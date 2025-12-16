Ce să port la cină cu cei dragi?

  de  ELLE
Ce să port la cină cu cei dragi?

Zalando îți aduce o selecție fresh, perfectă pentru serile care cer un strop de magie și mult stil.

Cina cu cei dragi e momentul ideal să te joci cu texturile. Satinul, materiale fluide și tonurile soft îți oferă acel look relaxat, dar elegant, care spune din prima: m-am pregătit, dar nu prea. Exact genul de rafinament care funcționează în orice lumină și în orice fotografie.

Dacă ai chef să ieși în evidență, mergi pe glam cu personalitate: străluciri subtile, accente metalice, detalii care dansează la fiecare pas. Este formula perfectă pentru o apariție spectaculoasă, dar cu aer modern, nu glamour rigid, ci glam jucăuș, care te pune în centru fără să te ia prea în serios.

Even&Odd Jachetă de iarnă – off white, Zign 4-Pack brățară gold coloured, WE Fashion Rochie petrecere gold , Michael Michael Kors Alora pantofi clasici cu toc light cream

Pentru mood-ul cool al serii, combină culori statement, texturi structurate și piese cu twist. Un imprimeu îndrăzneț, o blană sau un strat exterior cu atitudine schimbă instant vibe-ul ținutei și îi dau acel aer editorial-chic pe care îl adorăm.

Totul se leagă cu accesoriile potrivite și o doză generoasă de good energy. 

Zign sandale silver-coloured, Jaded London Long Seone Maxi Coat geacă, DKNY rochie black/clear , CRAS Skirt fustă tip creion blue

Zalando îți oferă inspirația; tu o transformi într-o ținută memorabilă, numai bună pentru o seară în care totul, de la conversații la outfit, se simte exact cum trebuie.

Sursă foto: Zalando

