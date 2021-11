Relații adevărate, ca-n viață. Concurs special #ArcaneELLE, lansat de serialul care ne amintește să ne apreciem bunele și relele omenești

Te înțelege așa de bine că nu-i nevoie să-i explici de ce faci sau simți ceva anume. Zici că-ți citește gândurile. Poate că, de fapt, asta e explicația: comunicați la alt nivel, dincolo de ce se poate pune-n cuvinte. Vă susțineți una pe alta necondiționat. Știi sigur că, oricând ai nevoie, ea va fi acolo. Dacă ar fi să ne luăm după filme, așa ar suna portretul relației dintre două surori. Dar noi știm că realitatea e alta, nu-i așa? Până și filmele au început să mai lase tărâmul fanteziilor și să coboare cu picioarele pe pământ. Așa am ajuns să avem pe ecrane relații dintre două surori în care chiar te regăsești.

Realitatea e că sunteți doi oameni complet diferiți. Sigur, aveți o legătură de necontestat. Anii aceia de copilărie, când ați crescut împreună, v-au făcut să descoperiți lumea cot la cot. Fiecare o percepea în felul ei, dar erați acolo, personaj secundar în povestea celeilalte. Și asta nu-i puțin lucru. Poate că anii v-au îndepărtat, fiecare cu propriile ei priorități, poate că alegerile pe care le-ați făcut au pus mii de kilometri între voi. Dacă dai deoparte piedicile pe care le puneți în calea de la una la cealaltă, ce rămâne când te gândești la sora ta?

Concurs #ArcaneELLE

Uite o provocare pe care ți-o lansăm. Vrem să știm cum arată relația ta cu sora ta – cu bune și cu rele, exact așa cum e în viață. E valabil și pentru prietena cea mai bună, care ți-e ca o soră, căci știm că familia pe care ne-o alegem, nu cea cu care ne naștem, e la fel de importantă.

Până pe 17 noiembrie, postează pe Instagram o poză cu sora sau prietena ta și-o descriere în care să ne povestești despre voi: ce vă unește, dar și ce vă desparte și cum faceți să găsiți calea înapoi spre cealaltă. Folosește neapărat hasgtag-urile #Arcane și #ArcaneELLE, verifică să ai contul public, nu privat (să putem vedea postările pe cele două hashtag-uri).

Te răsplătim cu un priemiu ca-n visele tale cele mai frumoase: vei fi protagonista unui editorial de modă publicat în revista ELLE, inspirat de serialul Arcane. Tu și sora ta (sau prietena care ți-e ca o soră) veți juca, pentru o zi, rolul personajelor principale, surorile Jinx și Vi, din cel mai nou serial de pe Netflix, inspirat de jocul League of Legends. Distracție pe set, o armată de stiliști care vă vor răsfăța și o experiență de care să vă bucurați ani de-a rândul.

Găsești inspirație pe Instagram ELLE. Consultă și regulamentul complet.

Universul Arcane și League of Legends

Serialul Arcane poate fi urmărit pe Netflix începând cu 7 noiembrie. Inspirat din cunoscutul joc League of Legends, cu fani devotați în întreaga lume, Arcane este o serie animată, dezvoltată și produsă de Riot Games, în parteneriat cu Fortiche Productions. Are trei acte a câte trei episoade și va dezvălui originile campionilor din League of Legends în Runeterra. Următoarele două acte vor fi lansate pe 14 și pe 21 noiembrie.

Bazat pe universul League of Legends, Arcane spune povestea conflictului dintre orașul bogat Piltover și mahalalele orașului subteran Zaun. Cunoscut în Runeterra drept „orașul progresului', multe dintre cele mai strălucite minți locuiesc în Piltover. Însă creația tehnologiei hextech care îi va permite unui om să controleze energia magică va amenința acest echilibru între cele două orașe.



Jucătorii de League of Legends pot recunoaște personaje familiare în Arcane, precum Jinx, Vi, Jayce și Caitlyn și vor face cunoștință cu unele noi, cum ar fi Vander și Silco, care sunt amândoi cetățeni ai Zaunului și joacă roluri esențiale în modelarea lumii în dezvoltare.

Un soundtrack la fel de memorabil

Arcane se bucură și de o coloane sonoră impresionantă. Printre artiștii și trupele care au creat cele 11 melodii din coloana sonoră a serialului de animație, se numără Imagine Dragons, Sting, Bones UK, rapperul Pusha T și violonistul Ray Chen. În plus, coloana sonoră poate fi pre-salvată pe toate platformele de streaming.

Cele 11 melodii care alcătuiesc coloana sonoră a serialului vor fi disponibile integral pe 21 noiembrie și prezintă o mare varietate de artiști și genuri muzicale. Melodiile vor fi lansate în trei faze care vor coincide cu lansările actelor din Arcane – 7, 14 și 21 noiembrie.

