HEYDUDE lansează „Escape to HEYDUDE Country” alături de superstarul global Lewis Capaldi

O nouă campanie care celebrează confortul, simplitatea și ușurința de zi cu zi

Cântărețul și compozitorul premiat Lewis Capaldi revine ca imagine a campaniei în Marea Britanie

„Escape to HEYDUDE Country' este centrată pe silueta iconică Stretch Sox a brandului

Campania celebrează o abordare „comfort-first' a vieții de zi cu zi, încurajând consumatorii să încetinească ritmul și să se reconecteze cu micile momente plăcute

HEYDUDE, brandul global de încălțăminte casual cunoscut pentru confort și stil, lansează „Escape to HEYDUDE Country' – o nouă campanie de brand concepută pentru a surprinde esența mărcii: confort fără efort, un stil de viață relaxat și libertatea de a te mișca ușor prin rutina zilnică.

Într-o lume care rareori încetinește, „Escape to HEYDUDE Country' oferă o evadare metaforică din agitația zilnică. Campania celebrează găsirea confortului în momente mici, dar semnificative – fie că este vorba despre rezolvarea unor treburi, o plimbare de weekend sau planuri spontane – punând confortul pe primul loc prin încălțămintea atent concepută HEYDUDE.

În centrul campaniei se află silueta emblematică Stretch Sox. Ușoară, flexibilă și creată pentru a fi încălțată și descălțată cu ușurință, aceasta a devenit alegerea ideală pentru confortul zilnic și versatilitatea casual. Îmbinând un design relaxat cu inovația funcțională, Stretch Sox oferă lejeritatea pe care consumatorii o așteaptă de la HEYDUDE – fiind punctul natural de intrare în universul brandului.

Revenind ca imagine a campaniei în Marea Britanie, superstarul global premiat Lewis Capaldi aduce umorul său caracteristic și autoironia în „Escape to HEYDUDE Country'. În filmul principal, Lewis explorează cu ironie cultura modernă a confortului – adresându-se jucăuș publicului în stilul său inconfundabil. Cu momente subtile și interacțiuni directe cu privitorul, el „evadează' în HEYDUDE Country, poziționând Stretch Sox drept soluția simplă și fără complicații pentru haosul cotidian.

Întreaga gamă HEYDUDE este susținută de noul Comfort System al brandului, care combină amortizarea profundă HEYCOMF, construcția ultra-ușoară HEYLITE din EVA și designul HEYflex pentru încălțare rapidă, oferind confort fără efort pe tot parcursul zilei.

„Confortul nu trebuie să fie complicat', spune Matias Infante, Head of Marketing la HEYDUDE. „Stretch Sox au fost creați pentru a oferi o senzație de lejeritate încă de la primul pas, iar «Escape to HEYDUDE Country» este modul nostru de a celebra această abordare simplă și relaxată a stilului de zi cu zi.'

Lansată ca o campanie completă 360° în digital, social media, retail și wholesale, „Escape to HEYDUDE Country' cu Lewis Capaldi aduce la viață filosofia brandului axată pe confort, printr-o serie de momente relaxate din viața de zi cu zi, în care Lewis intră natural în universul HEYDUDE și își adaugă umorul caracteristic.

Colecția Stretch Sox include:

● Wally Stretch Sox

● Wendy Stretch Sox

Despre Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX), cu sediul în Broomfield, Colorado, este un lider global în încălțăminte casual inovatoare pentru toți, combinând confortul și stilul cu valoarea pe care consumatorii o cunosc și o apreciază. Brandurile companiei includ Crocs și HEYDUDE, iar produsele sale sunt comercializate în peste 85 de țări prin canale wholesale și direct către consumator. Pentru mai multe informații despre Crocs, Inc., vizitați investors.crocs.com. Pentru a afla mai multe despre brandurile noastre, accesați www.crocs.com sau www.heydude.com.

Despre Lewis Capaldi:

Lewis Capaldi este un artist global de top, cu peste 30 de miliarde de stream-uri și una dintre cele mai de succes cariere din Marea Britanie ale generației sale, având 10 single-uri în Top 10 și șase locuri 1 în UK, inclusiv piesa record „Someone You Loved' – cea mai ascultată melodie din toate timpurile în Marea Britanie. Revenirea sa recentă include un nou single ajuns pe locul 1 în UK, un moment extrem de emoționant pe scena Glastonbury și anunțul celor mai mari concerte ale sale de până acum în Marea Britanie, Irlanda și America de Nord și de Sud. Câștigător a două premii BRIT și nominalizat la GRAMMY®, Capaldi a lansat două albume ajunse pe locul 1 în UK, un documentar Netflix aflat pe prima poziție și s-a bucurat de aprecierea criticilor, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai importanți singer-songwriters ai momentului.

