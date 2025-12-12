Cum să îți pregătești casa de Crăciun, de la brad și decorațiuni, până la masa festivă. Idei de decor inspirate din colecțiile Carrefour

Crăciunul este momentul în care casa ta devine scenă pentru cele mai frumoase amintiri. Iar decorurile potrivite transformă fiecare colț din casă în tablou de revistă sau pur și simplu îți creează o atmosferă feerică, în care să te relaxezi cu o cană de ciocolată caldă. Carrefour România te ajută să pregătești Sărbători pe gustul tuturor: găsești tot ce ai nevoie ca să-ți decorezi festiv căminul, fie că vrei să îți completezi colecția de acasă sau vrei o schimbare totală de design. 

Între 12-14 decembrie, cumpără decorațiuni, brazi naturali și artificiali, ceramică de Crăciun, cărți pentru copii de minim 120 lei din hipermarket sau online sau de minim 60 lei din Market sau Express și ai 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături, pe care îl primești la casa de marcat. Apoi, între 15-31 decembrie folosești cuponul pentru orice cumpărături ai nevoie de Sărbători. În plus, promoția se cumulează cu alte reduceri deja aplicate produselor. 

Eleganță în fiecare detaliu: coordonează cromatica 

Dacă îți dorești un interior care respiră rafinament, mizează pe paletele cromatice armonioase. Poți alege clasicele globuri aurii și argintii, care strălucesc frumos în ramurile bradului, printre luminițe, și apoi să adaugi ca accente ornamente originale: conuri de brad, lebede și fluturi delicați. Figurinele decorative, de la îngerii cu LED până adorabila colecție magnesia în tonuri de alb și auriu, pot fi piesele statement care anunță că Sărbătorile sunt la ușă. Plasează-le pe console, rafturi sau ca centru de masă. 

Crăciun fără brad? Imposibil!

Centrul vizual al casei de Sărbători rămâne bradul – fie că alegi un brad natural cu parfumul autentic de pădure, fie că optezi pentru eleganța practică a unui brad artificial care îți va fi alături an de an. Găsești ambele variante, în dimensiuni și stiluri diverse, de la brazi clasici verzi până la modele cu aspect de zăpadă sau chiar brazi premium cu ramuri dense și aspect natural.

Lumină în suflet, dar și în casă 

Luminițele sunt cele care te introduc imediat în spriritul Sărbătorilor și te ajută să aduci în casă acea atmosferă specifică sezonului de iarnă. Poți opta pentru ghirlandele cu LED-uri calde, sau instalații tip perdea cu 320 LED-uri sau sistemele RGB smart, controlabile din aplicație. Mai poți adăuga și câteva accente luminoase  precum căsuțele albe din porțelan cu LED – și deja îl aștepți pe Moș Crăciun.

Masa de sărbătoare: farmecul stă în detalii

Masa frumos aranjată e întotdeauna atracția principală a casei care întâmpină oaspeți de Sărbători. Farfuriile cu margine aurie, bolurile din sticlă cu design minimalist și tacâmurile de desert cu mâner auriu compun tabloul perfect pentru cina de Crăciun. Completează cu cănile din porțelan cu motive festive discrete și ai decorul ideal pentru fotografiile care merită postate.

Stilul tău, povestea ta 

Poate vrei o tematică specială anul acesta, bazată pe Spărgătorul de nuci sau gnomii din folclorul nordic. Fie că preferi estetica scandinavă cu tonuri de alb și verde, glamour-ul auriu-argintiu sau decorațiunile tradiționale roșu-verde, colecția festivă Carrefour oferă piese pentru fiecare stil. Și ai mai multe variante și pentru coronița clasică de Crăciun, pentru ușă sau deasupra șemineului. 

Răsfoiește online catalogul Carrefour de decorațiuni, inspiră-te și bucură-te de prețul redus la jumătate weekendul acesta, ca să aduci Crăciunul în casa ta. 

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

