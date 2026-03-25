Cum să alegi patul perfect pentru dormitor: ghid complet de dimensiuni, culori și stiluri

  de  ELLE
Dormitorul este sanctuarul tău personal, un spațiu dedicat relaxării și odihnei. Alegerea unui pat pentru dormitor nu influențează doar confortul somnului, ci și atmosfera și estetica întregii camere. Un pat bine ales poate transforma un dormitor banal într-un spațiu armonios, elegant și primitor. În acest ghid vei descoperi tot ce trebuie să știi despre dimensiuni, culori, stiluri și materiale, astfel încât să faci cea mai bună alegere pentru nevoile tale.

Ghid de selecție pentru patul din dormitor

Alegerea patului ideal implică mai mulți factori: dimensiunea, tipul cadrului, materialul, culoarea și stilul. Acești factori sunt strâns legați între ei, iar combinația potrivită poate face diferența între un dormitor confortabil și unul neorganizată sau neatractiv.

Dimensiuni standard ale patului

Dimensiunea patului este primul și cel mai important criteriu. Spațiul din dormitor și nevoile tale personale dictează alegerea. Dacă spațiul este limitat, varianta standard de 140×200 cm este frecvent aleasă, fiind suficient de confortabilă pentru două persoane.

Totuși, dacă vrei mai mult confort sau ai un dormitor spațios, un pat mare de 160×200 cm sau un pat king size de 180×200 cm sunt mai potrivite. Un pat mai mare poate fi, de asemenea, o alegere ideală dacă ai copii mici care dorm uneori cu voi sau dacă obișnuiești să citești, să te uiți la televizor sau să lucrezi în pat.

Este important să măsori camera înainte de a alege patul. Asigură-te că există suficient spațiu pentru a circula în jurul acestuia și pentru alte piese de mobilier, cum ar fi noptierele, dulapurile și biroul. În camerele mici, poți alege paturi cu spațiu de depozitare integrat, pentru a maximiza funcționalitatea fără a încărca vizual încăperea.

Tipuri de cadru pentru pat

Cadrul patului determină nu doar aspectul, ci și durabilitatea acestuia. Printre cele mai populare tipuri de cadre se numără:

  • Lemn sau PAL: rezistent, clasic și versatil. Patul din lemn sau PAL este potrivit pentru dormitoare în stil tradițional sau rustic, cadrele din lemn oferă stabilitate și pot fi combinate cu diverse finisaje și culori.
  • Metal: minimalist, ușor și modern. Cadrul metalic este ideal pentru camerele cu design contemporan și poate fi simplu sau cu detalii elegante care adaugă un punct focal vizual.
  • Tapițat: luxos și confortabil, perfect pentru cei care vor să adauge textură și culoare dormitorului. Paturile tapițate permit integrarea ușoară a nuanțelor și stilurilor și pot deveni elementul central al camerei.

Pe lângă material, trebuie să iei în considerare înălțimea patului și tipul de somieră. Un pat mai înalt poate crea senzația de spațiu și eleganță, în timp ce unul mai jos este ideal pentru camere moderne sau cu tavan jos. 

Ce culoare să aleg pentru patul din dormitor?

Culoarea patului influențează profund atmosfera camerei și poate accentua anumite caracteristici ale designului interior. 

Culorile deschise, cum ar fi alb, crem sau bej, dau senzația de spațiu și lumină, fiind ideale pentru un pat de dormitor modern. Tonurile neutre, cum ar fi gri sau bej închis, sunt versatile și elegante, potrivindu-se cu majoritatea decorurilor. Culorile închise, precum maro sau negru, aduc un aer sofisticat și intim, însă necesită o cameră luminoasă pentru echilibru vizual.

Dacă îți place să experimentezi, poți opta pentru nuanțe mai vibrante, cum ar fi albastru închis sau verde smarald, care pot deveni punct focal al dormitorului. Important este ca patul să se integreze cu restul mobilierului și să creeze o atmosferă relaxantă, nu să încarce vizual camera.

Stiluri de pat pentru dormitor

Stilul patului trebuie să se potrivească cu designul general al camerei. Cele mai populare stiluri sunt:

  • Modern: linii simple, materiale ușoare și minimalist. Ideal pentru camere cu decor contemporan.
  • Clasic: lemn masiv, detalii sculptate, oferă eleganță și rafinament.
  • Minimalist: forme geometrice simple, culori neutre, perfect pentru spații compacte sau camere cu decor simplu.
  • Funcțional cu depozitare: paturile cu sertare sau compartimente integrate permit organizarea spațiului fără a adăuga mobilier suplimentar.

Stilul patului poate influența întreaga estetică a dormitorului. De exemplu, un pat modern cu tăblie tapitată poate fi combinat cu noptiere simple și decorațiuni minimaliste pentru un dormitor elegant, în timp ce un pat clasic din lemn masiv se potrivește mai bine cu covoare tradiționale și lămpi ornamentale.

Recomandări pentru alegerea patului ideal

Confortul saltelei este la fel de important precum cadrul și stilul patului. O saltea adaptată stilului tău de somn și fermității preferate va transforma un somn superficial într-unul odihnitor. Dacă ai probleme de spate, este recomandat să alegi o saltea ortopedică sau una cu suport mediu-ferm.

De asemenea, acordă atenție durabilității cadrului și materialelor folosite. Verifică recenziile produselor și garanția oferită de producător pentru a te asigura că faci o investiție de durată. În camerele mici, paturile cu spațiu de depozitare pot fi extrem de utile, combinând estetica cu funcționalitatea.

Checklist rapid pentru alegerea patului perfect

  • Dimensiune adaptată spațiului și nevoilor tale.
  • Tip de cadru: lemn, PAL, metal sau tapitat.
  • Culoare care se integrează armonios în cameră.
  • Stil compatibil cu restul mobilierului.
  • Saltea confortabilă și durabilă.

Un pat pentru dormitor bine ales nu doar că îmbunătățește calitatea somnului, dar transformă întregul dormitor într-un spațiu elegant și primitor. Alegerea atentă a dimensiunilor, materialelor, culorii și stilului va face diferența între un dormitor obișnuit și unul care inspiră relaxare și confort.

Foto: mobidea

Recomandari
Cum poți face curățarea corectă în baie fără substanțe chimice
Advertorial
Ce face un parfum memorabil: de ce uneori persistența nu are legătură cu prețul
Advertorial
Endometrioza și fertilitatea: ce trebuie să știe femeile care își doresc copii
Advertorial
Trend: Minimalismul anilor '90
Advertorial
„STARS GALA” aduce balerini de la Teatrul Mariinsky, Dutch National Theater şi Opera Naţională în turneu la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Galaţi între 20 Aprilie şi 4 Mai
Advertorial
Cum să alegi parchetul potrivit pentru fiecare cameră a locuinței tale
Advertorial
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
De la ”Lush Life” la locul 1 în Billboard Global, Zara Larsson ajunge pentru prima dată pe scena principală a unui festival din România
Un nou sezon al emisiunii concurs 50/50 începe cu ediții speciale dedicate meciului Turcia- România
PRIMA TV și PRIMA SPORT – Progam special dedicat meciului Turcia – România
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Totul despre sampanie
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

