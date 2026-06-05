De ce apare diareea, ce cauze poate avea și cum o tratăm

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Diareea reprezintă o tulburare a tranzitului intestinal caracterizată prin creșterea frecvenței scaunelor și modificarea consistenței acestora în apoase sau semilichide.

Aceasta este privită, de obicei, ca un simptom neplăcut, însă ea reprezintă un mecanism de apărare prin care organismul încearcă să elimine rapid substanțele toxice, bacteriile sau virusurile din tubul digestiv.

Care sunt cauzele diareei

Diareea nu este o afecțiune de sine stătătoare, ci un răspuns simptomatic complex al organismului în fața unor agresiuni diverse, fie ele biologice, chimice sau psihologice.

Este important să cunoaștem cauzele care declanșează această reacție accelerată a tranzitului intestinal, pentru a aplica un tratament corect și pentru a ști să prevenim complicațiile.

Infecțiile

Cea mai frecventă cauză a diareei o reprezintă infecțiile gastrointestinale, declanșate de pătrunderea unor microorganisme patogene în sistemul digestiv. Virusuri precum rotavirusul sau norovirusul, alături de bacterii ca Salmonella, E. coli sau Campylobacter, invadează mucoasa intestinală, provoacă inflamație și împiedică absorbția normală a apei și a nutrienților.

Intoxicații

Spre deosebire de infecții, intoxicațiile alimentare apar atunci când consumăm alimente alterate care conțin deja toxine gata formate de către bacterii. În aceste situații, organismul recunoaște rapid prezența toxinelor și declanșează o reacție de eliminare violentă și imediată. Astfel apare diareea, care este însoțită aproape întotdeauna de greață și vărsături.

Diareea călătorului

O formă specifică de tulburare digestivă este diareea călătorului, o problemă cu care se confruntă persoanele care vizitează regiuni cu standarde climatice, sociale sau de igienă diferite. Aceasta apare din cauza consumului de apă sau alimente contaminate local, ce introduc în organism tulpini bacteriene noi la care sistemul imunitar al vizitatorului nu este adaptat, chiar dacă localnicii nu au nicio reacție la ele.

Stres acut

Dincolo de cauzele pur fizice sau biologice, axa creier-intestin joacă un rol major în digestie, motiv pentru care stresul acut și anxietatea puternică pot declanșa instantaneu diareea. În momentele de criză sau emoție intensă, corpul eliberează o cascadă de hormoni (precum adrenalina și cortizolul) care accelerează motilitatea colonului și modifică secreția de lichide.

Tipuri de diaree

În practica medicală, principalul criteriu de clasificare pentru diaree este timpul. Durata episoadelor de diaree este mult mai importantă decât intensitatea acestora, și ajută medicii să identifice rapid gravitatea problemei, cauzele probabile și să decidă conduita terapeutică adecvată. Astfel, sunt definite trei tipuri de diaree:

Diareea acută

Diareea acută este cea mai comună formă de manifestare și se definește printr-o instalare bruscă, cu o durată ce nu depășește 14 zile. Caracteristica ei principală este autolimitarea, ceea ce înseamnă că, în majoritatea cazurilor, organismul reușește să se vindece singur prin eliminarea agentului patogen. Este declanșată aproape întotdeauna de infecții virale sau bacteriene (cum sunt cele din toxiinfecțiile alimentare) sau de episoade de stres intens, iar riscul major pe termen scurt îl reprezintă deshidratarea rapidă.

Diareea persistentă

Atunci când tulburările de tranzit depășesc fereastra de două săptămâni, dar se remit în maximum 30 de zile, vorbim despre diaree persistentă. Acest tip trebuie privit ca o zonă de tranziție ce indică faptul că mucoasa intestinală a suferit leziuni mai profunde care necesită timp pentru regenerare. De cele mai multe ori, ea este consecința unor infecții parazitare mai agresive (cum ar fi cu Giardia) sau a unui sistem imunitar slăbit care nu poate învinge complet o infecție inițial acută.

Diareea cronică

Diareea cronică este o afecțiune de lungă durată, definită prin persistența scaunelor modificate pe o perioadă de peste 30 de zile. Spre deosebire de primele două tipuri, ea este rareori provocată de o infecție trecătoare, fiind mai degrabă simptomul unei boli subiacente severe, cum ar fi sindromul colonului iritabil, bolile inflamatorii intestinale (Boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică) sau intoleranțele alimentare (boala celiacă). Caracteristica ei definitorie este impactul profund asupra calității vieții și riscul major de malnutriție, deoarece organismul pierde capacitatea de a absorbi nutrienții esențiali pe termen lung.

Semne și simptome

Tabloul simptomatic al diareei variază de la manifestări ușoare, localizate la nivelul aparatului digestiv, până la semne sistemice grave care pot pune viața în pericol dacă sunt ignorate.

Semnul principal al diareei este, în mod evident, creșterea frecvenței scaunelor și pierderea consistenței acestora: scaunele devin semilichide sau complet apoase. Această modificare este aproape întotdeauna însoțită de crampe abdominale puternice și senzație de balonare, provocate de contracțiile mușchilor intestinali care încearcă să elimine conținutul patogen.

În funcție de cauza declanșatoare, în special în cazul infecțiilor bacteriene invazive sau al bolilor inflamatorii, în scaun pot apărea elemente patologice precum mucusul, puroiul sau urmele de sânge (scaune dizenterice), semne clare ale unei leziuni la nivelul mucoasei colonului. De asemenea, iritația gastrică asociată aduce deseori simptome complementare, cum ar fi greața și vărsăturile, care limitează capacitatea pacientului de a se hrăni sau hidrata.

Atunci când diareea este de cauză infecțioasă, manifestările trec dincolo de sfera digestivă, iar pacienții se pot confrunta frecvent cu febră, frisoane și o stare generală de rău (astenie).

Recunoașterea semnelor și simptomelor diareei este importantă pentru stabilirea unui diagnostic corect, dar mai ales pentru monitorizarea gravității episodului. În timp ce crampele și scaunele apoase indică o reacție locală de curățare a colonului, apariția febrei mari, a sângelui în scaun și a semnelor de deshidratare reprezintă semnale de alarmă clare care impun asistență medicală de urgență.

Ce complicații poate avea diareea

Cea mai rapidă și periculoasă complicație a diareei este deshidratarea severă, cauzată de neputința colonului de a reabsorbi apa din bolul fecal. Odată cu apa, organismul pierde cantități mari de electroliți esențiali, precum sodiul, potasiul și clorul, substanțe absolut necesare pentru transmiterea impulsurilor nervoase și contracția musculară. Acest deficit electrolitic poate duce la apariția aritmiilor cardiace, a crampelor musculare dureroase și, în cazuri extreme, la convulsii sau pierderea cunoștinței.

Atunci când deshidratarea progresează fără a fi corectată prin rehidratare orală sau intravenoasă, volumul de sânge din organism scade semnificativ. Din această cauză, rinichii nu mai primesc un flux sangvin suficient pentru a-și îndeplini funcția de filtrare a toxinelor, ceea ce poate declanșa insuficiența renală acută. Această blocare a funcției renale reprezintă o complicație critică și necesită monitorizare și tratament intensiv în spital.

În cazul în care diareea devine persistentă sau cronică, mucoasa intestinală rămâne inflamată și își pierde vilozitățile responsabile cu extragerea nutrienților din mâncare. Ca urmare, apare malabsorbția, o complicație pe termen lung în care organismul, deși primește hrană, nu mai poate asimila vitaminele, mineralele, grăsimile și proteinele. Această stare duce rapid la scădere în greutate, la anemie severă (prin lipsă de fier și vitamina B12) și la slăbirea sistemului imunitar.

În cazul diareei de cauză bacteriană agresivă (cum este cea provocată de anumite tulpini de E. coli), toxinele pot pătrunde în fluxul sangvin, unde distrug globulele roșii și pot provoca sindromul hemolitic uremic, o afecțiune extrem de gravă care afectează copiii mici. De asemenea, dacă bariera intestinală este sever degradată, bacteriile patogene pot trece în sânge și există riscul să declanșeze septicemie, o infecție generalizată cu potențial fatal.

Diagnosticul de diaree

Stabilirea unui diagnostic corect nu înseamnă constatarea modificării tranzitului intestinal (lucru evident pentru pacient). Acesta are ca scop identificarea cauzei exacte, a severității episodului și a riscului de complicații.

Procesul de diagnosticare începe întotdeauna cu anamneza, o discuție detaliată în care medicul evaluează durata simptomelor pentru a clasifica diareea (în acută, persistentă sau cronică) și pentru a analiza totodată aspectul scaunului și contextul declanșării, cum ar fi călătoriile recente, consumul de alimente suspecte sau tratamentele anterioare cu antibiotice.

Următorul pas este examenul clinic obiectiv, în cadrul căruia medicul palpează abdomenul pentru a depista eventuale zone dureroase și evaluează semnele vitale ale pacientului. Prin măsurarea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac și prin verificarea elasticității pielii sau a uscăciunii mucoaselor, specialistul poate determina rapid gradul de deshidratare, în timp ce prezența sau absența febrei oferă indicii importante cu privire la caracterul infecțios al bolii.

Atunci când simptomele sunt severe, însoțite de sânge sau prelungite în timp, diagnosticul clinic trebuie confirmat prin analize de laborator. Probele de scaun sunt supuse unor teste specifice, precum coprocultura pentru detectarea bacteriilor patogene, examenul coproparazitologic și testele antigenice pentru virusuri sau toxine, completate, după caz, de dozarea calprotectinei fecale pentru evaluarea inflamației intestinale. În paralel, analizele de sânge, care urmăresc numărul de leucocite și nivelul electroliților sau al funcției renale, sunt importante pentru a măsura impactul sistemic al pierderilor de lichide asupra întregului organism.

În cazurile complexe, în special atunci când este vorba despre o diaree cronică a cărei cauză infecțioasă a fost deja exclusă, protocolul de diagnostic include investigații imagistice și endoscopice avansate. Colonoscopia și endoscopia digestivă superioară permit vizualizarea directă a mucoasei tractului digestiv și prelevarea de biopsii, și pot oferi răspunsuri în privința unor afecțiuni precum bolile inflamatorii intestinale, boala celiacă sau alte sindroame de malabsorbție.

Cum putem trata diareea

Tratamentul diareei urmărește atât oprirea mecanică a tranzitului intestinal accelerat, cât și restabilirea echilibrului hidroelectrolitic și protejarea mucoasei digestive iritate. Abordarea corectă a acestei tulburări combină modificările stricte în stilul de viață și alimentație cu administrarea țintită de medicamente, în funcție de severitatea și cauza declanșatoare a episodului.

Regim alimentar

De bază în faza inițială a tratamentului este regimul alimentar adecvat, conceput pentru a pune în repaus intestinul și pentru a preveni deshidratarea. În primele ore, accentul se pune pe rehidratare, folosind apă plată, supe, ceaiuri neîndulcite de mentă sau mușețel și, ideal, soluții de rehidratare orală bogate în săruri minerale. Pe măsură ce simptomele se ameliorează, se introduc treptat alimente ușor de digerat, cu proprietăți astringente, cum sunt orezul fiert, supa de morcovi, pâinea prăjită, bananele și carnea slabă de pui sau de vită, preparată exclusiv prin fierbere sau la grătar.

Alimente de evitat, pentru a nu agrava diareea

La fel de importantă ca regimul este și cunoașterea produselor care trebuie evitate, pentru a nu agrava iritația și motilitatea colonului. Pacienții trebuie să excludă din dietă lactatele, prăjelile, alimentele grase sau intens condimentate, dulciurile și legumele bogate în fibre greu digerabile, cum sunt fasolea, varza sau mazărea. De asemenea, sunt interzise băuturile carbogazoase, cafeaua și alcoolul, deoarece accelerează peristaltismul și accentuează deshidratarea prin efectul lor diuretic.

Medicamente antidiareice

Atunci când măsurile dietetice nu sunt suficiente, se poate apela la medicamentele antidiareice, însă administrarea lor trebuie făcută cu prudență și discernământ. Unele substanțe acționează prin încetinirea mișcărilor intestinale și oferă un confort rapid, însă ele sunt contraindicate în diareea infecțioasă cu febră sau sânge, unde blocarea tranzitului ar menține toxinele în organism.

O opțiune mai sigură în fazele acute o reprezintă antisecretoarele intestinale, sau adsorbanții, care protejează mucoasa și captează toxinele fără a opri mișcarea naturală a intestinului.

Medicația antispastică

Pentru ameliorarea disconfortului fizic, medicația antispastică joacă un rol secundar, dar important în îmbunătățirea stării generale a pacientului. Medicamentele din această categorie acționează direct asupra musculaturii netede a tractului digestiv și relaxează spasmele care provoacă durerile și crampele abdominale intense. Această clasă terapeutică nu tratează cauza diareei și nu reduce numărul de scaune, însă diminuează semnificativ suferința fizică pe durata manifestării episodului acut.

Antibiotice, antiseptice intestinale

În cele din urmă, antibioticele și antisepticele intestinale reprezintă o soluție terapeutică puternică, dar care trebuie rezervată exclusiv cazurilor clar documentate ca fiind de natură bacteriană sau parazitară. Antisepticele intestinale cu acțiune locală acționează direct în lumenul intestinal fără a se absorbi în sânge, și sunt utile în infecțiile ușoare spre moderate. Antibioticele cu spectru larg trebuie administrate strict la recomandarea medicului și doar în urma analizelor de laborator, deoarece utilizarea lor abuzivă în diareea de cauze virale este ineficientă și poate distruge complet flora intestinală benefică, agravând și mai mult problema inițială.

Despre diareea la bebe și copii

Diareea în rândul bebelușilor și al copiilor reprezintă una dintre cele mai frecvente provocări medicale din pediatrie. Ea necesită o atenție deosebită din partea părinților deoarece organismul celor mici reacționează mult mai violent și mai rapid la pierderea de lichide decât cel al unui adult.

Din punct de vedere clinic, episoadele sunt definite prin creșterea bruscă a numărului de scaune și modificarea consistenței acestora: ele devin apoase, verzui sau cu mucus, iar un reper important este depășirea ritmului normal de eliminare specific vârstei și tipului de alimentație. În cazul sugarilor hrăniți exclusiv la sân, scaunele sunt în mod natural mai moi și mai frecvente, motiv pentru care diagnosticul de diaree se bazează mai degrabă pe o schimbare radicală a mirosului, culorii și fluidității acestora, de obicei însoțită de o stare vizibilă de agitație sau refuz al hranei.

Cauzele principale ale diareei la copii sunt dominate de infecțiile virale, printre care rotavirusul și norovirusul ocupă primele locuri, în absența vaccinării. Aceste microorganisme sunt extrem de contagioase în comunitățile de copii, precum creșele sau grădinițele. Pe lângă virusuri, episoadele pot fi declanșate de infecții bacteriene luate din alimente nespălate, de paraziți intestinali, dar și de factori non-infecțioși, cum ar fi erupțiile dentare, introducerea unor alimente noi în perioada diversificării sau intoleranțele alimentare (un exemplu frecvent este sensibilitatea temporară la lactoză după un episod infecțios). O altă cauză des întâlnită este diareea indusă de tratamentele cu antibiotice prescrise pentru alte afecțiuni, medicamente care distrug temporar flora intestinală protectoare a copilului și permit dezvoltarea bacteriilor.

Cel mai mare pericol asociat diareei infantile este deshidratarea acută, un fenomen care se poate instala în doar câteva ore la bebeluși din cauza greutății lor corporale reduse și a ratei metabolice crescute. Părinții trebuie să monitorizeze cu strictețe semnele de alarmă care indică pierderea de lichide, printre care se numără plânsul fără lacrimi, uscarea buzelor și a limbii, ochii înfundați în orbite, somnolența neobișnuită, iritabilitatea extremă și înfundarea fontanelei anterioare la sugari. Un indicator precis al stării de hidratare este numărul de scutece umede: faptul că un bebeluș nu a urinat de mai bine de șase ore reprezintă un motiv întemeiat de prezentare de urgență la medic.

Gestionarea corectă a diareei la copii se bazează în primul rând pe rehidratarea precoce și continuă, cu utilizarea sărurilor de rehidratare orală special concepute pentru copii, care sunt mult mai eficiente decât administrarea de apă simplă, ceaiuri sau supe. În cazul sugarilor, alăptarea nu trebuie întreruptă, deoarece laptele matern oferă atât hidratare optimă, cât și anticorpi esențiali care ajută la vindecarea mucoasei intestinale. Pentru copiii hrăniți cu formulă de lapte, medicul poate recomanda temporar o variantă fără lactoză.

Din punct de vedere medicamentos, administrarea de antibiotice sau de antivomitive puternice este strict interzisă fără recomandarea expresă a pediatrului. Singurele intervenții sigure în prima fază sunt probioticele specifice, care ajută la refacerea florei intestinale, și medicamentele cu efect adsorbant aprobate pentru vârste mici, concepute să lege și să elimine toxinele din colon.

Cum prevenim diareea

Prevenirea diareei înseamnă un ansamblu de comportamente zilnice menite să blocheze pătrunderea agenților patogeni în organism și să protejeze echilibrul sistemului digestiv. Deoarece majoritatea episoadelor acute sunt cauzate de virusuri, bacterii sau paraziți transmiși prin mecanism fecal-oral, implementarea unor reguli stricte de igienă personală și alimentară constituie cel mai eficient scut de apărare.

Cea mai importantă măsură de prevenție este spălarea corectă și frecventă a mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de masă, după utilizarea toaletei, după schimbarea scutecelor sau după contactul cu animalele de companie. Atunci când apa și săpunul nu sunt accesibile, utilizarea dezinfectanților pe bază de alcool reprezintă o alternativă utilă, însă ea nu trebuie să înlocuiască definitiv spălarea mecanică, care îndepărtează eficient sporii bacterieni. Educarea copiilor de la o vârstă fragedă cu privire la importanța acestei rutine reduce considerabil riscul de transmitere a bolilor digestive în comunități precum creșele, grădinițele și școlile.

Siguranța alimentară joacă un rol foarte important în prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, începând de la selecția ingredientelor și până la modul în care acestea sunt preparate și depozitate în bucătărie. Spălarea minuțioasă a fructelor și legumelor sub jet de apă puternic, evitarea consumului de carne sau ouă crude și gătirea termică suficientă a alimentelor sunt reguli de bază care distrug microorganismele periculoase precum Salmonella sau E. coli. Totodată, este importantă prevenirea contaminării încrucișate prin folosirea de tocătoare diferite pentru carnea crudă și pentru alimentele care se consumă proaspete, precum și refrigerarea rapidă a mâncărurilor gătite, deoarece lăsarea lor la temperatura camerei favorizează înmulțirea accelerată a toxinelor bacteriene.

O atenție deosebită trebuie acordată surselor de apă, deoarece consumul de apă potabilă din surse sigure, verificate microbiologic, este o condiție obligatorie pentru menținerea sănătății intestinale. În timpul călătoriilor în zone geografice cu standarde sanitare diferite, prevenirea diareei călătorului impune consumul exclusiv de apă îmbuteliată, evitarea cuburilor de gheață care pot proveni din apă de la robinet și refuzul alimentelor de tip street-food care nu au fost preparate termic în fața clientului.

În completarea acestor măsuri de igienă, medicina modernă oferă soluții profilactice importante, cum este vaccinarea timpurie a sugarilor împotriva rotavirusului, o intervenție sigură care a diminuat semnificativ numărul de spitalizări cauzate de deshidratarea severă prin diaree la copiii mici.

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