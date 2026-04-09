Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local

  Actualizat 09.04.2026, 13:34, de ELLE
O inițiativă construită pe litoralul românesc și amplificată de sute de creatori internaționali transformă un proiect de entertainment într-un motor real de vizibilitate globală.

În centrul acestui demers se află NIBIRU, noul concept de entertainment de pe litoralul românesc, în cadrul căruia Beach, Please! funcționează ca principal motor de conținut și vizibilitate internațională.

Beach, Please!, cel mai mare festival de muzică din Europa (550.000+ spectatori în 2025), a lansat pentru ediția din 8–12 iulie 2026 o campanie digitală integrată, de amploare fără precedent. Peste 500 de influenceri și creatori de conținut din Bulgaria, Ungaria, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Germania și alte țări europene s-au alăturat proiectului ca ambasadori oficiali. Programul este activ și în continuă extindere, iar audiența cumulată a depășit 100 de milioane de utilizatori.

Pentru prima dată, un proiect dezvoltat local generează organic un astfel de nivel de distribuție globală, fără intermediere instituțională.

An de an, festivalul creează impact prin nota personală a show-urilor fiecărui artist, puse în scenă într-un cadru marin deosebit, care ridică experiența la nivel de referință, validată chiar de artiști.

A$AP Rocky a descris Beach, Please! „cel mai frumos festival la care a participat vreodată'. Travis Scott a transformat așteptarea într-un moment colectiv, iar apariția pe scenă a devenit o energie trăită simultan de sute de mii de oameni, într-un episod care a conectat România direct la scena globală de muzică urbană.

Anitta a adus pe scenă secvențe virale din propriile videoclipuri, iar pentru Yeat a fost creat un setup unic: o scenă specială, înconjurată de flăcări, o producție care nu a mai fost replicată nicăieri în lume.

Când artiștii vin cu concepte adaptate special unui festival, totul capătă o valoare memorabilă. Iar când aceste momente se întâmplă pe litoralul românesc, festivalul începe să fie recunoscut și transmis mai departe la nivel internațional. Nu mai vorbim doar despre episoade virale, ci despre confirmări directe că putem găzdui și produce show-uri la nivelul marilor scene internaționale.

De ce nu ne-a zis nimeni că România e atât de cool?', Dacă asta e România, vreau să mă întorc!' – au fost reacții împărtășite anul trecut, de câțiva dintre cei peste 15.000 de turiști străini. Acest tip de reacție este esențial: schimbă percepția despre România nu prin mesaje oficiale, ci prin experiențe reale trăite și distribuite organic.

Astfel, țara ajunge în feed-urile a milioane de utilizatori din Europa nu printr-o campanie de turism clasică, ci printr-un fenomen digital construit în jurul festivalului Beach, Please! În locul reclamelor convenționale, publicul vede conținut creat în stil personal: reacții la lineup, planuri de vară și conversații autentice cu propriile comunități. Nu mai este promovat doar un eveniment, ci o destinație.

Astazi, acest mecanism a ajuns la o scară fără precedent: o rețea de creatori din peste 10 țări, de la Marea Britanie și Franța până la Germania, Italia sau Spania, generează și distribuie conținut despre experiența Beach, Please!

Rezultatele au depășit semnificativ așteptările inițiale, mulți dintre aceștia descoperind pentru prima dată țara noastră ca opțiune pentru vacanță.

Mai mult decât o campanie de promovare în sensul clasic, acest mecanism funcționează ca o rețea de recomandări reale, care se propagă organic în comunități unite de muzică, călătorie, distracție și experiențe împărtășite. Este un model alternativ de promovare de țară, construit de jos în sus, prin cultură și comunități, nu prin instituții.

„Pentru foarte mulți dintre cei care ajung la NIBIRU sau descoperă Beach, Please!, aceasta este prima interacțiune reală cu România. Este important că această interacțiune nu vine din clișee, ci dintr-o experiență modernă, pe care o construim aici', declară Andrei Șelaru, fondator NIBIRU și Beach, Please!.

De la festival la infrastructură culturală: cum devine NIBIRU un motor de imagine pentru România

În locul mesajelor controlate și al campaniilor standardizate, modelul campaniei mizează pe autenticitate: fiecare creator vorbește despre experiență în propriul stil, către propria comunitate. Rezultatul este o expunere internațională de o amploare rar întâlnită pentru un proiect construit local.

Impactul real depășește însă cifrele. Pentru publicul tânăr din Europa, România începe să fie asociată cu muzică, energie, experiențe și lifestyle, nu doar cu destinații tradiționale sau stereotipuri vechi.

Campania funcționează pe un mecanism simplu, dar greu de replicat: oameni reali, cu comunități reale, care generează conținut nativ – de la coregrafii și reacții la artiști, până la povești despre experiența de festival și descoperirea României.

Mesajul nu este perceput ca reclamă, ci ca un conținut nativ, care se integrează firesc în experiența utilizatorului.

În acest context, NIBIRU nu este doar locul unde se desfășoară un festival, ci infrastructura care face posibil acest fenomen. Gândit ca un „oraș al verii', NIBIRU reunește într-un singur spațiu festivaluri, concerte, restaurante, sport și experiențe culturale, funcționând ca o platformă reală de producție de conținut și vizibilitate internațională.

Costinești – scena unui nou ecosistem de divertisment 

Costinești devine astfel mai mult decât o stațiune – devine scena unui nou model de entertainment construit local, cu impact direct în turism, economia locală și percepția externă asupra țării.

Festivalul are loc în cadrul NIBIRU, o nouă destinație de entertainment construită de la zero pe litoralul românesc, între Costinești și Tuzla, care se deschide oficial pe 16 iulie 2026. Proiectul este gândit ca un „oraș al verii', activ sezonier, care reunește într-un singur loc festivaluri, concerte, restaurante, sport, artă și experiențe pentru toate vârstele. Pentru sezonul 2026, organizatorii au anunțat deja festivaluri internaționale: Retrograde (28-30 august), Galaxia (17-19 iulie), Nebula X (24-26 iulie) și K-Pop Days (1-2 august).  

Cu o investiție de peste 50 de milioane de euro în primă fază și o capacitate de până la 150.000 de persoane pentru evenimente majore, NIBIRU propune un model nou pentru litoralul românesc: o destinație de vacanță și o platformă de conținut, cultură și experiențe care generează interes internațional. Este una dintre cele mai mari investiții private în entertainment realizate pe litoralul românesc în ultimele decenii.

Astfel, conversația nu mai rămâne la nivelul „ce artiști vin?', ci se extinde natural către întrebări despre loc: „unde este?', „cum ajungi?', „ce mai poți face acolo?'. Iar de aici, interesul se mută către alte destinații locale: București, Transilvania, Delta Dunării și multe alte locuri pitorești. Anul acesta  este estimat ca la Costinești să ajungă un număr de 50.000 de turiști străini.

Lineup-ul care susține vizibilitatea globală

Line-up-ul devine astfel nu doar un argument de entertainment, ci și un accelerator de expunere internațională: entuziasmul internauților a crescut la aflarea headlinerilor. Printre artiștii confirmați deja se numără Playboi Carti, Future, Tyla, Don Toliver, Quavo și Yeat. Pe lângă faptul că aceste nume atrag tineri din toată lumea către festival, interesul pentru fenomenul din România crește de la o ediție la alta, pe măsură ce caracterul unic al experienței este trăit, povestit și confirmat direct de public.

Ediția din 2025 a fost marcată de o serie de apariții legendare care au făcut înconjurul lumii prin mass-media, dar și prin social media. Au devenit virale mai multe momente: A$AP Rocky, unul dintre cei mai așteptați artiști ai line-up-ului, a inclus un elicopter în show-ul său – o apariție spectaculoasă pe care a mai repetat-o doar o dată, cu o zi înainte, în Polonia. Artistul a transmis pe scenă că este cel mai tare concert la care a participat în ultimii ani, un moment de referință atât pentru el, cât și pentru fanii săi. Și Yeat a uimit publicul cu o producție specială, în care scena a fost literalmente în flăcări, iar Lil Baby a adus cele mai multe efecte speciale de până acum în istoria festivalului. 21 Savage a reunit unul dintre cele mai mari și mai energice publicuri, confirmând încă o dată legătura profundă dintre artist și comunitatea Beach, Please!, iar feedback-ul venit din partea fanilor a fost copleșitor. Ken Carson a fost sursa unui vibe absolut exploziv – cu moshpit-uri imense și intense și o conexiune totală cu publicul, a făcut ca tot litoralul să vibreze în timpul concertului său. Young Thug a transmis un mesaj de apreciere fluturând steagul României pe scenă, spre entuziasmul tuturor celor prezenți.

Travis Scott a fost cel mai așteptat artist din 2024. Show-ul lui a fost intens apreciat și a fost ascultat la a treia ediție a festivalului de peste 100.000 de persoane care l-au aplaudat intens. Alte nume de pe afiș au fost Anitta, Wiz Khalifa, Trippie Redd, Don Toliver, Yeat, 6ix9ine, Ice Spice, Swae Lee, French Montana, Rich Amiri, Lil Tjay, Gucci Mane, NLE Choppa, Lil Pump, Rich the Kid, Rick Ross, Dhurata Dora. 

Fiecare dintre cele patru ediții de până acum a adus pe scenă zeci, uneori sute de artiști din țară și din străinătate, contribuind la creșterea constantă a amplorii și notorietății festivalului. În acest context, așteptările publicului sunt mai ridicate ca niciodată pentru ediția aniversară – cea de-a cincea – programată în acest an. 

Un studiu de caz pentru promovarea României

Modelul dezvoltat în jurul NIBIRU și Beach, Please! devine un studiu de caz relevant nu doar pentru industria de entertainment, ci și pentru felul în care o țară poate fi promovată internațional fără intervenție publică directă.

În 2025, România a atras peste 2,5 milioane de turiști străini, în creștere față de anul anterior, iar industria turismului este estimată să continue această evoluție și în anii următori. În acest context, campania devine un exemplu concret de promovare internațională realizată fără buget public sau campanii instituționale, dar cu efecte vizibile în percepție și reach.

„Dincolo de entertainment, vorbim despre impact real: turiști care vin în România, economie locală care crește și o vizibilitate internațională pe care, în mod normal, ar costa zeci de milioane de euro.

Asta arată că putem construi lucruri relevante aici, care nu doar că funcționează local, dar sunt recunoscute global', spune Selly.

Ceea ce se întâmplă la NIBIRU depășește logica unui festival. Este începutul unui model prin care România poate construi relevanță globală prin cultură, comunități și inițiativă privată.

Într-un moment în care competiția pentru atenția internațională este mai mare ca niciodată, astfel de proiecte nu mai sunt doar opțiuni, ci devin esențiale. Dincolo de entertainment, ceea ce se construiește la NIBIRU este un nou mod prin care România începe să fie înțeleasă, descoperită și văzută în lume.

