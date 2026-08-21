7 plante pentru terasă și jardiniere care rezistă toată vara și arată spectaculos

Amenajarea unei terase sau a unui balcon nu trebuie să fie complicată.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
7 plante pentru terasă și jardiniere care rezistă toată vara și arată spectaculos

Amenajarea unei terase sau a unui balcon nu trebuie să fie complicată. Cu plantele potrivite pentru jardiniere, poți transforma rapid orice spațiu într-un colț verde plin de culoare și energie. Fie că ai o terasă mare sau un balcon mic, alegerea corectă a plantelor face diferența.Dacă îți dorești plante pentru terasă care să fie rezistente, ușor de întreținut și cu efect vizual puternic, iată 7 variante ideale pentru sezonul cald.

1. Petunii – flori pentru balcon care înfloresc continuu

Petuniile sunt unele dintre cele mai populare plante pentru jardiniere. Înfloresc abundent din primăvară până toamna și rezistă foarte bine la soare.

Sunt ideale pentru balcoane însorite și creează un efect bogat, mai ales în jardiniere suspendate sau lădițe de balcon.

2. Mușcate – plante clasice pentru terasă, ușor de întreținut

Mușcatele rămân printre cele mai căutate plante pentru terasă datorită rezistenței lor. Suportă bine temperaturile ridicate și necesită îngrijire minimă.

În plus, sunt perfecte pentru cei care își doresc flori decorative fără prea mult efort.

3. Lavandă – plantă decorativă și aromată pentru exterior

Lavanda este alegerea ideală dacă vrei plante pentru terasă care să aducă atât frumusețe, cât și relaxare. Are un parfum plăcut, respinge insectele și rezistă excelent la soare și secetă.

Este potrivită atât pentru jardiniere, cât și pentru ghivece mai mari.

4. Calibrachoa – alternativa perfectă la petunii

Cunoscută și ca „mini-petunia', calibrachoa produce flori mici, dar foarte numeroase. Este una dintre cele mai spectaculoase plante curgătoare pentru jardiniere.

Arată excelent în combinație cu alte plante sau în ghivece suspendate.

5. Begonii – plante ideale pentru balcon umbrit

Dacă terasa ta nu beneficiază de soare direct, begoniile sunt soluția perfectă. Se dezvoltă bine în lumină difuză și oferă flori elegante, în culori variate.

Sunt printre cele mai bune plante pentru balcon umbrit.

6. Iedera decorativă – verdeață pentru volum și contrast

Iedera este una dintre cele mai versatile plante pentru jardiniere. Poate fi folosită ca plantă de completare, oferind un efect curgător natural.

Se combină foarte bine cu flori colorate și adaugă profunzime aranjamentelor.

7. Crăițe – flori rezistente pentru terasă însorită

Crăițele sunt printre cele mai rezistente flori de exterior. Suportă căldura, nu necesită îngrijire complicată și înfloresc abundent.

Sunt ideale pentru jardiniere expuse direct la soare și pentru începători.

Cum alegi cele mai bune plante pentru terasă și jardiniere

Pentru a avea plante sănătoase și un decor reușit, este important să alegi plantele în funcție de:

  • expunerea la soare
  • dimensiunea spațiului
  • timpul disponibil pentru îngrijire

De exemplu, plantele precum petuniile, lavanda sau crăițele sunt ideale pentru soare puternic, în timp ce begoniile preferă zonele umbrite.

Transformă terasa într-un colț de relaxare

O terasă amenajată cu plante nu este doar un spațiu frumos, ci și unul funcțional. Este locul în care îți începi diminețile sau te relaxezi seara, într-un decor natural.

Chiar și câteva jardiniere bine alese pot schimba complet atmosfera și pot transforma balconul într-un spațiu în care vrei să petreci mai mult timp.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Plante pentru gard viu: alternative elegante la clasica tuia
Advertorial
Plante pentru gard viu: alternative elegante la clasica tuia
Manichiura japoneză: ce este și cum se realizează
Advertorial
Manichiura japoneză: ce este și cum se realizează
Cum alegi șamponul potrivit pentru mătreață? Ghid complet pentru un scalp sănătos
Advertorial
Cum alegi șamponul potrivit pentru mătreață? Ghid complet pentru un scalp sănătos
Estetica biroului de acasă: piese statement care sunt și comode
Advertorial
Estetica biroului de acasă: piese statement care sunt și comode
Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat
Advertorial
Cât costă un aparat dentar și ce include prețul afișat
În ce piese de mobilier merită să investești mai mulți bani și la ce poți face economie în amenajarea livingului?
Advertorial
În ce piese de mobilier merită să investești mai mulți bani și la ce poți face economie în amenajarea livingului?
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
7 greșeli pe care să NU le mai faci când îți alegi rochia elegantă
7 greșeli pe care să NU le mai faci când îți alegi rochia elegantă
Advertorial

O rochie poate fi superbă pe umeraș și nepotrivită pentru tine, arăta spectaculos într-o fotografie, dar incomodă după o oră.

+ Mai multe
Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?
Ce se întâmplă atunci când îți impui mai mult decât poți duce?
Advertorial

+ Mai multe
Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire
Mineralul pe care multe femei îl neglijează în timpul curelor de slăbire
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC