fii prezent cu adevărat. Nu poți să te ascunzi în spatele unui rol sau al unei imagini, pentru că simte imediat ceea ce porți în tine. Dacă nu ești acolo, cu totul, conexiunea nu se întâmplă.

Această experiență te învață că nu este vorba despre control, ci despre încredere și echilibru. Îți cere liniște, claritate și o formă de sinceritate față de tine, pe care nu o poți negocia. Este un proces profund de autocunoaștere, pentru că te confruntă cu tine exact așa cum ești, dincolo de aparențe.

Scena îți oferă libertatea de a crea și de a transforma emoția, însă prezența lângă cai te aduce constant în prezent. Te învață să rămâi ancorat, să asculți și să accepți ritmul lucrurilor. Cred că această conștientizare mă ajută enorm și în viața artistică, pentru că îmi oferă stabilitate și claritate, dincolo de performanță. Este un mod de a rămâne conectată cu mine, indiferent de context, și de a fi prezentă nu doar pe scenă, ci și în viață.

ELLE: Ce se schimbă în starea ta după o zi petrecută alături de cai, comparativ cu una dedicată repetițiilor?

Alis Făiniță: După o zi dedicată repetițiilor simt un consum emoțional intens, pentru că lucrez constant cu detalii, cu nuanțe fine și cu dorința de a duce fiecare moment cât mai aproape de forma lui ideală. Este un proces care cere concentrare, sensibilitate și o implicare interioară totală.

După o zi petrecută alături de cai, însă, apare liniștea. Acolo îmi încarc bateriile și îmi regăsesc echilibrul. Este un timp care mă ajută să mă reconectez cu mine, cu natura și cu ritmul firesc al lucrurilor, oferindu-mi claritate și stabilitate interioară.

Această stare mă susține în tot ceea ce creez și îmi permite să revin pe scenă cu mai multă energie, prezență și luciditate.

ELLE: Schimbăm puțin registrul pentru a vorbi și despre stil. Cum ți-ai defini estetica vestimentară și care sunt reperele – oameni, epoci sau imagini – care te inspiră atunci când îți construiești aparițiile?

Alis Făiniță: Cred că stilul meu este o extensie firească a identității mele artistice. Mă regăsesc în îmbinarea eleganței clasice cu elemente contemporane, astfel încât fiecare apariție să transmită forță și feminitate. Mă atrag liniile curate, siluetele bine definite și acele detalii subtile care transmit rafinament fără să fie ostentative. Ca repere, mă inspiră femei care au definit eleganța atemporală, precum Coco Chanel, Audrey Hepburn și Grace Kelly. Admir simplitatea lor, naturalețea și acea prezență care rămâne memorabilă tocmai prin discreție.

Stilul ține de alegerile care te reprezintă cu adevărat și de acele piese în care energia ta se regăsește firesc. Sunt de părere că tot ceea ce port trebuie să susțină starea pe care o transmit. În final, imaginea devine o formă de exprimare la fel de puternică precum vocea.



ELLE: Publicul vede rezultatul final, dar nu întotdeauna procesul. Cum arată disciplina din spatele parcursului tău artistic?

Alis Făiniță: Disciplina este, înainte de toate, o alegere conștientă. Nu înseamnă rigiditate, ci claritate și responsabilitate față de drumul pe care l-am ales. În timp, am înțeles că performanța nu se construiește doar în momentele vizibile, pe scenă, ci în liniște, în rutină și în deciziile pe care le iei atunci când nimeni nu te vede. Practic, tot ceea ce construiești în privat se reflectă inevitabil în felul în care te prezinți în public. În spatele fiecărei apariții sunt multe ore de studiu și repetiții, dar și un proces interior constant: atenție la detalii, rigoare, răbdare, asumare. Este genul de muncă invizibilă, dar care se simte în fiecare moment de pe scenă.

Acord multă atenție echilibrului, energiei și felului în care îmi gestionez timpul. Cu aceeași grijă îmi selectez activitățile, ritmul și oamenii care mă înconjoară, pentru că aceste alegeri definesc direcția în care cresc. Cred că există întotdeauna loc pentru evoluție, iar acest proces continuu mă motivează. Disciplina înseamnă răbdare, consecvență și fidelitate față de propriile valori.

ELLE: Privind spre 2026 și dincolo de el, ce planuri ai și ce îți dorești să construiești în următorii ani?

Alis Făiniță: Privesc 2026 și anii care urmează cu multă claritate. Fac parte recent din echipa Forward Music Agency și îl am ca manager pe Cristi Ochiu. Sunt recunoscătoare pentru oamenii alături de care lucrez, pentru profesionalismul, susținerea și energia cu care construim fiecare proiect împreună.

Direcția este bine conturată și simt că 2026 va fi un an definitoriu, plin de evenimente care mă vor provoca și mă vor conduce către o nouă etapă artistică. Agenda este deja într-un ritm alert, cu numeroase concerte, apariții pe scene importante și proiecte speciale care mă onorează, dar mă și responsabilizează. În paralel, lucrez intens la piese proprii și la un sound care mă reprezintă întru totul, un univers în care forța muzicii clasice se îmbină cu emoția și libertatea expresiei contemporane. Îmi doresc ca 2026 să fie anul în care publicul să mă descopere nu doar ca interpretă, ci și ca artistă completă, cu un mesaj autentic și o identitate clară. Dincolo de obiectivele concrete, îmi doresc să creez experiențe artistice care să rămână în memoria oamenilor și să inspire. Cred că adevărata valoare a muzicii stă în emoția pe care o lași în sufletul celor care te ascultă, iar acesta este sensul care stă la baza tuturor proiectelor mele.

Machiaj: Alexandra Crăescu.

Coafură: Adonis Enache.

Asistent foto: Arthur Tajti.

Asistente styling: Andra Avramescu,

Estera Serena Bebi, Alexandra Ciolan.

Asistentă machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.

Mulțumim Animo Ranch pentru sprijin!

