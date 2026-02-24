Cum mediul din București împinge corporatistele să-și elimine ridurile prin botox

Ești corporatistă în București și alte femei îți analizează fața mai mult decât performanța? Ori, mai rău, primești complimente cu subînțeles. Află dacă te-ar ajuta botoxul pentru riduri.

Intri în birou grăbită, ținând cafeaua abia sorbită într-o mână și geanta de laptop în cealaltă, gândindu-te la deadline-uri, prezentări și mailuri la care trebuie să răspunzi. Nici nu apuci să te așezi bine la birou, că auzi: „Ai avut o perioadă grea, se vede.' Spui că ești bine. Îți vezi de treaba, însă replica rămâne. Se lipește undeva, în spate, lângă oglinda din lift și lângă selfie-ul din Zoom. Încet încet, începi să iei în considerare botox riduri Bucuresti.

De unde începe, de fapt, ideea de a-ți face injecții cu botox?

În mediul corporate din București, energia, disponibilitatea și prezența contează enorm. Ești mereu „on'. La meeting-uri, call-uri sau event-uri corporate. Fața ta devine parte din această performanță. Când ridurile se adâncesc, când apar umbre sub ochi, când fruntea spune povestea stresului, începi să simți că imaginea ta nu mai ține pasul cu ritmul tău.

Botoxul este o soluție discretă. Din fericire, pentru multe femei, chiar funcționează, mai ales dacă e făcută cum trebuie, subtil, conform fizionomiei.

Ce fel de remarci nevinovate te pot împinge spre schimbare?

Unele replici dure sunt spuse cu zâmbetul pe buze. Tocmai de aceea dor mai tare. Repetate des, ajung să afecteze felul în care te privești. Iată câteva exemple:

Pari cam trasă la față azi.

Te-a cam prins munca. Se vede.

Ai îmbătrânit zece ani într-un singur an.

La vârsta asta, dacă nu faci nimic, se adună.

Nu vreau să fiu rea, dar…

Nu știu de ce, dar pari super obosită în ultima vreme.

Arăți bine pentru cât muncești.

Botoxul este o normalitate în corporațiile din București! Știai că îl vezi peste tot?

Colege care arată mereu fresh.

Managere care par neschimbate de ani.

Prietene care recomandă „medicul lor'.

Discuții despre programări la pauza de cafeluță.

Botoxul este un upgrade discret și fără să-ți dai seama, ajungi să te întrebi: „Dacă toate fac asta, de ce nu aș face și eu?'

Care sunt intervențiile populare în rândul corporatistelor?

Botox pentru frunte, glabelă și ochi.

Volumizare buze Bucuresti.

Corectarea cearcănelor.

Contur facial cu acid hialuronic.

Skin boosters pentru luminozitate.

Mezoterapie.

Corecții minime ale nasului.

Tratament de stimulare a producției de colagen.

Intervențiile sunt pentru tine sau din cauza presiunii din jur?

Aici apare, de fapt, întrebarea dificilă. Dacă faci o intervenție pentru că te ajută să te simți bine, să te vezi cu drag în oglindă și să ai mai multă încredere, este o alegere validă. Devine problematic atunci când motivația nu mai este dorința ta, și se naște din frica de comentarii, de comparații, de a părea depășită, de a nu mai conta.

În mediul corporate din București, presiunea rar este directă. Nu vine sub formă de ordine, dar se strecoară subtil prin remarci, priviri, trenduri și exemple din jur. Încet, ajungi să internalizezi ideea că trebuie să arăți într-un anumit fel ca să fii luată în serios. Valoarea ta nu stă într-o frunte netedă sau în buze conturate.

Stă în tot ce faci zi de zi: în deciziile tale, în munca ta, în inteligența ta emoțională, în capacitatea ta de a rezista și de a merge mai departe. Intervențiile estetice pot fi un sprijin adevărat, dar nu ar trebui să devină o armură. Și altă întrebare importantă întrebare rămâne aceasta: alegi pentru tine sau pentru liniștea altora?

Răspunsul îți aparține.

Alege conștient, pentru tine și de dragul liniștii tale sufletești, nu din presiune. Informează-te, ascultă ce-ți spune rațiunea și ia decizii care îți respectă echilibrul interior.

Sursă foto: Canva

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro