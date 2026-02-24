Kapital, festivalul Bucureștiului, revine cu cea de-a doua ediție între 3-5 iulie la Arena Națională

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Kapital, festivalul Bucureștiului, revine cu cea de-a doua ediție între 3-5 iulie la Arena Națională

După debutul său spectaculos care a redefinit experiența festivalurilor din capitală, cu peste 152.000 de participanți la prima ediție, KAPITAL, cel mai nou produs marca UNTOLD Universe, revine la București! 

Cea de-a doua ediție Kapital, festivalul Bucureștiului, se va desfășura în perioada 3 – 5 iulie, pe Arena Națională.

Noutatea ediției din 2026 vine din extinderea viziunii KAPITAL de la scena de muzică electronică la o platformă care va integra și show-uri live excepționale pe Mainstage, powered by UNTOLD, dar și un moment de celebrare pe care festivalul îl oferă bucureștenilor. 

După feedback-ul extraordinar primit la prima ediție Kapital, cea de-a doua ediție va aduce un mix de genuri muzicale, live acts, mai multe scene și activări nonconformiste. Vom construi o experiență care îmbină energia vibrantă a muzicii electronice cu spectacolul inegalabil al artiștilor live. Ne dorim ca în cele trei zile de festival pe Arena Națională să construim cel mai tare eveniment din București și o celebrare a orașului”, a declarat Bogdan Buta, Fondator & CEO UNTOLD Universe.

Detalii despre line-up și primele nume confirmate, dar și noutăți despre conceptul Kapital vor fi disponibile în curând. Cei care își doresc să achiziționeze abonamente o pot face accesând https://kapitalfestival.com/

KAPITAL devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD Universe în capitala României. La prima ediție, din line-up au făcut parte artiști renumiți ai genului EDM și tehno, precum Axwell, Paul Kalkbrenner, Alok, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Claptone, Tujamo, Sickick, dar și John Summit, Charlotte de Witte, Deborah de Luca, Nina Kraviz, Mau P.

Sursa foto: Kapital

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Echiparea completă a grădiniței tale pentru a te diferenția în piață - ce lipsește? O mică flotă de biciclete de TOP!
Advertorial
Echiparea completă a grădiniței tale pentru a te diferenția în piață - ce lipsește? O mică flotă de biciclete de TOP!
Radio ZU transformă Tucano Coffee - Academiei  în ZU CAFE
Advertorial
Radio ZU transformă Tucano Coffee - Academiei  în ZU CAFE
Cum adaptezi ambalajul în funcție de tipul de floare și distanța de transport
Advertorial
Cum adaptezi ambalajul în funcție de tipul de floare și distanța de transport
Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase revin la Sala Palatului cu un nou spectacol conceptual „Căi ferate încrucișate” 
Advertorial
Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase revin la Sala Palatului cu un nou spectacol conceptual „Căi ferate încrucișate” 
Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul Classix Festival
Advertorial
Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul Classix Festival
5 lucruri pe care dentistul le poate observa la un control de rutină
Advertorial
5 lucruri pe care dentistul le poate observa la un control de rutină
Libertatea
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
catine.ro
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Mai multe din advertorial
Sea Sisters. Povești la malul mării: Cazinoul din Constanța și Art Safari celebrează artistele dobrogene ale momentului la Galeriile de Artă ale orașului
Sea Sisters. Povești la malul mării: Cazinoul din Constanța și Art Safari celebrează artistele dobrogene ale momentului la Galeriile de Artă ale orașului
Advertorial

+ Mai multe
Cum mediul din București împinge corporatistele să-și elimine ridurile prin botox
Cum mediul din București împinge corporatistele să-și elimine ridurile prin botox
Advertorial

+ Mai multe
De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament. 
De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament. 
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC