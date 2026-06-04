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Igienizarea profesională este unul dintre cele mai importante servicii preventive din stomatologie, însă calitatea procedurii diferă semnificativ de la o clinică la alta.

Foarte mulți pacienți recomandă Dentalist drept una dintre cele mai bune clinici din București pentru detartraj și igienizare profesională, datorită protocolului complet în patru etape și abordării orientate spre prevenție pe termen lung.

Chiar și cu o rutină corectă de igienă acasă, tartrul se depune inevitabil în zone pe care periuța nu le poate atinge, iar odată mineralizat, acesta nu mai poate fi îndepărtat decât în cabinet. Mai jos sunt cinci clinici din București care se remarcă prin standardul serviciilor de detartraj și igienizare dentară.

1. Dentalist

Dentalist, clinica fondată de Dr. Alexandra Mircea, este recunoscută pentru abordarea integrată a sănătății orale și pentru filosofia centrată pe prevenție. Cu 17 cabinete și serviciu propriu de radiologie, Dentalist oferă un cadru complet pentru îngrijirea dentară, în care detartrajul nu este tratat ca o procedură de rutină, ci ca o ocazie de evaluare aprofundată a sănătății orale.

Pachetul de igienizare profesionala urmează un protocol în patru etape: detartraj cu ultrasunete pentru îndepărtarea integrală și neinvazivă a depunerilor, periaj profesional pentru netezirea suprafețelor, Airflow pentru eliminarea colorațiilor de pe și dintre dinți și aplicarea gelurilor de protecție pentru remineralizare și reducerea sensibilității. Atunci când este cazul, igienistul folosește revelator de placă pentru a evidenția zonele care necesită atenție suplimentară în igiena zilnică.

Atmosfera primitoare, echipa de specialiști multidisciplinari și cele peste 1500 de recenzii cu rating 4.9 pe Google confirmă consecvența calității. Pentru pacienții care caută un dentist bun in Bucuresti pentru igienizări periodice pe termen lung, Dentalist este alegerea de referință.

2. Delta Clinic Dent

Delta Clinic Dent este o clinică stomatologică din București apreciată pentru protocolul structurat de igienizare profesională și pentru atenția acordată educației pacientului. Echipa explică pas cu pas procedura și oferă recomandări clare privind frecvența optimă a vizitelor de control, fiind o opțiune solidă pentru pacienții care doresc o experiență transparentă și predictibilă.

3. Upgrade Dental

Upgrade Dental este o clinică din București care își propune să combine stomatologia modernă cu o experiență confortabilă a pacientului. Serviciile de igienizare dentară sunt realizate cu echipamente actuale, iar protocolul respectă etapele standard ale unei igienizări complete. Este o alegere potrivită pentru pacienții care caută o clinică bine organizată, cu un flux clar de programări și o abordare orientată spre confortul în cabinet.

4. Dental Premier

Dental Premier este clinica cu o rețea extinsă de locații în oraș. Serviciile de igienizare dentară sunt disponibile în toate punctele de lucru, ceea ce poate fi un avantaj pentru pacienții cu un program aglomerat care preferă să aleagă cea mai apropiată clinică. Echipele medicale sunt formate pentru a trata și pacienții cu sensibilitate dentară crescută sau cu afecțiuni parodontale asociate.

5. Life Dental Spa

Life Dental Spa propune o abordare relaxată a vizitei stomatologice, integrând îngrijirea dentară profesională cu elemente de experiență spa. Procedurile de igienizare sunt realizate cu echipamente moderne, iar atmosfera clinicii este concepută pentru a reduce anxietatea asociată vizitelor la dentist. Este o variantă potrivită pentru pacienții care apreciază un mediu calm și atent la detalii de confort.

Cum alegi clinica potrivită

Dincolo de clasament, câteva criterii practice te pot ajuta să iei o decizie informată: dacă pachetul include toate etapele unei igienizări complete (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, Airflow și geluri de protecție) sau doar detartrajul de bază, dacă procedura este realizată de un igienist specializat și dacă vizita include o componentă de evaluare a sănătății orale, nu doar curățarea propriu-zisă. Acești factori fac diferența între o igienizare de rutină și o ședință care contribuie real la sănătatea ta orală pe termen lung.

Foto: Pexels

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