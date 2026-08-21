Manichiura japoneză: ce este și cum se realizează

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  de  ELLE
Manichiura japoneză: ce este și cum se realizează

În 2026, tot mai multe femei descoperă o metodă de îngrijire a unghiilor care nu le acoperă sub culoare, ci le hrănește: manichiura japoneză. Cunoscută și ca tehnica P-Shine, este un tratament vechi de secole, redescoperit acum pentru rezultatul lui natural și pentru grija pe care o poartă unghiei. Într-o perioadă în care tot mai multe femei aleg produsele blânde și îngrijirea „clean”, manichiura japoneză a devenit unul dintre cele mai căutate trenduri de beauty ale sezonului.

Ce este manichiura japoneză

Manichiura japoneză este o metodă de îngrijire fără ojă și fără gel. Unghia este tratată cu o pastă și o pudră minerală bogată în nutrienți, apoi lustruită până capătă un luciu natural, sănătos. Spre deosebire de manichiura clasică, nu ascunde unghia sub un strat de culoare, ci îi întărește suprafața și îi stimulează creșterea. Ingredientele active — adesea ceară de albine, keratină și vitamine — pătrund în lama unghiei și o hrănesc în profunzime. Rezultatul: unghii vizibil mai sănătoase, cu un luciu discret care rezistă 2–3 săptămâni, fără să se cojească.

De ce tot mai multe femei aleg manichiura japoneza

Popularitatea ei vine din câteva avantaje reale. Nu presupune pilirea agresivă a unghiei, așa cum cere manichiura cu gel, deci este blândă chiar și cu unghiile fragile sau subțiri. Nu folosește substanțe puternice care se îndepărtează cu acetonă, iar efectul de hrănire devine vizibil după câteva aplicări. În plus, oferă un aspect îngrijit și natural, fără lampă și fără timp de uscare — perfect pentru cine preferă discreția în locul culorii intense sau pentru cine vrea o pauză de la gel. Astfel manichiura este simplă și rapidă doar cu un kit de manichiura japoneză.

Pentru cine este potrivită manichiura japoneza

Manichiura japoneză este potrivită mai ales pentru unghiile slăbite, exfoliate sau subțiate după aplicări repetate de gel. Este ideală și pentru cine își dorește un aspect natural, curat, la birou sau în viața de zi cu zi, dar și pentru bărbații care vor unghii îngrijite, fără luciu evident. Practic, este o soluție de îngrijire pe care o poate folosi oricine, indiferent de vârstă sau de stilul preferat.

Cum se realizează acasă, pas cu pas

Pașii sunt simpli și pot fi făcuți și acasă. Se pregătește unghia — se dă forma cu o pilă fină și se împinge cuticula — apoi se aplică pasta nutritivă pe toată suprafața. Se presară pudra minerală, iar partea care dă efectul urmează: lustruirea, în mișcări uniforme, cu un buffer special, până când unghia capătă un luciu natural, ca de oglindă. Nu este nevoie de lampă și nici de produse care se îndepărtează cu acetonă. Întregul proces durează aproximativ 15–20 de minute și poate fi repetat la fiecare 2–3 săptămâni.

Cât rezistă și cum o întreții

Luciul obținut rezistă în general 2–3 săptămâni, în funcție de ritmul de creștere a unghiei și de activitățile zilnice. Spre deosebire de gel, nu necesită îndepărtare cu freza sau cu acetonă — pur și simplu se reînnoiește când simți nevoia. Iar pentru că hrănește unghia la fiecare aplicare, cu cât o repeți mai des, cu atât unghiile devin mai rezistente în timp.

Manichiura japoneză, gel sau ojă semipermanentă?

Fiecare tehnică are rolul ei. Gelul UV și oja semipermanentă oferă culoare intensă și rezistență de câteva săptămâni, dar presupun pilire și îndepărtare cu acetonă, care în timp pot slăbi unghia. Manichiura japoneză nu concurează direct cu ele, ci le completează: este alegerea pentru perioadele în care vrei să lași unghia să se refacă, păstrând totuși un aspect îngrijit. Multe femei alternează — gel pentru evenimente, manichiură japoneză pentru „pauzele” de îngrijire.

Mituri frecvente despre manichiura japoneză

În jurul acestei tehnici circulă câteva idei greșite care merită lămurite. Prima: că ar fi doar pentru femei — în realitate, tot mai mulți bărbați o aleg pentru unghii îngrijite, cu un finisaj natural, discret. A doua: că luciul ar fi „fals”, ca de lac — de fapt, strălucirea vine din lustruirea suprafeței naturale a unghiei, nu dintr-un strat de produs aplicat deasupra. A treia: că rezultatul ar fi fragil — dimpotrivă, prin hrănirea repetată, unghiile devin în timp mai puternice și mai rezistente la rupere. Și, nu în ultimul rând, că ar fi complicată: cu un kit dedicat și puțină practică, o poți face singură acasă în mai puțin de o jumătate de oră.

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