Am crescut cu cheia la gât, în fața blocului, am mâncat corcodușe primăvara și portocale de sărbători, iar Moș-Crăciun ne-a adus mănuși, fulare, dulciuri și Coca-Cola.

Suntem noi, prima generație crescută după 89, cei care am experimentat tot ce a fost nou în România. Suntem primii care am avut role, calculatoare, internet pe dial-up și telefoane mobile la școală, pe care le foloseam cel mult pentru bip-uri.

Au trecut anii și acum suntem oameni mari. După ce am învățat să fim liberi, rebeli, să călătorim în cât mai multe țări, să fim curajosi, să inovăm, acum suntem probabil cea mai activă generație din istoria recentă a României. Viața de zi cu zi pare de neimaginat fără un smartphone aproape. Job-urile noastre au mers în paralel cu facultățile, cu masteratele. Am avansat în funcții, apoi am vrut să fim independenți, să avem propriile afaceri. Și mulți dintre noi au azi un proiect de suflet căruia i se dedică: o pasiune transformată în al doilea job, o cauză în care merită să investească orele de după birou.

Unii s-au reorientat profesional, alții și-au construit familii iar alții le-au facut pe ambele. Cert este că, în tot acest timp, am știut să ne și distrăm. Din banii caștigați, ne-am cumpărat bilete la concerte și festivaluri de muzică, teatru sau film. Am ajutat zone uitate ale țării să renască prin artă.

Activi de dimineață până seara, pasionați de ceea ce facem, noi inspirăm energie pozitivă pentru cei din jur și pentru generațiile care ne urmează. Iar pentru noi, cei care am crescut în spiritul libertății, curioși să ținem pasul cu tot ce e nou și să gustăm din toate, Coca-Cola a lansat prima bautură energizantă potrivită cu stilul de viață care ne place. Se numește Coca-Cola Energy și a apărut în România la jumatatea lunii aprilie. Coca-Cola Energy e unică prin faptul că are gustul special Coca-Cola, conține cafeină din surse naturale derivate, extract de guarana, vitamina B și nu are adaos de taurină. Se găsește și în varianta Coca-Cola Energy Zero Zahăr, adică fără zahăr și fără calorii. Inovația din portofoliul Coca-Cola e, practic, inspirată de noi și stilul nostru de viață. Gustă varianta pe care o preferi și continuă să inspiri energie pozitivă!

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK