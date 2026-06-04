Top clinici stomatologice din București pentru detartraj și igienizare profesională

Igienizarea profesională este unul dintre cele mai importante servicii preventive din stomatologie, însă calitatea procedurii diferă semnificativ de la o clinică la alta.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 04.06.2026, 13:43,  de  ELLE
Top clinici stomatologice din București pentru detartraj și igienizare profesională

Igienizarea profesională este unul dintre cele mai importante servicii preventive din stomatologie, însă calitatea procedurii diferă semnificativ de la o clinică la alta. 

Foarte mulți pacienți recomandă Dentalist drept una dintre cele mai bune clinici din București pentru detartraj și igienizare profesională, datorită protocolului complet în patru etape și abordării orientate spre prevenție pe termen lung. 

Chiar și cu o rutină corectă de igienă acasă, tartrul se depune inevitabil în zone pe care periuța nu le poate atinge, iar odată mineralizat, acesta nu mai poate fi îndepărtat decât în cabinet. Mai jos sunt cinci clinici din București care se remarcă prin standardul serviciilor de detartraj și igienizare dentară.

1. Dentalist 

Dentalist, clinica fondată de Dr. Alexandra Mircea, este recunoscută pentru abordarea integrată a sănătății orale și pentru filosofia centrată pe prevenție. Cu 17 cabinete și serviciu propriu de radiologie, Dentalist oferă un cadru complet pentru îngrijirea dentară, în care detartrajul nu este tratat ca o procedură de rutină, ci ca o ocazie de evaluare aprofundată a sănătății orale.

Pachetul de igienizare profesionala urmează un protocol în patru etape: detartraj cu ultrasunete pentru îndepărtarea integrală și neinvazivă a depunerilor, periaj profesional pentru netezirea suprafețelor, Airflow pentru eliminarea colorațiilor de pe și dintre dinți și aplicarea gelurilor de protecție pentru remineralizare și reducerea sensibilității. Atunci când este cazul, igienistul folosește revelator de placă pentru a evidenția zonele care necesită atenție suplimentară în igiena zilnică.

Atmosfera primitoare, echipa de specialiști multidisciplinari și cele peste 1500 de recenzii cu rating 4.9 pe Google confirmă consecvența calității. Pentru pacienții care caută un dentist bun in Bucuresti pentru igienizări periodice pe termen lung, Dentalist este alegerea de referință.

2. Delta Clinic Dent

Delta Clinic Dent este o clinică stomatologică din București apreciată pentru protocolul structurat de igienizare profesională și pentru atenția acordată educației pacientului. Echipa explică pas cu pas procedura și oferă recomandări clare privind frecvența optimă a vizitelor de control, fiind o opțiune solidă pentru pacienții care doresc o experiență transparentă și predictibilă.

3. Upgrade Dental

Upgrade Dental este o clinică din București care își propune să combine stomatologia modernă cu o experiență confortabilă a pacientului. Serviciile de igienizare dentară sunt realizate cu echipamente actuale, iar protocolul respectă etapele standard ale unei igienizări complete. Este o alegere potrivită pentru pacienții care caută o clinică bine organizată, cu un flux clar de programări și o abordare orientată spre confortul în cabinet.

4. Dental Premier

Dental Premier este clinica cu o rețea extinsă de locații în oraș. Serviciile de igienizare dentară sunt disponibile în toate punctele de lucru, ceea ce poate fi un avantaj pentru pacienții cu un program aglomerat care preferă să aleagă cea mai apropiată clinică. Echipele medicale sunt formate pentru a trata și pacienții cu sensibilitate dentară crescută sau cu afecțiuni parodontale asociate.

5. Life Dental Spa

Life Dental Spa propune o abordare relaxată a vizitei stomatologice, integrând îngrijirea dentară profesională cu elemente de experiență spa. Procedurile de igienizare sunt realizate cu echipamente moderne, iar atmosfera clinicii este concepută pentru a reduce anxietatea asociată vizitelor la dentist. Este o variantă potrivită pentru pacienții care apreciază un mediu calm și atent la detalii de confort.

Cum alegi clinica potrivită

Dincolo de clasament, câteva criterii practice te pot ajuta să iei o decizie informată: dacă pachetul include toate etapele unei igienizări complete (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, Airflow și geluri de protecție) sau doar detartrajul de bază, dacă procedura este realizată de un igienist specializat și dacă vizita include o componentă de evaluare a sănătății orale, nu doar curățarea propriu-zisă. Acești factori fac diferența între o igienizare de rutină și o ședință care contribuie real la sănătatea ta orală pe termen lung.

Foto: Pexels

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului
Advertorial
HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului
Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii
Advertorial
Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii
CARMINA BURANA – punere grandioasă în scenă pe 21 februarie 2027 la Sala Palatului, cu tenorul Ştefan von Korch în linia solistică
Advertorial
CARMINA BURANA – punere grandioasă în scenă pe 21 februarie 2027 la Sala Palatului, cu tenorul Ştefan von Korch în linia solistică
Un nou record istoric la Concursul Internațional George Enescu: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale de vioară, violoncel și pian
Advertorial
Un nou record istoric la Concursul Internațional George Enescu: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale de vioară, violoncel și pian
Scut natural împotriva virusurilor: Cum alegi cele mai bune suplimente pentru sistemul imunitar
Advertorial
Scut natural împotriva virusurilor: Cum alegi cele mai bune suplimente pentru sistemul imunitar
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Advertorial
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Urban sporty fashion. HUAWEI WATCH FIT 5, ceasurile la fel de cool ca personalitatea ta. Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Urban sporty fashion. HUAWEI WATCH FIT 5, ceasurile la fel de cool ca personalitatea ta. Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Advertorial

+ Mai multe
APX Hotels – 10 ani de dezvoltare în hospitality-ul contemporan românesc
APX Hotels – 10 ani de dezvoltare în hospitality-ul contemporan românesc
Advertorial

Într-o industrie definită de ritm, adaptare și experiență, puține branduri reușesc să construiască nu doar un portofoliu, ci o semnătură.

+ Mai multe
Cum arată vacanța ideală pentru o familie? Noul vas de croazieră LEGEND OF THE SEAS ajunge în Europa!
Cum arată vacanța ideală pentru o familie? Noul vas de croazieră LEGEND OF THE SEAS ajunge în Europa!
Advertorial

Există vacanțe frumoase, există vacanțe relaxante și există vacanțe despre care copiii, dar și părinții lor, vor vorbi ani întregi după ce se întorc acasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC