Cum să alegi patul perfect pentru dormitor: ghid complet de dimensiuni, culori și stiluri

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dormitorul este sanctuarul tău personal, un spațiu dedicat relaxării și odihnei. Alegerea unui pat pentru dormitor nu influențează doar confortul somnului, ci și atmosfera și estetica întregii camere. Un pat bine ales poate transforma un dormitor banal într-un spațiu armonios, elegant și primitor. În acest ghid vei descoperi tot ce trebuie să știi despre dimensiuni, culori, stiluri și materiale, astfel încât să faci cea mai bună alegere pentru nevoile tale.

Ghid de selecție pentru patul din dormitor

Alegerea patului ideal implică mai mulți factori: dimensiunea, tipul cadrului, materialul, culoarea și stilul. Acești factori sunt strâns legați între ei, iar combinația potrivită poate face diferența între un dormitor confortabil și unul neorganizată sau neatractiv.

Dimensiuni standard ale patului

Dimensiunea patului este primul și cel mai important criteriu. Spațiul din dormitor și nevoile tale personale dictează alegerea. Dacă spațiul este limitat, varianta standard de 140×200 cm este frecvent aleasă, fiind suficient de confortabilă pentru două persoane.

Totuși, dacă vrei mai mult confort sau ai un dormitor spațios, un pat mare de 160×200 cm sau un pat king size de 180×200 cm sunt mai potrivite. Un pat mai mare poate fi, de asemenea, o alegere ideală dacă ai copii mici care dorm uneori cu voi sau dacă obișnuiești să citești, să te uiți la televizor sau să lucrezi în pat.

Este important să măsori camera înainte de a alege patul. Asigură-te că există suficient spațiu pentru a circula în jurul acestuia și pentru alte piese de mobilier, cum ar fi noptierele, dulapurile și biroul. În camerele mici, poți alege paturi cu spațiu de depozitare integrat, pentru a maximiza funcționalitatea fără a încărca vizual încăperea.

Tipuri de cadru pentru pat

Cadrul patului determină nu doar aspectul, ci și durabilitatea acestuia. Printre cele mai populare tipuri de cadre se numără:

Lemn sau PAL: rezistent, clasic și versatil. Patul din lemn sau PAL este potrivit pentru dormitoare în stil tradițional sau rustic, cadrele din lemn oferă stabilitate și pot fi combinate cu diverse finisaje și culori.

Metal: minimalist, ușor și modern. Cadrul metalic este ideal pentru camerele cu design contemporan și poate fi simplu sau cu detalii elegante care adaugă un punct focal vizual.

Tapițat: luxos și confortabil, perfect pentru cei care vor să adauge textură și culoare dormitorului. Paturile tapițate permit integrarea ușoară a nuanțelor și stilurilor și pot deveni elementul central al camerei.

Pe lângă material, trebuie să iei în considerare înălțimea patului și tipul de somieră. Un pat mai înalt poate crea senzația de spațiu și eleganță, în timp ce unul mai jos este ideal pentru camere moderne sau cu tavan jos.

Ce culoare să aleg pentru patul din dormitor?

Culoarea patului influențează profund atmosfera camerei și poate accentua anumite caracteristici ale designului interior.

Culorile deschise, cum ar fi alb, crem sau bej, dau senzația de spațiu și lumină, fiind ideale pentru un pat de dormitor modern. Tonurile neutre, cum ar fi gri sau bej închis, sunt versatile și elegante, potrivindu-se cu majoritatea decorurilor. Culorile închise, precum maro sau negru, aduc un aer sofisticat și intim, însă necesită o cameră luminoasă pentru echilibru vizual.

Dacă îți place să experimentezi, poți opta pentru nuanțe mai vibrante, cum ar fi albastru închis sau verde smarald, care pot deveni punct focal al dormitorului. Important este ca patul să se integreze cu restul mobilierului și să creeze o atmosferă relaxantă, nu să încarce vizual camera.

Stiluri de pat pentru dormitor

Stilul patului trebuie să se potrivească cu designul general al camerei. Cele mai populare stiluri sunt:

Modern: linii simple, materiale ușoare și minimalist. Ideal pentru camere cu decor contemporan.

Clasic: lemn masiv, detalii sculptate, oferă eleganță și rafinament.

Minimalist: forme geometrice simple, culori neutre, perfect pentru spații compacte sau camere cu decor simplu.

Funcțional cu depozitare: paturile cu sertare sau compartimente integrate permit organizarea spațiului fără a adăuga mobilier suplimentar.

Stilul patului poate influența întreaga estetică a dormitorului. De exemplu, un pat modern cu tăblie tapitată poate fi combinat cu noptiere simple și decorațiuni minimaliste pentru un dormitor elegant, în timp ce un pat clasic din lemn masiv se potrivește mai bine cu covoare tradiționale și lămpi ornamentale.

Recomandări pentru alegerea patului ideal

Confortul saltelei este la fel de important precum cadrul și stilul patului. O saltea adaptată stilului tău de somn și fermității preferate va transforma un somn superficial într-unul odihnitor. Dacă ai probleme de spate, este recomandat să alegi o saltea ortopedică sau una cu suport mediu-ferm.

De asemenea, acordă atenție durabilității cadrului și materialelor folosite. Verifică recenziile produselor și garanția oferită de producător pentru a te asigura că faci o investiție de durată. În camerele mici, paturile cu spațiu de depozitare pot fi extrem de utile, combinând estetica cu funcționalitatea.

Checklist rapid pentru alegerea patului perfect

Dimensiune adaptată spațiului și nevoilor tale.

Tip de cadru: lemn, PAL, metal sau tapitat.

Culoare care se integrează armonios în cameră.

Stil compatibil cu restul mobilierului.

Saltea confortabilă și durabilă.

Un pat pentru dormitor bine ales nu doar că îmbunătățește calitatea somnului, dar transformă întregul dormitor într-un spațiu elegant și primitor. Alegerea atentă a dimensiunilor, materialelor, culorii și stilului va face diferența între un dormitor obișnuit și unul care inspiră relaxare și confort.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro