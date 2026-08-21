Cum alegi șamponul potrivit pentru mătreață? Ghid complet pentru un scalp sănătos

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Ai observat scuame albe pe umeri, descuamare sau senzație de disconfort la nivelul scalpului? Acestea pot pot fi manifestări ale mătreții, cunoscută în terminologia dermatologică drept pityriasis capitis (pitiriazis al scalpului), una dintre cele mai frecvente probleme ale scalpului. Deși este adesea considerată doar o problemă estetică, mătreața poate avea manifestări diferite, iar alegerea produselor de îngrijire potrivite poate contribui la menținerea sănătății și confortului scalpului.

Ce este mătreața?

Mătreața, cunoscută în terminologia dermatologică drept pityriasis capitis (pitiriazis al scalpului), se manifestă prin descuamarea scalpului, de obicei sub forma unor scuame fine, albicioase sau alb-gălbui, uneori aderente de firul de păr. Această descuamare poate avea un aspect furfuraceu, asemănător unor mici „fulgi'.

Dermatita seboreică este o afecțiune inflamatorie a scalpului, în care descuamarea se asociază cu eritem (roșeață), prurit și aspect seboreic. Scuamele pot fi alb-gălbui și mai aderente.

Atunci când descuamarea este însoțită de roșeață, inflamație sau mâncărime persistentă, este recomandată evaluarea dermatologică pentru stabilirea cauzei și a tratamentului adecvat.

De ce apare mătreața?

Mătreața nu are o singură cauză. Aerul uscat și umiditatea scăzută pot favoriza uscarea scalpului, motiv pentru care simptomele sunt adesea mai intense în sezonul rece.

Un alt factor important este excesul de sebum, care poate favoriza dezvoltarea Malassezia, este un gen de fungi prezent în mod natural pe scalp. În anumite condiții, aceasta, împreună cu sebumul și răspunsul inflamator al pielii, poate contribui la apariția inflamației și la accentuarea descuamării.

Cum alegi șamponul potrivit în funcție de problemă?

1. Pentru mătreață recurentă asociată dezechilibrului scalpului

Alege un șampon dermatologic antimătreață cu climbazol, un antifungic modern care ajută la controlul proliferării excesive a Malassezia, o ciupercă prezentă în mod natural pe scalp, dar care, atunci când se dezvoltă în exces, poate contribui la apariția mătreții. (ex: Froika Climbazole Shampoo)

2. Pentru scalp gras cu mătreață severă, descuamare și disconfort

Formulele cu gudron de salcie, sulf organic, climbazol și zinc sunt destinate scalpului gras cu mătreață severă, tendință de descuamare, iritații și senzație de mâncărime. Contribuie la reglarea excesului de sebum, reducerea scuamelor și calmarea disconfortului scalpului. (ex: Froika Renex-T)

3. Pentru scalp cu tendință de îngrășare, mătreață și păr lipsit de volum

Pentru scalpul cu tendință de îngrășare și mătreață grasă, asociat unui păr tern, greu de aranjat și lipsit de volum, sunt recomandate formulele cu extract de salcie și sulf, ingrediente care contribuie la controlul excesului de sebum și la reducerea scuamelor. Acidul hialuronic, utilizat în formulele de îngrijire a scalpului și părului, contribuie la menținerea hidratării și a confortului cutanat. (ex: Froika Renex Plus)

4. Pentru scalp sensibil, cu descuamare și senzație de disconfort

Scalpul sensibil poate fi predispus la uscăciune, descuamare fină, roșeață și senzație de disconfort. Formulele cu acid salicilic, climbazol și piroctonă olamină pot acționa complementar: acidul salicilic ajută la îndepărtarea scuamelor și a celulelor cornoase acumulate, climbazolul are acțiune antifungică asupra microorganismelor asociate mătreții, iar piroctona olamină contribuie la controlul Malassezia și la reducerea formării scuamelor.

Formulele fără parabeni și SLES (Sodium Laureth Sulfate) sunt potrivite pentru îngrijirea delicată a scalpului sensibil. (ex: Froika Anti-Dandruff Shampoo)

5. Pentru îngrijirea și menținerea unui scalp sănătos

Extractul de mușețel este apreciat pentru proprietățile sale calmante și poate contribui la menținerea confortului scalpului. În cazul părului blond, utilizarea regulată poate accentua în timp reflexiile naturale aurii. Pantenolul contribuie la hidratarea și condiționarea firului de păr, în timp ce acidul hialuronic ajută la menținerea hidratării, oferind părului un aspect mai suplu și îngrijit. (ex: Froika Chamomile Shampoo)

Cum întreții sănătatea scalpului și previi reapariția mătreții?

✔ Folosește produsele conform recomandărilor producătorului

Respectă modul de utilizare, frecvența aplicării și timpul de acțiune recomandat pentru ca ingredientele active să își exercite efectul.

✔ Nu utiliza excesiv șampoanele tratament

Șampoanele special concepute pentru mătreață, cu ingrediente active antifungice sau keratolitice, trebuie folosite conform indicațiilor. Utilizarea prelungită fără necesitate poate reduce eficiența acestora în timp și poate face mai dificil controlul episoadelor recurente.

✔ Nu schimba frecvent rutina de îngrijire

Rezultatele apar prin consecvență. Alege produse potrivite tipului tău de scalp și acordă-le timp să acționeze înainte de a face schimbări.

✔ Alege produse adaptate nevoilor scalpului

Un scalp gras, cu exces de sebum, necesită o îngrijire diferită față de un scalp uscat sau sensibil. Evită produsele de curățare excesiv de agresive, care pot accentua senzația de uscăciune sau disconfort.

✔ Usucă părul înainte de somn

Evită menținerea scalpului umed pentru perioade lungi și acordă atenție uscării corespunzătoare a părului, mai ales dacă scalpul este predispus la mătreață sau disconfort.

✔ Continuă rutina de întreținere după ameliorarea simptomelor

După controlul mătreții, utilizarea unor produse potrivite pentru întreținere ajută la menținerea echilibrului scalpului și la reducerea riscului de reapariție.

✔ Informează-te înainte de alegerea unui produs

Verifică pentru ce tip de scalp este recomandat produsul, cum se utilizează corect și urmează indicațiile producătorului.

✔ Consultă medicul dermatolog dacă simptomele persistă

Dacă mătreața, mâncărimea, roșeața sau descuamarea nu se ameliorează după utilizarea corectă a produselor recomandate sau se agravează, este indicată evaluarea de către medicul dermatolog pentru stabilirea cauzei și alegerea tratamentului potrivit.

Intrebari frecvente:

1. Cât timp ar trebui să folosesc un șampon antimătreață?

Durata utilizării depinde de tipul de mătreață și de produsul folosit. Respectă recomandările producătorului privind frecvența și perioada de utilizare pentru rezultate optime. După ameliorarea simptomelor, este recomandată adaptarea rutinei cu un șampon potrivit pentru menținerea echilibrului scalpului și prevenirea reapariției mătreții.

2. Mătreața este contagioasă?

Nu. Mătreața nu este contagioasă și nu se transmite de la o persoană la alta prin contact, folosirea în comun a obiectelor sau apropiere.

Apariția mătreții este legată de dezechilibrul scalpului și de dezvoltarea excesivă a Malassezia, o ciupercă prezentă în mod natural pe scalpul tuturor persoanelor. La anumite persoane, acest dezechilibru poate favoriza apariția scuamelor, mâncărimii și disconfortului, fără ca aceasta să reprezinte o infecție transmisibilă.

3. Spălarea zilnică a părului agravează mătreața?

Nu neapărat. Spălarea frecventă este potrivită pentru unele tipuri de scalp, dacă se folosesc produse adaptate care curăță fără să afecteze bariera naturală a scalpului. Produsele prea agresive pot favoriza uscăciunea și dezechilibrul scalpului, iar creșterea compensatorie a secreției de sebum poate contribui la reapariția mătreții.

4. Cum pot preveni îngrășarea rapidă a scalpului?

Îngrășarea rapidă a părului este influențată în principal de excesul de sebum produs la nivelul scalpului. Pentru menținerea echilibrului, este importantă utilizarea unui șampon adaptat tipului de scalp, evitarea produselor prea agresive și menținerea unei rutine constante de îngrijire.

Produsele menționate în articol pot fi găsite pe www.biofarmterra.ro, în secțiunea Îngrijirea părului.

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