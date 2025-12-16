În prag de sărbători, ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative

Marți, 16 decembrie, la Teatrul Masca din București, familiile monoparentale din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 sunt invitate la ArtFinEdu, un eveniment inedit în care noțiunile financiare sunt explicate prin joc, teatru și povești accesibile copiilor și părinților.

Organizat de Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, ArtFinEdu este parte din programul Invizibilii, prin care este susținută incluziunea financiară și socială a grupurilor vulnerabile.

„Noțiunile financiare devin mai ușor de înțeles atunci când sunt trăite prin artă – prin teatru participativ, muzică, dans și pictură. Ne bucurăm că Asociația Provident pentru Educație și Provident Financial România sunt alături de noi în acest demers, în proiectele pe care le desfășurăm împreună pentru copii, părinți și seniori. În cadrul programului Invizibilii, în mai puțin de 3 ani, am depășit deja 4.400 de beneficiari din 18 județe și mă bucur că reușim, alături de ei, să ajungem la atât de mulți copii și adulți cărora le oferim experiențe inedite de educație non-formală', explică Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

„Sărbătorile, momentul în care căutăm să fim aproape unii de alții, devin un bun prilej inclusiv de a învăța lucruri noi, iar educația financiară joacă un rol esențial pentru sărbători fericite, dar și pentru o viață mai fericită. Experiențele POT SĂ AJUT din acest an ne-au arătat cât de valoros este pentru oameni să simtă că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o comunitate care îi susține. La București, ducem mai departe misiunea de a aduce în atenția publicului provocările nevăzute ale unor membri ai societății noastre. Prin artă, joc și educație, construim momente de conectare în familie și învățăm împreună cum să fim mai bine', a declarat Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

România se situează pe ultimul loc din Uniunea Europeană la capitolul educație financiară, iar un studiu realizat de Unlock Market Research în 2021 arată că doar 1 din 4 români aplică reguli financiare în viața lor de zi cu zi. Mai mult, 58% dintre respondenți spun că regretă nivelul lor scăzut de interes față de propria educație financiară, iar 62% nu își monitorizează cheltuielile sau le prioritizează în mod greșit.

Conform studiului Invizibilii, publicat în octombrie 2022, în România, gestionarea unui buget cu o singură sursă de venit reprezintă o provocare în plus pentru familiile monoparentale. Deficitul este prezent și ca intercorelație între lipsa resurselor de timp (necesare îngrijirii copiilor, dezvoltării personale și profesionale, atât a copiilor cât și cea proprie) și lipsa resurselor financiare necesare. Prin activități creative și educație non-formală, ArtFinEdu sprijină aceste familii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a înțelege și gestiona mai bine resursele financiare.

Cifrele îngrijorătoare care se rostogolesc de la un an la altul se pot schimba prin educație și implicare.

Evenimentul își propune, inclusiv, să deschidă orizonturi către cultură pentru copii, mulți dintre ei participând pentru prima dată la un spectacol de teatru.

Educație financiară prin artă

Într-o lume în care noțiunile financiare pot părea complicate, ArtFinEdu își propune să aducă acest concept mai aproape de familii printr-o abordare inovatoare: arta ca instrument de învățare. Activitățile creative sunt gândite astfel încât să transforme conceptele abstracte în experiențe plăcute și practice.

Pe parcursul zilei de 16 decembrie, la Teatrul Masca din București, participanții se vor bucura de un atelier creativ de educație financiară susținut de Andrei Popa, cu noțiuni despre economisire, bugetare și luarea deciziilor responsabile, dar și de un spectacol de teatru interactiv cu trupa Miniricii, ce transformă concepte financiare în povești captivante, cu personaje care îi vor inspira și le vor oferi o nouă perspectivă asupra valorii banilor. Evenimentul este prezentat de Toader Păun.

Educația financiară este esențială în familie deoarece contribuie la dezvoltarea unor abilități importante, cum ar fi gestionarea bugetului, economisirea și luarea deciziilor financiare informate.

Învățând copiii despre importanța economisirii și planificării financiare, părintele poate transmite valori sănătoase și utile pentru viitor, mai ales dacă asta se întâmplă într-un mediu non-formal, în care educația se împletește cu joaca și arta, așa cum se întâmplă la ArtFinEdu. Educația financiară nu doar că susține bunăstarea familiei, dar contribuie și la securitatea pe termen lung, iar Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și a Provident Financial România, în cadrul programului Invizibilii, au găsit un cadru perfect pentru a aduce familiile monoparentale împreună și pentru a se bucura de educație financiară prin artă.

Accesul la evenimentul ArtFinEdu din 16 decembrie este gratuit.

Foto: Asociația POT SA AJUT

