CCC o prezintă pe Dana Rogoz în campania de iarnă 2025

Dana Rogoz, actriță, una dintre cele mai apreciate prezențe din fashion & lifestyle din România, este protagonista campaniei de iarnă 2025 de la CCC. Cu o estetică definită prin eleganță, autenticitate și versatilitate, Dana prezintă noile produse în cea mai recentă campanie locală a brandului polonez, CCC.  

Gențile – elementul care definește stilul unei ținute

Campania subliniază rolul esențial al genților în construirea unei identități stilistice. Pentru iarnnă, CCC propune o colecție extrem de variată – de la modele minimaliste, potrivite pentru un look urban rafinat, până la piese statement, cu forme sculpturale și texturi premium. Colecția include genți crossbody, shopper, mini-bags, designuri structurale și reinterpretări moderne ale formelor clasice.

De la nuanțe de burgundy, la negru și crem, gențile și cizmele și pantofii din colecția de iarnă oferă o abordare stilistică extinsă, care se pliază pe ocaziile de sărbătoare din luna decembrie.

„O geantă poate transforma complet o ținută. E accesoriul fără de care nicio zi nu începe și nicio poveste nu se încheie. În colecția CCC am descoperit mixul de piese care mă inspiră și mă reprezintă de la ținutele de zi până la cele de petrecere', spune Dana Rogoz.

Dana Rogoz poartă în campanie produse de la brandurile: Nine West, Gino Rossi, Badura, Beverly Hills Polo Club. 

O campanie 360° – foto, video și producție integrată

Întregul concept creativ – ședința foto, filmările video, producția și post-producția – a fost realizat de echipa CCC, sub o direcție artistică ce pune în prim-plan naturalețea și stilul personal al Danei. Materialele surprind atmosfera autentică de iarnă, jocul texturilor și relația firească dintre o femeie modernă și accesoriile care îi definesc ziua.

Styling: @irinahartia | Make-up: @alexandracraescu | Hair: @endorphinlab.ro | Photo: Alex Gâlmeanu | @ccc @epantofi

Colecțiile CCC care apar în campanie sunt disponibile în magazinele CCC, pe ccc.eu și în aplicația mobilă CCC.

