Beach, Please! oferă o alternativă reală după anularea Wireless Festival

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Wireless Festival 2026 traversează o criză fără precedent. La câteva ore după anunțul că Ye ( Kanye West) va fi headlinerul tuturor celor trei seri ale festivalului londonez (10–12 iulie, Finsbury Park), sponsorii principali Pepsi și Diageo și-au retras susținerea, iar premierul britanic Keir Starmer a catalogat decizia drept „profund îngrijorătoare”, invocând istoricul bine documentat al artistului legat de remarci antisemite și referințe la imagini naziste. Pentru mii de fani care și-au cumpărat bilete cu entuziasm, Beach, Please! le oferă o alternativă reală.

Reducere pentru toți deținătorii de bilete Wireless festival

Festivalul românesc Beach, Please! oferă tuturor deținătorilor de bilete Wireless cu o reducere de 17%, valabilă pentru toate tipurile de bilete Beach, Please! 2026. Nu există excepții de categorie, oferta se aplică integral, indiferent de tipul de abonament ales.

Deținătorii de bilete Wireless care doresc să beneficieze de reducere pot accesa beach-please.ro/savethesummer, unde vor completa un formular și vor încărca biletul Wireless. După verificare, vor primi un cod unic de reducere, utilizabil direct pe site. Oferta este valabilă timp de 7 zile.

Biletele pot fi achitate și în 2 sau 3 rate lunare, o opțiune gândită pentru cei care nu doresc să suporte o nouă cheltuială într-o singură tranzacție.

În plus, Beach, Please! creaza avantaje de transport și cazare pentru a reduce cât mai mult costurile deplasării în România. Partenerul oficial de cazare, valiza.ro, oferă o reducere de 10 EUR la orice rezervare pentru festival, deținătorii de bilete Beach, Please! pot introduce ID-ul biletului la check out pentru a beneficia de ofertă.

Despre Beach, Please! Festival

Beach, Please! 2026 marchează cea de-a 5-a aniversare a festivalului, confirmat drept cel mai mare festival de hip-hop din lume. Festivalul a adus pe scenele de la Costinești artiști de calibrul lui Travis Scott, A$AP Rocky și 21 Savage, iar ediția din 2025 a atras peste 550.000 de participanți, plasând evenimentul printre cele mai mari festivaluri de muzică urbană din lume.

Ediția 2026 are loc în perioada 8–12 iulie, pe plaja din Costinești, România, pe malul Mării Negre. Line-up-ul confirmat până acum include Playboi Carti, Future, Don Toliver, Quavo, Tyla, Yeat, dar și numeroși alți artiști care urmează să fie anunțați. Un nou artist confirmat este așteptat pe 9 aprilie.

Prețurile biletelor pornesc de la 79 EUR (day pass) și 162 EUR (abonament 5 zile), cu posibilitatea de plată în rate de la 54 EUR/lună. Categoriile disponibile acoperă toate preferințele, de la General Access la VIP, Ultra VIP + Golden Circle și Black Ticket.

Bilete și informații complete: beach-please.ro Oferta pentru deținătorii de bilete Wireless Festival: beach-please.ro/savethesummer

Foto: Beach, Please!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro