Un nou record istoric la Concursul Internațional George Enescu: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale de vioară, violoncel și pian

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  . Actualizat 04.06.2026, 14:15,  de  Advertorial
Un nou record istoric la Concursul Internațional George Enescu: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale de vioară, violoncel și pian

Cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu marchează un nou record absolut în istoria competiției: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale: vioară, violoncel și pian. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului, de la prima sa ediție, organizată în anul 1958, confirmând statutul Concursului Enescu drept una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate descoperirii și promovării noii generații de artiști ai muzicii clasice. 

Datele prezentate în acest moment sunt preliminare și vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției. Înscrierile pentru secțiunea Compoziție sunt în continuare deschise, termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor fiind 30 iunie 2026 (ora 23:59, ora României).

Organizat de ARTEXIM, Concursul Internațional George Enescu va avea loc între 23 august și 19 septembrie 2026, la București, și va celebra anul acesta o bornă simbolică: cea de-a XX-a ediție a competiției care, de aproape șapte decenii, contribuie la formarea și afirmarea unor cariere artistice de excepție. Ediția aniversară din 2026 se desfășoară sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence', reafirmând angajamentul concursului față de cele mai înalte standarde ale performanței artistice. 

Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției precedente, care atrăsese 555 de concurenți și stabilise, la rândul său, un record de participare la secțiunile instrumentale. Numărul impresionant de înscrieri atestă atractivitatea tot mai mare a Concursului Enescu în rândul tinerilor muzicieni din întreaga lume și relevanța sa în peisajul internațional al marilor competiții de muzică clasică.

Cei 645 de candidați provin din 55 de țări de pe cinci continente, demonstrând caracterul cu adevărat global al competiției. Cele mai multe înscrieri au fost înregistrate din: China (128 de concurenți); Coreea de Sud (116 concurenți); Statele Unite ale Americii (56 de concurenți); Japonia (45 de concurenți); Germania (33 de concurenți); România (30 de concurenți); Italia (24 de concurenți), alături de muzicieni din Franța, Taiwan, Spania, Polonia, Elveția, Australia, Austria, Canada, Hong Kong, Venezuela, Cuba, Mexic, Danemarca, Muntenegru, Republica Cehă, Chile, Marea Britanie, Ucraina, Singapore, Finlanda etc.     

Datele statistice relevă și o tendință importantă a ediției din 2026: aproape jumătate dintre candidații înscriși provin din Asia de Est. China, Coreea de Sud și Japonia însumează împreună 289 de concurenți, confirmând interesul deosebit pe care tinerii muzicieni din această regiune îl acordă Concursului Internațional George Enescu. În același timp, participarea consistentă din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Franța și România confirmă poziția competiției în circuitul global al marilor concursuri internaționale de muzică clasică.

Cu 30 de concurenți înscriși, România se situează în topul primelor șase țări participante, alături de unele dintre cele mai importante centre mondiale de formare muzicală. Această prezență semnificativă subliniază rolul Concursului Internațional George Enescu ca platformă de dezvoltare și afirmare pentru noile generații de muzicieni români. 

Datele înscrierilor evidențiază și capacitatea Concursului Internațional George Enescu de a atrage muzicieni aflați la vârste remarcabil de fragede: cel mai tânăr candidat înscris la această ediție are doar 11 ani și provine din Statele Unite ale Americii, concurând la secțiunea vioară. Tot la secțiunea vioară este înscris și un candidat în vârstă de 12 ani, de asemenea din Statele Unite ale Americii.

La secțiunea violoncel, cei mai tineri concurenți au 14 ani și sunt originari din Australia și Coreea de Sud, în timp ce la secțiunea pian cel mai tânăr candidat înscris are 16 ani și provine din China.

În conformitate cu regulamentul concursului, toate înregistrările video sunt analizate de către juriile de specialitate, iar rezultatele preselecției vor fi anunțate în data de 19 iunie 2026. În urma acestei etape, vor fi selectați pentru participarea în concurs maximum 50 de concurenți în fiecare secțiune instrumentală: vioară, violoncel și pian. Aceștia vor evolua în fața publicului și a juriilor internaționale în cadrul etapelor desfășurate la București, într-un parcurs artistic complex care include recitaluri, etapa semifinală desfășurată împreună cu Orchestra de Cameră Radio în formulă fără dirijor și finala, în care vor interpreta concerte instrumentale alături de orchestră simfonică.

Dimensiunea educațională a Concursului Internațional George Enescu este consolidată în 2026 prin programul internațional de masterclass-uri de dirijat, interpretare instrumentală, compoziție și aprofundare în studiul muzicii, care oferă tinerilor muzicieni acces la îndrumarea unor artiști, profesori și mentori de prestigiu internațional și la o experiență de formare intensivă într-un context artistic de înalt nivel.

Fondat în anul 1958, la inițiativa statului român și în memoria lui George Enescu, Concursul Internațional George Enescu a devenit, de-a lungul timpului, una dintre cele mai prestigioase competiții de muzică clasică din lume. Numeroși laureați ai edițiilor precedente au ajuns ulterior pe marile scene internaționale și colaborează astăzi cu mari orchestre, dirijori și instituții muzicale ale lumii.

Ediția din 2026 are o semnificație specială, marcând cea de-a XX-a ediție a competiției, dar și cel mai mare număr de înscrieri înregistrat vreodată la secțiunile instrumentale. Sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence', Concursul Enescu își continuă misiunea de a identifica, susține și promova noua generație de artiști care va defini viitorul muzicii clasice.

La aproape șapte decenii de la prima sa ediție, Concursul Internațional George Enescu traversează una dintre cele mai dinamice perioade din existența sa. Cu un număr record de înscrieri, participanți din 55 de țări și un interes internațional aflat în continuă creștere, competiția își consolidează statutul de reper global al excelenței muzicale și de platformă de lansare pentru generația de artiști care va modela scena muzicală internațională a următoarelor decenii.

În perioada 23 august – 19 septembrie 2026, Bucureștiul va deveni din nou locul în care publicul va putea descoperi, în timp real, viitoarele mari nume ale scenei muzicale internaționale, într-o ediție care se conturează drept una dintre cele mai importante din istoria competiției.

Teaser: https://youtu.be/XzC_FZ2HvVw?si=D_aCSo9W1PJA4kAB

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. 

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS 

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, LOr, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours 

Partener de monitorizare: mediaTRUST

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