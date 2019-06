Evident, este doar o glumă! Femeia modernă nu pierde timpul în așteptarea lui Făt-Frumos! Arată bine, știe ce vrea și nimic nu o poate opri…oh, mai puțin task-urile zilnice, dar de acestea poate avea grijă un telefon din seria Galaxy S10: partener fidel și secretară personală cu IQ ridicat.

Gândește-te doar…la vară, la fiecare loc nou cunoscut, la fiecare clipă, zâmbet, lacrimă, la fiecare responsabilitate planificată și îndeplinită, la fiecare rețetă culinară executată mai bine sau mai rău (după posibilități), la fiecare nouă experiență a copiilor tăi, ori la fiecare nouă persoană cu care ai făcut schimb de replici sau doar de priviri. Toate aceste momente unice, și multe altele, stocate într-un Galaxy S10/10+.

Și crede-mă când zic, orice telefon din seria S10 are o capacitate impresionantă! Partener ideal, acesta nu uită când a fost prima întâlnire, când este ziua ta de naștere, sau când ai programat anumite activități de petrecere a timpului tău liber. Asta pentru că dispune de o memorie de până la 1TB, în cazul variantei ceramice, și să nu mai vorbim și de rezistență! Predecesorul lui a fost chiar lansat în spațiu anul trecut, dacă-ți vine să crezi! Acesta dispune de o autonomie sporită a bateriei ce îi permite să rămână treaz mai mult timp alături de tine în nopțile în care poate n-ai somn, ori ești plictisită, precum și de opțiunea încărcării wireless, element de noutate absolută cu care a venit seria S10.

De asemenea, știm că zoom-ul trebuie să cadă întotdeauna pe tine, draga mea, nu pe lună sau pe turnul Eiffel. Tu ești soarele și luna pentru Galaxy S10 și singura care poate aduce la viață fotografiile printr-o simplă istorisire sau cugetare. Însă, partenerul tău de încredere, Galaxy S10, îți pune la dispoziție un set de specificații de top pentru a facilita calitatea fiecărei experiențe importante pentru tine. Alcătuit dintr-un arsenal de trei camere performante pe spate și una pentru selfie (respectiv două pe modelul +), telefoanele din gama S10 îți oferă ședințe foto profesionale gratuite și nelimitate, dar și o experiență de vizionare superioară, mulțumită ecranului Infinity Display.

Astfel, dacă ai în plan vara aceasta să călătorești și să te relaxezi într-o vacanță, profită de specificațiile partenerului tău și nu te sfii! Poți imortaliza fără probleme peisaje largi cu ajutorul obiectivului ultra-wide ce dispune de un câmp vizual de 123 de grade, similar ochiului uman, garantându-ți astfel că nu-ți va putea scăpa nimic din cadru. Mai mult decât atât, seria Galaxy S10 are integrată tehnologia de stabilizare digitală super steady, ceea ce înseamnă că nu contează dacă dansezi la un concert sau mergi cu bicicleta, aceasta îți va permite să capturezi orice moment important fără ca imaginea să iasă tremurată.

Și dacă ne-am tot lăudat cu camerele noului tău prieten, sigur nu ne putem opri aici! Acesta are parte și de o cameră AI, ceea ce face caracteristicile deja inteligente mult mai precise datorită unei unități de procesare neurală (NPU). În traducere, poți obține fotografii de calitate ridicată fără să mai selectezi tu manual setările avansate ale camerei. Iar funcția Shot Suggestion oferă recomandări automate de compoziție, astfel încât vei putea încadra imaginile mai bine ca niciodată!

Pe lângă toate acestea, Galaxy S10 va reprezenta și impulsul necesar pentru a-ți menține un stil de viață sănătos, prin intermediul aplicației Samsung Health sau mama mi-a spus că…', sub formă de notificări. Și pentru că are toate calitățile necesare unui bun cameraman, acesta a filmat integral documentarul My Quest for Wellth by Sorina Fredholm, despre nutriție și sănătate, pe care îl poți urmări și tu pe www.elle.ro sau pe www.sorinafredholm.com!

Ah, și am uitat să menționăm de design-ul excepțional al telefoanelor din această serie. Gândește-te numai cât de bine s-ar asorta varianta ceramică cu absolut orice ținută. Mai mult ca sigur vei atrage toate privirile oriunde vei merge cu el.

Noi am zice în încheiere că Samsung Galaxy S10 sau S10+ este, cu siguranță, mai mult decât un telefon, este un adevărat partener de viață.

Ce spui? Te-ai îndrăgostit deja?

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK