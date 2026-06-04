Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii

După 40 de ani, relația cu sportul se schimbă. Nu pentru că nu mai poți, ci pentru că recuperarea durează mai mult, iar mișcările făcute fără pregătire încep să-și ceară prețul.

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  de  ELLE
Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii

După 40 de ani, relația cu sportul se schimbă. Nu pentru că nu mai poți, ci pentru că recuperarea durează mai mult, iar mișcările făcute fără pregătire încep să-și ceară prețul. Tenis, padel, sală, drumeții, schi — toate rămân pe masă, dar umărul devine articulația care decide cât de activ rămâi pe termen lung.

Vestea bună este că majoritatea problemelor pot fi evitate cu câteva ajustări simple. Vestea mai puțin bună: când apar, trei tipuri de afecțiuni domină statisticile la grupa de vârstă 40+.

Cele trei probleme de umăr după 40 de ani

Ruptura supraspinos este cea mai frecventă leziune la persoanele active trecute de 40 de ani. Tendonul supraspinos face parte din coafa rotatorilor și se uzează natural odată cu vârsta — practic, ruptura tendoanelor coafei rotatorilor poate apărea acum la un efort care la 25 de ani trecea neobservat, sub forma unei leziuni parțiale sau totale. Semnele tipice: durere la ridicarea brațului lateral, slăbiciune și durere nocturnă pe partea afectată.

Dislocarea de umăr apare mai des decât crede lumea — și nu doar la sportivii de contact. O căzătură pe schi, o aterizare nereușită la padel sau chiar un accident casnic pot disloca umărul. După o primă dislocare, riscul de recidivă crește semnificativ, iar instabilitatea cronică poate compromite activitatea sportivă pe termen lung dacă nu este tratată corect.

Artroza de umăr este afecțiunea care apare mai târziu, de obicei după 50 de ani, dar își pune bazele în deceniile anterioare. Suprasolicitările repetate, leziunile netratate și uzura cartilajului contribuie la apariția durerii cronice și a limitării progresive a mobilității. Specialiștii Institutului Umărului — centru medical din București dedicat exclusiv afecțiunilor umărului — atrag atenția că omartroza diagnosticată în stadii incipiente răspunde mult mai bine la tratament conservator decât în formele avansate.

Cum rămâi activ fără să forțezi articulația

Câteva principii simple fac diferența între o viață sportivă longevivă și una întreruptă de accidentări:

  • Încălzește-te ca un adult, nu ca un adolescent. Minimum 10-15 minute, cu accent pe rotații, mobilitate scapulară și activarea coafei rotatorilor.
  • Antrenează musculatura stabilizatoare. Exercițiile cu benzi elastice pentru rotatori externi/interni sunt mai importante decât crezi — și mai eficiente decât orice cremă antiinflamatoare.
  • Progresie graduală. Creșterea bruscă a intensității (ex: maraton de padel după două luni de pauză) este principala cauză a accidentărilor la această vârstă.
  • Ascultă durerea nocturnă. Dacă te trezește din somn sau te împiedică să dormi pe partea afectată, e un semnal de alarmă, nu o simplă oboseală.
  • Nu amâna diagnosticul. Un consult specializat la primele simptome scurtează semnificativ timpul de recuperare.

Când să mergi la specialist

Regula empirică: orice durere de umăr care persistă peste două săptămâni merită investigată. Sub coordonarea Dr. Ion-Andrei Popescu, chirurg ortoped supraspecializat exclusiv în chirurgia umărului, echipa Institutului Umărului tratează aceste afecțiuni prin tehnici minim invazive de artroscopie și protocoale validate internațional, cu accent pe revenirea pacienților la activitatea sportivă obișnuită. Un consult la un ortoped chirurgia umarului la primele simptome face diferența între o pauză scurtă și o problemă cronică.

Sportul după 40 de ani nu este o luptă cu vârsta, ci o adaptare inteligentă la un corp care funcționează altfel decât la 25 de ani. Cu pregătire potrivită, antrenament echilibrat și diagnostic precoce atunci când apar probleme, umărul rămâne aliatul tău pentru încă multe decenii de activitate.

Foto: Pexels

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