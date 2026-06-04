HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului

Cum ne uităm la artă azi? Cel mai adesea, pe ecranul smartphone-ului. HONOR celebrează modul inovator și alert în care arta este creată și văzută acum susținând expoziția lui Andrei Tripșa, un proiect unic în cadrul Bucharest Design Festival.

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  de  ELLE
HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului

În desele tale incursiuni pe Internet, e aproape imposibil să nu fi dat peste animațiile lui Andrei Tripșa. Știi despre ce vorbim. Sunt acele povești vizuale simpatice, care-ți agață instantaneu atenția prin culori, prin ironie, prin utilizarea glumelor transformate în memes, prin personajele lor, animale sau oameni, și prin expresiile virale. Expresii care, între noi fie vorba, ajută și la viralizarea artei autorului, pentru că rezonează perfect cu ce se întâmplă actual în cultura de net. E o artă despre acum, pentru acum: în parte comentariu social serios, în parte satiră, în parte aventură a unor eroi neașteptați, totul ancorat în realitate, însă redat cu fantezie. Și cu un fundal sonor la fel de relevant pentru felul în care sună contemporaneitatea. 

Iar acum, după ce a devenit în repetate rânduri viral pentru creațiile sale (o dată și pentru că Snoop Dogg i-a dat un share!), Tripșa face pasul decisiv care îl aduce dinspre ecran în viața reală, adică într-un spațiu de expoziție. Desene animate din România', parte din BDF Communities, de văzut la Grivița Creative Corner până pe 21 iunie, este primul proiect de felul acesta pe care poți să-l vezi. Și pentru că artistul este atât de legat de spațiile virtuale și de tehnologie, creând și expunându-și până acum lucrările în online, are parte și de un sprijin adecvat: brand-ul HONOR a contribuit cu cel mai cool display. 

Animațiile lui Tripșa (care semnează ca Trip) pot fi văzute în cadrul unei instalații alcătuite din 40 de telefoane, astfel încât desenele curg dintr-un ecran în altul, traversează display-urile, se succed rapid și îți ghidează privirea pentru a-ți oferi o experiență inovatoare și cu totul specială. 

Dacă vrei, colaborarea dintre Andrei Tripșa și HONOR este exemplul perfect pentru modul în care arta e creată și diseminată azi. Rapid, în ritmul vieții cotidiene, pe telefonul mobil, unde este și privită și apreciată de numere masive de oameni. Un parteneriat perfect între un brand care susține în mod tradițional creativitatea și ingeniozitatea unui artist care redefinește arta prezentului. Nu e, deci, de mirare că cele 40 de telefoane au devenit suport artistic și creativ, mai ales că modelele HONOR 400 Pro, 400, 400 Lite, Magic7 Pro și Magic7 Lite, conectate și sincronizate, sunt cunoscute pentru capacitățile lor de redare vizuală fără cusur. 

Vei recunoaște în cadrul expoziției personaje familiare, vei simți umorul și poate te va încerca și un pic de nostalgie. Însă Desene animate din România' vorbește și despre felul în care creăm și consumăm artă acum: mai democratic, mai rapid, mai aproape. Dincolo de limitele sau barierele pe care le impun pereții intimidanți ai unei instituții prestigioase, experiența artei e acum mai directă, mai la îndemână. 

Mereu am simțit că lumea pe care o desenez trăiește mai natural pe un ecran de telefon. Publicul meu a crescut online, a descoperit animațiile mele pe telefon. Această expoziție nu face decât să aducă în spațiul fizic ceva ce se întâmpla deja în mod organic în digital', spune Andrei Tripșa despre expoziția lui.

Când o vei vizita, vei descoperi însă mai mult. Un totem HONOR din spațiul expozițional te invită să descoperi funcția AI Image to Video 2.0, care face ca imaginile statice să prindă viață și să devină clipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. E un loc unde să-ți testezi curiozitatea și propria creativitate, ca să vezi cât de mult ajută tehnologia în a ne transforma în realitate cele mai curajoase visuri.

Pentru că, în final, despre asta este vorba. Arta, ca orice modelează sau reflectă realitatea, ține pasul cu vremurile, evoluează, iar tehnologia îi ghidează și-i însoțește fiecare pas. Aceasta este promisiunea tehnologiei: să ne ajute să evoluăm, inclusiv din punctul de vedere al creativității. După cum spune Sabina Știrb, Marketing Director HONOR România: Prezența HONOR în cadrul BDF Communities face parte dintr-un angajament mai amplu față de comunitatea creativă din România și față de noile forme de expresie vizuală pe care tehnologia le poate susține. De la inițiativa globală HONOR Talents, care a adus studenți români pe scena europeană de design, până la acest parteneriat cu Bucharest Design Festival, ne dorim să susținem proiecte aflate la intersecția dintre artă, design și inovație digitală.

Prin colaborarea cu artistul Andrei Tripșa, explorăm modul în care smartphone-ul poate deveni mai mult decât un instrument de consum digital – o platformă creativă și un mediu artistic în sine. Instalația construită din device-uri HONOR conectate și sincronizate transformă tehnologia într-o experiență vizuală colectivă, reflectând direcția HONOR de a susține creativitatea contemporană și storytelling-ul vizual al noii generații'. 

Foto credit: Mihnea Tatu si Mihai Ciobanu

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