Ritualul de seară al unei femei active la 40+: frumusețe, respirație & somn bun

Ritualul de seară al unei femei active la 40+: frumusețe, respirație & somn bun

Pentru femeia activă, seara nu este doar un final de zi, ci un moment de reconectare cu sine. După ore pline de dinamism, responsabilități și provocări, ritualul de seară devine un spațiu intim, unde frumusețea, respirația și somnul se întâlnesc într-un echilibru perfect.

Îngrijirea tenului

După vârsta de 40 de ani pielea necesită atenție și grijă suplimentară. Demachierea blândă, cu mișcări lente, urmată de un ser cu ingrediente anti-age și o cremă hidratantă adaptată tipului tău de ten, sunt esențiale pentru un ten luminos. 

Este important ca în jurul ochilor să aplici o cremă specială pentru eliminarea cearcănelor și ridurilor de sub ochi.

Când aplici produsele cosmetice fă mișcări circulare care relaxează mușchii faciali. Este un gest simplu, dar care aduce un plus de vitalitate și pregătește pielea pentru regenerarea nocturnă.

Respirație profundă

După rutina de skincare, treci la rutina pentru sistemul nervos. Stinge lumina, lasă doar o veioză aprinsă și așază-te pe marginea patului.

Închide ochii și încearcă timp de 3–5 minute acest exercițiu:

  • Inspiră pe nas în 4 timpi: inspiră adânc aer pe nas și numără în gând 1… 2… 3…4.
  • Ține aerul 4 timpi: nu forța, numeri în gând 1… 2… 3…4.
  • Expiră lent pe gură în 6 timpi: ține buzele ușor întredeschise și numără 1… 2… 3… 4… 5…6.

Expirația trebuie să fie mai lungă decât inspirația, asta e cheia pentru relaxare. Repetă de minim zece ori. Această tehnică reduce tensiunea și induce o stare de relaxare profundă.

Momentul tău de calm

În momentul acesta al serii, ai făcut deja tot ce ținea de tine. Ai avut grijă de ten, ți-ai relaxat mintea și ai stins notificările. Acum este momentul să închei ziua cu un sprijin natural și blând. Calmenor Noapte este o formulă complexă pentru perimenopauză și menopauză. Are ingrediente atent selecționate, precum salvie, valeriană, passiflora, ashwagandha, vitamina B6 și melatonină. 

Aceste ingrediente sunt recunoscute pentru beneficiile lor asupra echilibrului hormonal. Astfel, Calmenor Noapte de la Faunus Plant favorizează relaxarea completă și un somn liniștit, fără transpirații nocturne.

Relaxare completă

Un duș sau o baie caldă este un adevărat ritual de relaxare. Apa caldă are capacitatea de a destinde mușchii încordați după o zi plină, de a reduce tensiunea acumulată și de a induce o stare de confort fizic și psihic. În plus, căldura apei stimulează circulația și pregătește corpul pentru un somn odihnitor.

Pentru a intensifica atmosfera, poți adăuga în apă sare de baie cu lavandă și să creezi un cadru relaxant aprinzând câteva lumânări.

Încheie baia sau dușul cu câteva secunde de apă mai rece pentru a tonifia pielea și a echilibra temperatura corpului.

Hidratare înainte de somn

După o zi întreagă, corpul are nevoie de lichide pentru a susține procesele de regenerare nocturnă. Un ceai cald hidratează fără a suprasolicita organismul, spre deosebire de băuturile dulci sau carbogazoase.

Ceaiurile din plante sprijină digestia și ajută organismul să elimine toxinele acumulate peste zi, ceea ce contribuie la o stare de bine generală.

Somn odihnitor

După 40 de ani, somnul nu mai e un lux, ci devine parte din strategia ta de îngrijire. Somnul contribuie la o piele mai luminoasă, mai puține urme de oboseală și energie dimineața.

Respectă o oră de culcare cât mai constantă și, înainte de a te așeza în pat, renunță la expunerea la ecranele albastre. În locul televizorului, telefonului sau laptopului, alege activități relaxante precum lectura sau scrisul în jurnal.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

