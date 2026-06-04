CARMINA BURANA – punere grandioasă în scenă pe 21 februarie 2027 la Sala Palatului, cu tenorul Ştefan von Korch în linia solistică

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CARMINA BURANA – punere grandioasă în scenă pe 21 februarie 2027 la Sala Palatului, cu tenorul Ştefan von Korch în linia solistică

CARMINA BURANA – lucrarea emblemă a muzicii clasice va fi pusă în scenă la Sala Palatului, pe 21 februarie 2027, într-o producţie grandioasă, ce aduce pe aceeaşi scenă 3 solişti lirici de prestigiu – Ştefan von Korch – tenor, Oana Maria Șerban – soprană şi Fang Shuang – bariton , cărora li se alătură Orchestra Filarmonicii Pitești şi Corala Academică a Filarmonicii Oltenia Craiova, într-o desfăşurare de forţe impresionantă, sub direcţia muzicală a dirijorului Alexandru Ilie.  

Reprezentația va însemna pentru melomani şansa de a-l asculta pe tenorul Ştefan von Korch în partitura sa „semnătură,' acesta deschizând de-a lungul carierei Festivalul Palermo Classica din Italia dar şi multe stagiuni ale filarmonicilor naţionale cu Carmina Burana.  Linia solistică va fi întregită de soprana Oana Maria Şerban – recent aplaudată pe scena Operei Naţionale din bucureşti în Bărbierul din Sevilla' şi de baritonul Fang Shuang, apreciat în spectacole puse în scenă la Opera Comică pentru Copii.  La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Alexandru Ilie, invitat frecvent pe scenele filarmonicilor naţionale şi dirijor permanent la singurul teatru de operetă şi musical din Bucureşti şi la Opera Comică pentru Copii. Grandoarea impresionantă a  lucrării  va fi întregită de Orchestra Simfonică de la Filarmonica Piteşti şi de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia Craiova – maestru de cor Pavel Şopov. 

Spectacolul din Bucureşti va fi precedat şi de o reprezentaţie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piteşti. 

„Prin îmbinarea dintre orchestră, cor și soliști, Carmina Burana aduce în fața publicului o muzică de mare impact, profundă, pe alocuri primitivă și aproape hipnotică. Publicul va avea parte de un spectacol exploziv, copleșitor,  cu pasaje vocale spectaculoase, aflate la limita capacității vocale umane,  ritmurile repetitive şi efecte percutante, prinse într-o ţesătură sonoră monumentală' spune tenorul Ștefan von Korch, coordonator al stagiunii Musical Extravaganza, din care face parte spectacolul. Iar dincolo de muzica de o intensitate ieșită din comun, ceea ce o face cu adevărat fascinantă, este universalitatea temelor: deși datează din perioada medievală, textele vorbesc despre lucruri pe care oamenii le trăiesc și astăzi: dragoste, noroc și ghinion, plăceri, fragilitatea vieții și forța destinului. ' completează solistul.    

«În epoca noastră – marcată de schimbări rapide – mesajul „roata destinului se întoarce necontenit' este mai actual ca oricând»  adaugă Ruxia Şandru, Coordonator de comunicare. 

Spectacolul din 21 februarie îl înlocuieşte pe cel iniţial programat pe 17 iulie la Grădina de Vară Herăstrău, care nu s-a mai putut derula ca urmare a intrării în reabilitatea a spaţiului. Biletele deja achiziţionate îşi păstrează valabilitatea. 

CARMINA BURANA – o experienţă unică, intensă şi spectaculoasă

Carmina Burana este considerată de mulţi cea mai recognoscibilă lucrare vocal-simfonică din lume. În special celebra secvență corală „O Fortuna' – a devenit aproape un simbol al forței și dramatismului în muzica clasică. Iar dincolo de popularitate, lucrarea are o poveste fascinantă și o structură foarte inteligent construită: lucrarea a fost compusă de Carl Orff între 1935 și 1936 și a avut premiera pe 8 iunie 1937 la Frankfurt. La baza lucrării stau textele dintr-un manuscris medieval numit tot Carmina Burana, o colecție de 254 de poezii scrise în secolele XI–XIII în latină, germană medievală și franceză veche.

Din acest volum, Orff a selectat 24 de texte, transformându-le în cantata monumentală aplaudată astăzi peste tot în lume. Structurată în 24 de tablouri, este concepută aproape ca un arc dramatic despre destin, natură și dorință. 

1. Fortuna Imperatrix Mundi (Fortuna – stăpâna lumii)

Lucrarea se deschide cu cu celebra „O Fortuna' tema centrală ce evocă soarta și natura  schimbătoare a vieții

2. Primo vere („Primăvara') renașterea naturii, tinerețe, energie, bucurie

3. In taberna („În tavernă') ilustrează viața dezlănțuită a oamenilor:

băutură, jocuri, satire

4. Cour damours („Curtea iubirii') – secvențe pline de  pasiune, seducție, erotism

5. Final  – „O Fortuna' revine închizând cercul destinului se închide. 

Însăși structura circulară sugerează ideea centrală: roata destinului se învârte necontenit.

Biletele se găsesc la Casa de bilete a Teatrului Constantin Tănase şi pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro. 

Stagiunea Musical Extravaganza continuă cu următoarele concerte:

Concertul face parte din stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ştefan von Korch.  Seria de evenimente lunare continuă astfel

Ole Torero' – 5 iunie Teatrul Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!' – 10 iunie – Sala Dalles

„Duelul Tenorilor' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada' – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals' – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals' – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals' – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals' – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Invitaţie la Vals' – 22 noiembrie – Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti

„Zaraza' – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza' – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Despre  protagonişti

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă 

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,' „Bărbierul din Sevilla', „Rigoletto', „Elixirul Dragostei,' sau „Falstaff', incântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe  scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Oana Maria Şerban – Soprană  

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet. 

În acest an a debutat în Rosina din Bărbierul din Sevilla' pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, iar în 2025, soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle' – unicul personaj din „Frumosul indiferent' şi „Vocea umană,' pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,' a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,' musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER . 

Cu un an mai devreme, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou', alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023  în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, și Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. 

La Opera Comică pentru Copii este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile precum Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

FANG SHUANG – (Bariton)

Fang Shuang a devenit un adevărat răsfăţat al publicului' după ce a fost finalist în concursul Românii au talent în 2017, unde a obținut Golden Buzz cu melodia ,,Copacul,' şi a încântat cu ,,De-ai fi tu salcie la mal' şi ,,Of, inimioară!,' dezvăluindu-şi pasiunea pentru muzica românească veche.

Cariera sa pe scena lirică a început însă cu mult mai devreme, încă din 2013, când a devenit solist al Operei Comice pentru Copii, unde a interpretat: Malatesta din ,,Don Pasquale,' Peter (Tata) din ,,Hansel & Gretel,' Directorul din ,,Mamzelle Nitouche' (Hapciu în Re Major), Pappacoda din ,,O noapte la Veneția,' Papageno din ,,Die Zauberflote' (Flautul Fermecat), Hook din ,,Peter Pan' şi Pimpinone din ,,Pimpinone'.

Este absolvent al Universitaţii Naționala de Muzică din București, la clasa domnului Ionel Voineag și a doamnei Andreiana Geamănă-Roșca la acompaniament canto şi a unui master la secția canto clasic, însa marea sa  pasiune rămân romanţele.

Alexandru Ilie – Dirijor

În prezent, este dirijor permanent la două dintre instituțiile de profil din Capitală: Opera Comică pentru Copii și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian'. Este fondator/co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal și VIBE Orchestra.

Având o vastă experiență, Alexandru Ilie colaborează frecvent cu Filarmonicile din orașele României, precum: Cluj, Timișoara, Iași, Piteşti, Ploieşti, Bacău, Rm. Vâlcea, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș, Botoșani, Craiova, Târgoviște, dar și cu orchestre naționale: Orchestra Simfonică București, Camerata Regală, Orchestra Operei Braşov, Opera Română Craiova, Orchestra Română de Tineret, Orchestra de Tineret din Iaşi, Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, Concertino, Philarmonia București.

În paralel cu activitatea clasică, Alexandru Ilie iubește să aducă în fața publicului concepte „fusion', având colaborări cu artiști ai muzicii ușoare (Marius Moga, Nico, Marcel Pavel, Andra, Paula Seling, Ovidiu Anton).

Orchestra Simfonică de la Filarmonica Pitesti, cea mai avangardistă din țară, prezentă pe scenă alături de Al Bano, Monica Anghel, Laura Bretan și în concertele „Duelul Tenorilor ” 

Corala Academică a Filarmonicii Oltenia Craiova  maestru de cor Pavel Șopov,  formulă de tradiție cu multiple interpretări ale lucrării Carnina Burana la activ, pe scene interne și internaționale.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Foto: Musical Extravaganza

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