Plante pentru gard viu: alternative elegante la clasica tuia

Atunci când ne gândim la un gard viu, tuia este probabil prima plantă care ne vine în minte.

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  de  ELLE
Plante pentru gard viu: alternative elegante la clasica tuia

Atunci când ne gândim la un gard viu, tuia este probabil prima plantă care ne vine în minte. Este verde tot anul, formează relativ ușor un ecran vegetal și este prezentă în numeroase grădini din România. Dar un gard viu nu trebuie să fie neapărat un perete uniform de conifere.

Arbuștii cu flori, speciile cu frunziș colorat, plantele persistente sau combinațiile dintre mai multe varietăți pot transforma limita proprietății într-una dintre cele mai atractive zone ale grădinii.

Mai mult, alegerea unor alternative la tuia pentru gard viu poate aduce schimbări de culoare de-a lungul anotimpurilor, flori, fructe decorative și un aspect mult mai natural. Secretul este să alegi plantele în funcție de rolul gardului viu, spațiul disponibil și condițiile climatice din zona în care locuiești.

Înainte de plante, decide ce vrei de la gardul viu

Nu toate gardurile vii au același scop.

Dacă vrei intimitate inclusiv iarna, ai nevoie predominant de plante persistente. Dacă obiectivul este delimitarea decorativă a unei zone, poți utiliza fără probleme arbuști foioși și plante cu flori.

Pentru o proprietate aflată lângă o stradă, probabil vei prefera un gard mai înalt și dens. În interiorul grădinii, pentru separarea terasei de gazon, poate fi suficient un gard viu de un metru.

Trebuie luate în calcul și lumina, tipul solului, disponibilitatea apei și, foarte important, dimensiunea plantelor la maturitate.

Un arbust care arată perfect într-un ghiveci de pepinieră poate ajunge în câțiva ani la doi sau trei metri. Dacă este plantat într-un spațiu prea îngust, vei compensa ulterior prin tunderi permanente.

Photinia – gardul viu care schimbă culoarea

Photinia × fraseri, în special varietățile cu lăstari tineri roșiatici, este una dintre cele mai spectaculoase alternative la gardurile verzi uniforme.

Primăvara, noile creșteri apar în tonuri intense de roșu, apoi frunzișul trece treptat spre verde. Rezultatul este un gard viu dinamic, care se schimbă pe parcursul sezonului.

Photinia suportă tunderea și poate fi menținută într-o formă ordonată, dar poate fi lăsată și ceva mai liberă pentru un aspect natural.

În România, amplasarea trebuie aleasă ținând cont de climatul local. În zonele cu ierni severe sau expuse vânturilor reci, este preferabilă o poziție protejată, deoarece rezistența poate varia în funcție de temperaturile minime și microclimat.

Este o variantă foarte interesantă pentru grădinile urbane moderne, mai ales acolo unde se dorește un gard viu cu mai multă personalitate.

Carpenul – eleganță naturală și rezistență

Carpinus betulus, sau carpenul, este o alegere excelentă pentru cei care își doresc un gard viu dens, elegant și foarte potrivit climatului din România.

Are frunziș verde proaspăt în timpul sezonului de vegetație și suportă foarte bine tunderea, putând forma garduri geometrice și compacte.

Deși este foios, frunzele uscate pot rămâne o perioadă pe ramuri, în special pe plantele tunse, ceea ce permite păstrarea unui anumit grad de ecranare și în sezonul rece.

Carpenul se potrivește atât proprietăților tradiționale, cât și grădinilor contemporane și are avantajul unui aspect mai natural decât un perete clasic de conifere.

Fagul – un gard viu sofisticat care se schimbă cu anotimpurile

O alternativă apropiată este Fagus sylvatica, fagul.

Frunzișul verde se colorează toamna în tonuri calde de galben, cupru și brun, iar o parte dintre frunzele uscate pot persista pe plantele tunse în timpul iernii.

Există inclusiv varietăți cu frunziș purpuriu, care pot crea un gard viu spectaculos și foarte diferit de soluțiile obișnuite.

Fagul preferă condiții adecvate de sol și nu este alegerea ideală pentru orice amplasament, însă acolo unde condițiile îi sunt favorabile poate forma unul dintre cele mai elegante garduri vii.

Ligustrum – gard viu dens și versatil

Ligustrum, cunoscut și ca lemn-câinesc, este o variantă clasică pentru garduri vii, dar uneori trecută cu vederea în favoarea coniferelor.

Crește relativ repede, tolerează tunderea și poate forma o barieră vegetală densă.

În funcție de specie, varietate și severitatea iernii, comportamentul frunzișului poate varia, unele plante păstrând o parte dintre frunze mai mult timp.

Este o opțiune utilă atunci când îți dorești un gard viu simplu, verde și ușor de modelat.

Berberis – culoare în locul unui simplu perete verde

Dacă gardul viu are în primul rând rol decorativ, Berberis deschide mult mai multe posibilități cromatice.

În funcție de varietate, frunzișul poate fi verde, galben, roșu sau purpuriu. Există varietăți compacte potrivite pentru borduri joase, dar și plante care pot forma mase vegetale mai consistente.

Ramurile spinoase pot reprezenta și un avantaj atunci când se dorește o delimitare mai greu de traversat, însă tocmai din acest motiv amplasarea trebuie gândită cu atenție în apropierea zonelor intens circulate de copii sau animale.

Un gard viu de Berberis poate deveni un element decorativ în sine, mai ales într-o grădină contemporană.

Pyracantha – flori, fructe și intimitate

Pyracantha, cunoscută și sub denumirea de „spinul focului', oferă ceva ce un gard viu clasic de conifere nu poate: schimbări spectaculoase pe parcursul anului.

Primăvara produce numeroase flori deschise la culoare, iar ulterior apar fructele decorative în nuanțe de portocaliu, roșu sau galben, în funcție de varietate.

Frunzișul persistent sau semipersistent, în funcție de condiții, o face interesantă pentru delimitări, iar ramurile spinoase contribuie la formarea unei bariere eficiente.

Poate fi condusă și pe lângă garduri sau ziduri.

Pentru că are spini, trebuie însă amplasată inteligent, departe de zonele de trecere înguste.

Taxus – alternativa premium pentru un gard verde tot anul

Dacă îți place aspectul ordonat și persistent al unui gard de tuia, dar îți dorești o alternativă mai sofisticată, Taxus baccata merită luat în calcul.

Tisa are frunziș verde închis și suportă foarte bine tunderea, inclusiv intervențiile mai severe. Poate forma garduri extrem de dense și elegante și este utilizată de mult timp în grădinile formale europene.

Un avantaj important este toleranța la diferite condiții de lumină, inclusiv semiumbră și, în anumite situații, umbră.

Creșterea nu este însă la fel de rapidă precum în cazul unor arbuști, astfel încât este o alegere pentru cei care privesc amenajarea grădinii pe termen lung.

Important: tisa conține compuși toxici dacă este ingerată și trebuie aleasă cu precauție pentru spațiile frecventate de copii mici sau animale care ar putea consuma planta.

Hortensia paniculata – când gardul viu devine spectacol floral

Nu orice gard viu trebuie să ofere intimitate totală.

Dacă ai nevoie mai degrabă de o delimitare spectaculoasă între două zone ale grădinii, Hydrangea paniculata poate produce un efect extraordinar.

Plantată repetitiv, hortensia poate forma o masă vegetală bogată, acoperită vara de inflorescențe mari. În funcție de varietate, florile pornesc de la alb sau crem și pot evolua spre roz și tonuri mai intense pe măsură ce sezonul avansează.

Pentru grădinile din România este o alegere interesantă și datorită rezistenței bune la frig a speciei.

Nu va înlocui un gard persistent atunci când ai nevoie de intimitate iarna, dar poate fi mult mai spectaculoasă atunci când obiectivul principal este decorul.

Laurul englezesc – atractiv, dar trebuie ales în funcție de zona climatică

Prunus laurocerasus este foarte apreciat pentru frunzele mari, lucioase și persistente. Poate forma un gard viu dens, cu aspect luxuriant, diferit de cel al coniferelor.

Totuși, pentru România trebuie ținut cont de zona în care va fi plantat.

Rezistența la frig diferă între varietăți, iar iernile severe și vânturile reci pot provoca deteriorări. În zonele mai reci ale țării trebuie alese varietăți rezistente și poziții protejate.

În regiunile și microclimatele favorabile, poate fi una dintre cele mai elegante soluții pentru un ecran vegetal persistent.

De ce să alegi o singură specie când poți crea un gard viu mixt?

Una dintre cele mai interesante tendințe în amenajarea grădinilor este gardul viu mixt.

În locul unui perete perfect uniform, sunt combinate mai multe tipuri de arbuști, fiecare contribuind cu ceva diferit: frunziș, flori, fructe decorative sau culoare de toamnă.

Rezultatul este mai natural și se schimbă permanent.

Poți combina, de exemplu, arbuști cu înflorire de primăvară cu plante decorative vara și specii care oferă fructe sau frunziș colorat toamna.

Un astfel de gard poate deveni și mai valoros pentru păsări și insecte decât o monocultură formată dintr-o singură specie.

Pentru inspirație în alegerea plantelor, poți explora selecția de plante de exterior Flower Time și compara varietățile în funcție de spațiul și condițiile grădinii.

La ce distanță se plantează un gard viu?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plantarea exemplarelor mult prea apropiat doar pentru a obține imediat un gard dens.

Pe termen lung, plantele ajung să concureze pentru lumină, apă și nutrienți, iar circulația redusă a aerului poate favoriza apariția unor probleme.

Distanța corectă nu este universală. Depinde de specie, varietate, dimensiunea plantelor achiziționate și forma finală dorită.

De aceea, înainte de plantare trebuie verificată lățimea plantei la maturitate, nu doar înălțimea.

Un gard viu este o investiție pentru ani sau chiar decenii, iar câteva luni în plus necesare pentru închiderea spațiilor dintre plante sunt preferabile unui gard suprapopulat care va crea probleme ulterior.

Când este cel mai bun moment pentru plantarea gardului viu?

În România, toamna este una dintre perioadele foarte bune pentru plantarea multor arbori și arbuști, deoarece temperaturile devin mai moderate, iar solul poate păstra suficientă căldură pentru dezvoltarea rădăcinilor înainte de instalarea iernii.

Primăvara este, de asemenea, o perioadă potrivită.

Plantele crescute în containere oferă o flexibilitate mai mare, însă plantarea în perioadele caniculare presupune o atenție considerabil mai mare la udare.

Indiferent de sezon, primele luni după plantare sunt esențiale. Chiar și o specie considerată rezistentă la secetă trebuie udată corespunzător până când sistemul radicular se stabilește.

Gardul viu nu trebuie să fie perfect drept pentru a fi elegant

Există două direcții foarte diferite de amenajare.

Gardul viu formal este tuns regulat și are suprafețe geometrice bine definite. Taxus, Carpinus, Fagus sau Ligustrum pot funcționa foarte bine într-un astfel de design.

Gardul viu liber este lăsat să își păstreze mai mult forma naturală. Arbuștii cu flori și fructe decorative sunt foarte potriviți pentru această abordare.

A doua variantă poate necesita mai puține tunderi și creează un aspect mai relaxat, potrivit grădinilor contemporane inspirate din natură.

Cea mai bună alternativă la tuia depinde de grădina ta

Nu există o singură plantă care să înlocuiască tuia în toate situațiile.

Dacă vrei frunziș persistent și un aspect premium, poți analiza Taxus.

Dacă îți dorești culoare și schimbări sezoniere, Photinia sau Berberis pot deveni puncte de interes.

Pentru un gard natural și foarte bine adaptat climatului local, Carpinus este o variantă care merită luată în calcul.

Dacă prioritatea este înflorirea spectaculoasă, Hydrangea paniculata schimbă complet perspectiva asupra gardului viu.

Iar dacă vrei să susții și biodiversitatea, un gard mixt din mai multe specii poate fi cea mai interesantă soluție.

Înainte să alegi plantele, privește gardul viu ca pe o parte importantă a amenajării, nu doar ca pe ceva care trebuie să ascundă vecinii.

Poți descoperi Flower Time pentru a explora arbori, arbuști și conifere și pentru a alege plante adaptate condițiilor grădinii tale.

Pentru că un gard viu bine ales poate face mult mai mult decât să delimiteze proprietatea: poate deveni fundalul care pune în valoare întreaga grădină.

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