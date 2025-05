Jennifer Lopez, show incendiar la American Music Awards

Anul acesta nu sunt AMA-urile, sunt JMA-urile!

Jennifer Lopez a oferit un spectacol de zile mari la gala American Music Awards 2025, ce a avut loc în Las Vegas! Diva latino a arătat senzational într-un un costum în nuanța pielii cu elemente strălucitoare. Ea a electrizat publicul interpretând un colaj de 23 de melodii celebre în doar șase minute, inclusiv „Dance Again' (hitul său din 2012), și a dansat pe muzica incendiară a pieselor anului.

Momentul fierbinte al serii? J.Lo a sărutat un dansator și apoi… o dansatoare, spre deliciul fanilor, fapt ce a starnit milioane de comentarii pe toate rețele de socializare de pe tot mapamondul!

A trebuit să încep prin a da totul pe cele mai mari hituri ale anului și să dansez cu inima pentru voi, dar în această seară, reflectoarele sunt pe voi, pentru că aceasta este cea mai mare gală muzicală votată de fani din lume, unde voi decideți câștigătorii', a spus ea după momentul incendiar de deschidere al AMA.

Printre melodiile interpretate într-o manieră unică de artistă au fost: „Dance Again', „Birds of a Feather' (Billie Eilish), „Not Like Us' (Kendrick Lamar), „A Bar Song (Tipsy)' (Shaboozey) și „Lose Control' (Teddy Swims). Show-ul a fost condimentat de un joc de focuri de artificii, lasere și mișcări de dans spectaculoase.

Publicul român va putea urmări un spectacol electrizant oferit de Jennifer Lopez pe 27 iulie, când vă urca pe scena Summer in the City, în Piața Constituției, un spectacol organizat de Marcel Avram și DD East Entertainment!

Biletele sunt disponibile pe platformele oficiale: IaBilet, Entertix și Eventim.

Anul acesta sunt JMA-urile

J.Lo a urcat pe scena din Las Vegas într-un costum sclipitor care amintea de garderoba sa din turneul Its My Party din 2019, apoi a purtat o ținută haute couture, create de designerul corean Miss Sohee și ornată cu cristale Swarovski și elemente florale, precum și alte outfituri cu au combinat sex-appeal-ul cu eleganta.

Tiffany Haddish, actriță americană și comediantă a glumit pe scenă: „Anul acesta nu sunt AMA-urile, sunt JMA-urile!'

Cât de tare este să avem o supervedetă că J.Lo prezentând AMA-urile? Gazda noastră tocmai a dansat pe 23 de hituri în șase minute', a continuat ea. Doar din acel număr de deschidere, Jenny from the Block și-a făcut toți pașii pentru ziua de azi… și și-a luat și toate săruturile! Lasă-mi și mie un dansator, J.Lo. Doamne! Nu ești singura singură pe aici!', a adăugat comedianta. Jennifer Lopez a avut o energie debordantă. Pe lângă demonstrațiile sale de prezentatoare, cântăreață și dansatoare la cea de-a 51-a ediție a premiilor American Music Awards, ea a adus omagii lui Janet Jackson, care a primit Icon Award și a susținut primul său show live la TV din ultimii șapte ani, precum și lui Rod Stewart, care a primit Lifetime Achievement Award. Deși avusese un accident, lovindu-se la nas în timpul repetițiilor, ea a trecut de la rolul de artista la cel de gazdă cu grația și energia specifica unui superstar, creând o seară de neuitat la AMA!

