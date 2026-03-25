Endometrioza și fertilitatea: ce trebuie să știe femeile care își doresc copii

Dacă te confrunți cu endometrioză și îți dorești să rămâi însărcinată, probabil ai auzit deja că nu este un proces tocmai ușor. Din păcate, endometrioza, o boală care a primit mai multă atenție abia în ultimii 10-15 ani, afectează în mod semnificativ aparatul reproducător, reducând șansele de a rămâne însărcinată și, în unele cazuri, ducând chiar la infertilitate. Află în continuare tot ce trebuie să știi despre legătura dintre endometrioză și fertilitate, dar și cum îți poți ajuta organismul să gestioneze mai bine această boală.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică cronică, ce implică dezvoltarea unui țesut asemănător endometriului (mucoasa care căptușește interiorul uterului) în afara uterului. Acest lucru duce la apariția unor „leziuni endometriozice' care, fiind stimulate de acțiunile hormonilor (în special de estrogen), ajung să se îngroașe, să sângereze și să provoace inflamație. Iar cum sângele nu poate fi eliminat, acesta ajunge să se acumuleze în organism, ducând la formarea de țesut cicatricial.

Leziunile sunt localizate în diverse locuri din cavitatea pelvină sau abdominală: ovare (unde formează chisturi numite endometrioame), trompele uterine, suprafața uterului, peritoneu, rar și pe intestin sau vezică urinară. Astfel, endometrioza este de 3 tipuri: superficială (leziuni mici pe suprafața peritoneului), ovariană (afectează ovarele și susține formarea de endometrioame) și infiltrativă profundă (formă severă, afectează mai multe organe precum intestinul sau vezica).

Termenul de „endometrioză' a fost utilizat prima oară acum aproximativ 100 de ani, însă în lipsa unor biomarkeri clari, această afecțiune are în continuare cauze în mare parte necunoscute. Totuși, aceasta este asociată de obicei cu menstruație retrogradă (sângele menstrual ajunge în cavitatea abdominală), factori genetici (dacă mama a avut endometrioză), probleme ale sistemului imunitar (nu elimină corect celulele endometriale ajunse în afara uterului) sau factori hormonali (estrogenul favorizează dezvoltarea acestor țesuturi).

Legătura dintre endometrioză și fertilitate

Endometrioza este una din cele mai frecvente boli ginecologice cronice, iar efectele acesteia se pot resimți și când vine vorba de fertilitate sau, de fapt, de infertilitate. Conform specialiștilor, aproximativ 40-50% dintre femeile cu endometrioză pot avea dificultăți în a rămâne însărcinate, în vreme ce aproximativ 60% pot rămâne însărcinate în mod natural sau cu ajutor medical. În același timp, se estimează că aproximativ 30-40% din femeile care se confruntă cu infertilitate suferă și de endometrioză.

Pe scurt, endometrioza nu înseamnă automat infertilitate. Există cazuri de femei cu endometrioză severă care au rămas însărcinate, dar și cazuri de femei cu formă ușoară care se confruntă cu dificultăți. Acest lucru este influențat și de alți factori, precum vârsta, durata bolii, prezența altor afecțiuni, rezerva ovariană sau gradul de afectare a trompelor.

Însă dacă primim lucrurile mai detaliat, se pot observa anumiți factori legați de endometrioză care pot influența capacitatea de concepție, ducând chiar la infertilitate. Printre aceștia se numără:

– prezența inflamației în pelvis: inflamația cronică cauzată de țesutul endometrial format în afara uterului poate afecta calitatea ovocitelor și funcția trompelor uterine, creând un mediu mai puțin favorabil pentru concepție;

– prezența aderențelor și a cicatricilor: acestea ajung să „lipească' organele pelvine între ele, modificând poziția ovarelor și a trompelor uterine și împiedicând captarea ovulului după ovulație;

– prezența chisturilor ovariene (endometriome): acestea apar din cauza endometriozei și pot reduce rezerva ovariană, afectând în același timp și ovulația;

– probleme generale de concepție: prezența inflamației, în combinație cu modificările hormonale, pot îngreuna concepția, deoarece embrionul se implantează mai greu în uter.

Tratamente pro-fertilitate

În cazul femeilor care au endometrioză și se confruntă cu probleme legate de concepție, medicii pot recomanda tratamente care să amelioreze endometrioza și/sau să crească fertilitatea. Acestea pot varia în funcție de diverși factori, precum vârsta, rezerva ovariană, durata bolii și a infertilității, severitatea bolii. Totuși, medicii caută să adopte o strategie progresivă, pornind de la tehnici non-invazive la intervenții chirurgicale sau tehnici de reproducere asistată.

Iată care sunt opțiunile pe care le pot propune medicii de specialitate:

– stimularea ovulației – se recomandă administrarea de medicamente care să stimuleze ovarele să producă unul sau mai multe ovule; de obicei se combină cu IUI și este indicată în cazul persoanelor cu endometrioză ușoară, dar cu ovulație slabă;

– inseminare intrauterină (IUI) – implică introducerea spermei direct în uter în momentul ovulației; de obicei se combină cu stimularea ovulației și este indicată în cazul persoanelor cu endometrioză ușoară și infertilitate de cel mult 3-4 ani;

– intervenție chirurgicală laparoscopică – intervenție minim invazivă prin care se îndepărtează leziunile de endometrioză și aderențele/țesutul cicatricial și se tratează endometrioamele ovariene; este indicată în cazul persoanelor cu endometrioză ușoară sau moderată;

– fertilizare in vitro (FIV) – implică mai mulți pași (stimularea ovarelor, recoltarea ovocitelor, fertilizarea în laborator, transferul embrionului în uter); este indicată în cazul persoanelor cu endometrioză moderată sau severă, care prezintă endometriome și au vârsta peste 35 de ani.

Pe lângă acestea, pentru femeile cu endometrioză progresivă sau care nu își doresc să rămână însărcinate în viitorul apropiat, medicii pot recomanda proceduri de conservare a fertilității. Acestea implică fie congelarea ovocitelor, fie congelarea embrionilor. Astfel, se asigură protejarea fertilității înainte de scăderea rezervei ovariene sau de posibile intervenții chirurgicale necesare mai târziu.

Sursa foto: pexels.com

