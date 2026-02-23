Dreame lansează X60 Ultra Complete, noul robot de curățenie ultra-subțire și ultra-inteligent

Dreame lansează în România robotul de aspirare și spălare X60 Ultra Complete. Noul model flagship combină funcții speciale precum senzorul de navigare retractabil pentru curățarea sub mobilierul jos și capacitatea îmbunătățită de a trece peste obstacole/praguri, fiind conceput pentru locuințe cu suprafețe mixte, spații înguste și dezordine de zi cu zi.

Ultra-inteligent, profil redus: 7,95 cm

Cea mai importantă inovație a modelului X60 Ultra Complete este sistemul VersaLift™, care utilizează un LDS (Laser Distance Sensor) retractabil. Robotul păstrează navigarea inteligentă 360° în zonele deschise, dar își retrage turela LDS automat atunci când detectează mobilier la nivel jos. Rezultatul? O înălțime de doar 7,95 cm, care îi permite să curețe sub canapele, dulapuri și alte piese de mobilier joase, acolo unde alți roboți se pot bloca.

Navigare mai inteligentă și reacții mai rapide

X60 Ultra Complete folosește un sistem OmniSight™ îmbunătățit cu AI – două camere identifica și evită peste 280 de tipuri de obiecte, de la cabluri și obiecte mici până la dezordinea de zi cu zi. În condiții de lumină redusă, Lumină proactivă sprijină detectarea și navigarea, ajutând robotul să-și adapteze traseul și strategia de curățare în timp real.

Trecerea peste praguri și obstacole, din cameră în camera

X60 Ultra Complete este conceput pentru locuințe cu praguri și diferențe de nivel. Sistemul ProLeap™ permite trecerea peste obstacole de până la 8,8 cm (treaptă dublă), pentru o curățare mai fluentă între încăperi.

Putere de aspirare fără precedent pentru curățare în profunzime, mai ales în casele cu animale de companie

Cu o putere maximă de aspirare de până la 35.000 Pa (35 kPa), Dreame X60 Ultra Complete este proiectat pentru o performanță mai puternică de colectare pe suprafețe mixte, de la praful fin de pe suprafețele dure până la particulele și murdăria infiltrate în covoare. Acest lucru contează atunci când mizeria este constantă și variată, inclusiv în gospodăriile cu animale.

X60 Ultra Complete adaugă extra-confort și printr-o experiență completă de stație, combinând autocurățarea mopurilor la 100°C cu rutine automate gândite să reducă mentenanța zilnică, plus funcții precum HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0 (anti-încurcare a firelor de păr) și personalizare avansată pentru camere diferite și scenarii de curățare.

Disponibilitate în România

Începând cu 23 februarie 2026, Dreame X60 Ultra Complete este disponibil în România la cei mai mari retaileri precum și pe site-ul oficial: https://ro.dreametech.com/. Pachetul Ultra Complete va putea fi cumpărat în varianta albă și neagră și include accesorii pentru un an de utilizare.

În perioada 23 februarie – 15 martie, cumpărătorii pot beneficia de prețuri promoționale prin aplicarea codului Dreame' în coșul de cumpărături eMAG pentru obținerea unui voucher de 1500 lei. Termenii și condițiile sunt disponibili pe eMAG.

Lansarea modelului X60 UC întărește ambiția Dreame de a deveni liderul segmentului de roboți de aspirare premium din România. Această ofensivă tehnologică este susținută de cifre record: Dreame deține deja poziția #1 în mai multe piețe europene, după venituri, în categoria roboților de aspirare. La nivel local, brandul a ajuns la o cotă de piață de aproape 10% de la debut.

Recent, Dreame a trecut de la dispozitive standalone la un ecosistem smart pentru întreaga locuință (Whole-home Smart Ecosystem) bazat pe AI, creat pentru a conecta experiențele inteligente în casă și dincolo de ea. Ecosistemul este conceput să fie gestionat prin aplicația Dreame, ca un hub unic, oferind utilizatorilor mai mult control și lăsând timp pentru ceea ce contează cu adevărat.

Dreame Technology

Fondat în 2017, Dreame Technology este un brand inovator global în electrocasnice smart, cu misiunea de a aduce puterea tehnologiei în viața ta de zi cu zi. Animați de vizunea „Empower Your Dream Life', Dreame utilizează tehnologii avansate, inclusiv robotică, inteligență artificială și mecanica fluidelor, pentru a proiecta dispozitive care redefinesc viața modernă.

