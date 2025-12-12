Experiențe, oferte și cadouri pentru un sezon de poveste

Trăim într-un ritm tot mai alert, iar momentele în care ne permitem să ne oprim devin cu adevărat prețioase. O cină într-un loc special, o escapadă de weekend sau o zi de relaxare pot fi acele mici pauze care ne încarcă cu energie. Iar pentru cei care vor să ofere astfel de momente de sărbători sau caută inspirație pentru un cadou de Crăciun, priceless.com/BRD devine punctul de plecare ideal.

Creată de BRD și Mastercard, platforma reunește experiențe locale și internaționale, dar și beneficii exclusive pentru posesorii de carduri BRD Mastercard Premium: Platinum sau Noir (World Elite). Fie că vrei să dăruiești un moment special sau să-ți oferi o pauză binemeritată, poți alege dintre restaurante, spa-uri, destinații de vacanță și oferte dedicate sezonului.

Când experiențele devin cele mai frumoase cadouri

Categoria Experiențe exclusive BRD oferă posesorilor de carduri BRD Mastercard Premium acces gratuit (în limita disponibilității) la o selecție de experiențe inedite, care promit amintiri de neuitat.

Poți redescoperi farmecul satului transilvănean la Viscri 32, într-o experiență gastronomică ce combină ingredientele de sezon cu rețete inspirate din moștenirea culinară românească, săsească și ungurească. Sau poți merge la Crama Corcova, în județul Mehedinți, pentru o degustare de vinuri într-un loc cu tradiție, unde istoria și ospitalitatea se îmbină firesc.

Dacă vrei să te rupi complet de agitația zilnică, la Maqrin Hammam Spa poți încerca un ritual marocan care combină aburii, exfolierea și masajul într-o experiență de relaxare profundă. Totul este gândit să te facă să încetinești, să respiri și să te bucuri de liniște.

Iar dacă preferi o seară dedicată gustului, la Conacul Polizu poți încerca un meniu inspirat din lumea ceaiului și a infuziilor, sau te poți opri la Kuib Restaurant pentru o experiență culinară pregătită cu atenție, până la ultimul detaliu.

Dacă visezi la o escapadă montană, poți alege o noapte la Swissôtel, primul hotel de cinci stele din Poiana Brașov, un loc care combină ospitalitatea elvețiană cu farmecul Transilvaniei.

Pentru ceva diferit, la Casa Timiș, o zi de spa devine o experiență completă: începi cu relaxare în saunele exclusive și dușuri senzoriale, apoi o închei cu o cină pentru tine și o persoană dragă.

ȘI MAI MULTE avantaje PREMIUM

Dincolo de aceste experiențe, posesorii de carduri BRD Mastercard Premium pot beneficia și de oferte exclusive de cashback prin Mastercard Premium Collection, un program dedicat celor care apreciază confortul.

După ce îți înregistrezi cardul personal, poți primi cashback la o gamă variată de parteneri din întreaga țară, de la brand-uri de modă și beauty, până la restaurante.

Beneficii dincolo de granițele țării

Cardurile BRD Mastercard Premium îți oferă și beneficii care nu se opresc între granițele țării, așa că te poți bucura de acces în business lounge-urile din aeroporturile din întreaga lume, înrolate în programul Priority Pass, dar și de experiențe internaționale, de la tururi private în Paris și până la plimbări cu gondola în Veneția. Iar odată cu apropierea sărbătorilor, programul european de privilegii devine locul potrivit pentru a găsi cadouri inspirate, cu oferte la brand-uri de beauty, modă și lifestyle.

Tot ce trebuie să faci este să accesezi priceless.com/BRD și să explorezi gama variată de experiențe exclusive, oferte și beneficii disponibile. Iar dacă nu ești încă client BRD, dar îți dorești să ai acces la aceste avantaje, îți poți deschide un cont și solicita cardul tău BRD Mastercard Premium.

Sursă foto: Mastercard

