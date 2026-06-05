Pretty Little Details & Simply Slides

Vara 2026 se poartă în pași ușori, detalii feminine și siluete effortless

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  . Actualizat 05.06.2026, 12:54,  de  ELLE
Pretty Little Details & Simply Slides

Există veri care se definesc prin destinațiile în care ajungi și care rămân memorabile prin felul în care arăți. Vara 2026 intră, fără îndoială, în această categorie, un sezon în care feminitatea devine mai soft, mai relaxată și infinit mai rafinată. Iar noua selecție DEICHMANN surprinde exact această estetică: lejeră, luminoasă și extrem de actuală.

Pretty Little Details: detaliile care schimbă ținuta

În acest sezon, moda nu mai are nevoie de gesturi dramatice pentru a atrage atenția. Dimpotrivă. Accentele delicate sunt cele care dictează direcția stilistică: funde discrete, aplicații florale, catarame fine, reflexe metalice și texturi subtile transformă sandalele într-un statement feminin purtabil de dimineață până seara.

Noua colecție DEICHMANN propune modele care se integrează firesc într-o garderobă contemporană, de la look-uri urbane effortless, până la apariții de vacanță sau ținute de seară cu aer relaxat. Siluetele sunt curate, echilibrate și construite în jurul acelei eleganțe fără efort pe care moda o caută obsesiv în ultimele sezoane.

Brandurile Catwalk și Graceland explorează aici o estetică modernă a feminității: senzuală fără exces, sofisticată fără rigiditate. Baretele fine și detaliile atent dozate creează piese care nu concurează cu ținuta, ci o completează subtil, exact genul de încălțăminte care face diferența într-un look bine construit.

Într-un sezon dominat de tonuri luminoase, texturi soft și influențe romantice reinterpretate contemporan, sandalele devin mai mult decât un accesoriu. Ele devin elementul-cheie al unei apariții.

SIMPLY SLIDES. Simply Summer.

Vibe-ul verii începe cu cele mai cool perechi de slides

Relaxarea capătă o nouă estetică în vara 2026, iar DEICHMANN o traduce perfect prin campania „SIMPLY SLIDES. Simply Summer.', un omagiu adus piesei care definește confortul cool al sezonului: the slides.

De la plajă și piscină până la city-break-uri spontane sau zile toride petrecute în oraș, papucii de vară devin alegerea firească pentru un stil effortless, dar atent construit. Sezonul acesta, modelele semnate adidas, Bench, Crocs și FILA mixează influențele sport cu designul contemporan și funcționalitatea de zi cu zi.

Rezultatul? Piese versatile, fresh și incredibil de ușor de purtat, care completează perfect garderoba estivală. Fie că sunt integrate într-un look minimalist, sporty sau într-o estetică vacation-ready, slides-ii sezonului aduc exact acel aer relaxat pe care îl vrem vara aceasta.

Prin noile campanii, DEICHMANN setează una dintre cele mai relevante direcții ale modei actuale: trenduri accesibile, confort autentic și stil fără compromisuri.

Colecțiile sunt disponibile în magazinele DEICHMANN România și online.

Foto: DEICHMANN

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