Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat

Prețul unui aparat dentar afișat pe site-ul unei clinici ortodontice și prețul pe care pacientul îl plătește efectiv la final sunt, în multe cazuri, două lucruri diferite.

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  de  ELLE
Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat

Prețul unui aparat dentar afișat pe site-ul unei clinici ortodontice și prețul pe care pacientul îl plătește efectiv la final sunt, în multe cazuri, două lucruri diferite. Diferența nu ține neapărat de practici obscure, ci de un detaliu tehnic pe care puțini pacienți îl verifică înainte de consultație: în România, clinicile afișează frecvent prețul per arcadă, nu prețul total al tratamentului. Dacă ambele arcade necesită corecție, suma se dublează. Este primul lucru de clarificat înainte de orice comparație între oferte.

Ce intră, de regulă, în prețul afișat

Structura standard a unui pachet ortodontic cuprinde trei componente mari. Prima este diagnosticul inițial: examenul clinic, radiografiile panoramice și cefalometrice, scanările 3D, fotografiile și planul de tratament. Unele clinici includ această etapă în prețul total dacă pacientul continuă tratamentul; altele o facturează separat, indiferent de decizia ulterioară. A doua componentă, cea mai consistentă ca pondere, acoperă aparatura propriu-zisă, montarea, ședințele periodice de ajustare și reparațiile minore de rutină. A treia componentă este retenția post-tratament, adică retentorii folosiți după încheierea tratamentului activ pentru a menține rezultatele. Aceasta este și cea mai variabilă: unele clinici o includ, altele o facturează separat.

Vizitele de urgență, cum ar fi un bracket rupt sau un aliniator pierdut, pot sau nu să fie acoperite de pachetul inițial. Înainte de a semna un plan de tratament, merită cerută o ofertă itemizată care să specifice explicit fiecare dintre aceste componente.

Prețurile pentru aparatul dentar metalic și tipurile alternative

Aparatul dentar metalic rămâne standardul de referință în ortodonție, în special pentru cazuri complexe: înghesuire severă, probleme de ocluzie, situații care implică extracții. Obține rezultate pe care aliniatorii transparenți nu le pot replica în aceeași măsură, ceea ce explică de ce continuă să fie preferat de ortodontiști în cazurile dificile.

În România, prețurile variază considerabil între clinici și orașe. Ca reper general de piață, intervalele actuale pentru aparatul dentar metalic se situează între 2.900 și 9.200 de lei, cu variații mari în funcție de locație și de complexitatea cazului. Aparatele ceramice se încadrează, tot ca reper de piață, între 3.500 și 5.000 de lei per arcadă, iar cele din safir ajung la 4.000-6.000 de lei per arcadă. Aceste cifre reprezintă intervale ale pieței și pot diferi semnificativ de la o clinică la alta.

Aparatele ceramice au un avantaj estetic evident față de metal, dar vin cu un dezavantaj clinic important: brackeții sunt mai fragili, se rup mai frecvent, mai ales la copii, și se pot pătui în contact prelungit cu cafea, ceai sau turmeric, pe durata unui tratament care durează, în medie, între 12 și 24 de luni. Nu sunt echivalenți ca rezistență cu cei metalici, iar pacienții care optează pentru ceramică trebuie să fie conștienți de acest compromis.

Variația geografică și diferențele adult-copil

Prețurile ortodontice variază nu doar între clinici, ci și între regiuni. Datele din studiul ASQ360°/CareCredit (2023-2024) arată că în Statele Unite, prețul mediu național pentru un aparat metalic este de 6.343 de dolari, dar diferența între state poate depăși 75%: același tip de aparat costă aproximativ 4.767 de dolari în Indiana față de 8.350 de dolari în Nevada. Deși aceste cifre nu se aplică direct pieței românești, variația geografică există și în România, diferențele între clinicile din București și cele din orașe mai mici putând fi semnificative.

Un alt factor de preț frecvent ignorat este vârsta pacientului. Tratamentul ortodontic la adulți poate fi mai costisitor decât cel la copii sau adolescenți, din cauza problemelor de ocluzie acumulate în timp, care complică tratamentul și pot prelungi durata acestuia. Clinicile din SUA raportează o diferență de 500-1.500 de dolari între tratamentul la adulți față de cel la copii, tendință relevantă și pentru piața locală.

Costurile suplimentare care nu apar în oferta inițială

Dincolo de pachetul de bază, există câteva categorii de cheltuieli pe care pacienții le descoperă pe parcurs. Repararea unui bracket rupt este facturată separat în multe clinici, cu costuri care în SUA ajung la 50-150 de dolari per bracket. Retentorii post-tratament, esențiali pentru menținerea rezultatelor, pot reprezenta un cost suplimentar de câteva sute de lei dacă nu sunt incluși explicit în pachet. Controalele suplimentare față de cele programate și vizitele de urgență sunt, de asemenea, potențiale costuri neașteptate.

Clinicile care lucrează transparent publică o structură detaliată a prețurilor și o discută cu pacientul înainte de începerea tratamentului. Denttaglio, de pildă, construiește prima vizită în jurul unei estimări financiare etapizate: pacientul pleacă știind exact ce acoperă prețul și ce rămâne în afara lui, fără să descopere costuri suplimentare pe parcursul unui tratament care se poate întinde pe doi ani.

Ce să verifici înainte de a alege o clinică

Compararea prețurilor între clinici este utilă, dar trebuie făcută pe baze echivalente. Câteva întrebări concrete merită puse înainte de orice decizie: prețul afișat este per arcadă sau pentru ambele arcade? Include dosarul ortodontic inițial, adică radiografiile, scanările și planul de tratament? Retentorii sunt incluși? Vizitele de urgență sunt acoperite?

Un preț mai mic poate reflecta o complexitate mai redusă a cazului, dar poate ascunde și costuri suplimentare neincluse. Invers, un preț mai mare nu garantează automat calitate superioară, ci poate reflecta dotarea clinicii, experiența medicului sau localizarea geografică. Durata tratamentului, care variază între 12 și 24 de luni, influențează și ea costul total: un caz mai complex înseamnă mai multe ședințe de ajustare și, uneori, proceduri suplimentare.

Cel mai practic criteriu de comparație rămâne oferta itemizată. O clinică dispusă să detalieze în scris fiecare componentă a prețului, inclusiv ce nu este inclus, oferă mai multă predictibilitate financiară decât una care afișează un preț global fără explicații. Pacienții care cercetează aparat dentar pret înainte de consultație sunt mai bine pregătiți să evalueze ofertele și să evite surprizele financiare. Într-un tratament care se desfășoară pe parcursul a doi ani, această claritate de la început face diferența dintre un buget respectat și unul depășit pe neașteptate.

Foto: Pexels

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