Kapital, festivalul Bucureștiului, revine cu cea de-a doua ediție între 3-5 iulie la Arena Națională

După debutul său spectaculos care a redefinit experiența festivalurilor din capitală, cu peste 152.000 de participanți la prima ediție, KAPITAL, cel mai nou produs marca UNTOLD Universe, revine la București!

Cea de-a doua ediție Kapital, festivalul Bucureștiului, se va desfășura în perioada 3 – 5 iulie, pe Arena Națională.

Noutatea ediției din 2026 vine din extinderea viziunii KAPITAL de la scena de muzică electronică la o platformă care va integra și show-uri live excepționale pe Mainstage, powered by UNTOLD, dar și un moment de celebrare pe care festivalul îl oferă bucureștenilor.

După feedback-ul extraordinar primit la prima ediție Kapital, cea de-a doua ediție va aduce un mix de genuri muzicale, live acts, mai multe scene și activări nonconformiste. Vom construi o experiență care îmbină energia vibrantă a muzicii electronice cu spectacolul inegalabil al artiștilor live. Ne dorim ca în cele trei zile de festival pe Arena Națională să construim cel mai tare eveniment din București și o celebrare a orașului”, a declarat Bogdan Buta, Fondator & CEO UNTOLD Universe.

Detalii despre line-up și primele nume confirmate, dar și noutăți despre conceptul Kapital vor fi disponibile în curând. Cei care își doresc să achiziționeze abonamente o pot face accesând https://kapitalfestival.com/

KAPITAL devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD Universe în capitala României. La prima ediție, din line-up au făcut parte artiști renumiți ai genului EDM și tehno, precum Axwell, Paul Kalkbrenner, Alok, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Claptone, Tujamo, Sickick, dar și John Summit, Charlotte de Witte, Deborah de Luca, Nina Kraviz, Mau P.

Sursa foto: Kapital

