Trucuri de îngrijire pentru a avea un ten impecabil de Revelion

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Trucuri de îngrijire pentru a avea un ten impecabil de Revelion

Revelionul este momentul tău să strălucești, atât prin ținuta pe care o alegi, cât și printr-un machiaj reușit. Iar un machiaj care arată impecabil începe întotdeauna cu un ten bine îngrijit. Pregătirea tenului constă în toate acele obiceiuri care te ajută să îți menții pielea sănătoasă și netedă, într-o rutină pe care să o respecți și în alegerea produselor potrivite.

Iată câteva trucuri esențiale pe care le poți integra cu ușurință în rutina ta de îngrijire și care te vor ajuta să te bucuri de un ten strălucitor în noaptea dintre ani.

Începe cu primul pas: curățare profundă

Curățarea corectă a tenului este obligatorie pentru o piele sănătoasă, cu atât mai mult în noaptea de Revelion. Acest prim pas te ajută să obții apoi un machiaj impecabil și rezistent întreaga noapte. Folosește un gel de curățare blând sau un balsam demachiant cu ingrediente naturale precum ulei de cocos, ulei de jojoba, unt de shea sau extract de gălbenele. Acestea îndepărtează impuritățile și îți protejează tenul.

Pentru o curățare în profunzime, poți aplica și o mască pe bază de argilă verde sau roz. Aceste ingrediente naturale absorb excesul de sebum și îți lasă pielea matifiată.

Exfoliază delicat

Un alt pas esențial în pregătirea tenului este exfolierea, care contribuie la îndepărtarea celulelor moarte, stimulează circulația și îi oferă tenului tău un aspect neted și luminos. Alege un scrub blând, din ingrediente naturale, care să îți curețe și, în același timp, să îți protejeze pielea.

Exfoliantul se aplică întotdeauna pe tenul curat, demachiat și uscat. Dacă ai tenul sensibil sau uscat, alege un exfoliant enzimatic, cu enzime naturale din acizi de fructe precum papaya sau ananas. Exfolierea trebuie făcută de 2-3 ori pe săptămână și, foarte important, cu 2-3 zile înainte de noaptea de Revelion, pentru a evita roșeața și posibilele iritații. După ce ai făcut exfolierea, tenul tău este pregătit pentru pasul următor: hidratarea.

Hidratează intens tenul

Exfolierea ajută pielea să absoarbă mai bine cremele hidratante pe care urmează să le aplici. Pentru un aspect strălucitor în noaptea de Revelion, alege creme hidratante din ingrediente naturale: unt de shea, acid hialuronic, vitamina E, ulei de argan sau extract de aloe vera.

Pentru hidratare în profunzime și pentru prevenirea ridurilor, alege o cremă hidratantă cu un complex antioxidant de imortele, care îmbunătățește elasticitatea pielii și minimizează dimensiunea porilor.

Îngrijește-ți buzele și zona din jurul ochilor

În toată această rutină de îngrijire a tenului, nu uita să ai grijă de buzele tale și de zona din jurul ochilor, folosind cosmetice din ingrediente naturale. Buzele hidratate și netede sunt esențiale pentru un look complet în seara de Revelion. Începe prin a exfolia buzele și apoi aplică un balsam de buze hrănitor cu unt de shea.

Pentru zona din jurul ochilor, folosește un balsam pentru ochi cu Immortelle Divine (ulei esențial din Corsica), o alternativă naturală la retinol, care te ajută să-ți sculptezi conturul ochilor și să gestionezi semnele vizibile ale îmbătrânirii specifice zonei delicate a ochilor. După ce ai urmat toți pașii de mai sus, tenul tău este pregătit pentru pasul final: aplicarea machiajului.

Așadar, dacă vrei să radiezi în noaptea de Revelion, oferă-i tenului tău îngrijirea necesară cu produse de calitate, care conțin ingrediente naturale. Acestea contribuie la curățarea tenului și la menținerea sănătății pielii. Cu un ten curat și hidratat, te simți sigură pe tine și ești pregătită pentru petrecere.

Sursa foto: freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Experiențe, oferte și cadouri pentru un sezon de poveste
Advertorial
Experiențe, oferte și cadouri pentru un sezon de poveste
Cum să îți pregătești casa de Crăciun, de la brad și decorațiuni, până la masa festivă. Idei de decor inspirate din colecțiile Carrefour
Advertorial
Cum să îți pregătești casa de Crăciun, de la brad și decorațiuni, până la masa festivă. Idei de decor inspirate din colecțiile Carrefour
Ritualul de seară al unei femei active la 40+: frumusețe, respirație & somn bun
Advertorial
Ritualul de seară al unei femei active la 40+: frumusețe, respirație & somn bun
De ce e greu să fii sincer când psihologul îți pune o întrebare simplă
Advertorial
De ce e greu să fii sincer când psihologul îți pune o întrebare simplă
Cum alegi cadouri care să susțină dezvoltarea pe termen lung
Advertorial
Cum alegi cadouri care să susțină dezvoltarea pe termen lung
Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor 
Advertorial
Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor 
Libertatea
Fosta soție a șefului armatei ruse acuză „destrăbălarea” din Ministerul Apărării pentru divorț: „Viață dublă, copii nelegitimi, mită, pușcărie. Dă-mi înapoi bijuteriile și mașinile!”
Fosta soție a șefului armatei ruse acuză „destrăbălarea” din Ministerul Apărării pentru divorț: „Viață dublă, copii nelegitimi, mită, pușcărie. Dă-mi înapoi bijuteriile și mașinile!”
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Horoscop Urania pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025. Marte va intra în zodia Capricornului
Horoscop Urania pentru perioada 13 – 19 decembrie 2025. Marte va intra în zodia Capricornului
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști
Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”
Reacția Oanei Moșneagu când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și actrița din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
Reacția Oanei Moșneagu când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și actrița din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor
Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Ilie Bolojan, decizie istorică! Ce se întâmplă cu pensiile în România: „Că ne place, că nu ne place, trebuie!” Toți românii trebuie să știe ultimul anunț!
Ilie Bolojan, decizie istorică! Ce se întâmplă cu pensiile în România: „Că ne place, că nu ne place, trebuie!” Toți românii trebuie să știe ultimul anunț!
catine.ro
3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Shakira și cei doi băieți ai săi, apariție rară pe scenă la un concert al vedetei. Cât de mult s-au schimbat micuții
Shakira și cei doi băieți ai săi, apariție rară pe scenă la un concert al vedetei. Cât de mult s-au schimbat micuții
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Mai multe din advertorial
Aqua Dome - băile termale din Längenfeld: unde natura tiroleză lucrează pentru starea ta de bine
Aqua Dome - băile termale din Längenfeld: unde natura tiroleză lucrează pentru starea ta de bine
Advertorial

O adevărată oază te așteaptă în inima Ötztal-ului: Aqua Dome, cel mai mare spa termal și resort de wellness din Tirol, un loc în care natura binefăcătoare, arhitectura spectaculoasă și peisajul alpin contribuie la relaxarea deplină.

+ Mai multe
KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc
KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc
Advertorial

+ Mai multe
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC