BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național

Într-un moment în care moda nu mai vorbește doar despre tendințe, ci despre identitate și apartenență, Bigotti lansează o colecție care reușește să îmbine estetica premium cu o emoție colectivă profundă.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
17
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Într-un moment în care moda nu mai vorbește doar despre tendințe, ci despre identitate și apartenență, Bigotti lansează o colecție care reușește să îmbine estetica premium cu o emoție colectivă profundă. Inspirată de „Generația de Suflet' – sintagma care a redefinit recent spiritul Echipei Naționale, colecția Bigotti aduce în prim plan un concept fresh: eleganță cu valoare emoțională. 

Bigotti, un brand cunoscut pentru atenția la detalii și linia sa contemporană, a reușit să surprindă într-un mod sofisticat un fenomen care a depășit zona sportivă. „Generația de Suflet' nu este doar un termen folosit în fotbal, ci un simbol al disciplinei, solidarității și determinării – valori pe care Bigotti le-a transpus într-o colecție versatilă, actuală și relevantă. 

Fiecare piesă vestimentară este gândită ca o declarație vizuală: croieli moderne, linii curate, detalii subtile inspirate de estetica națională și o paletă cromatică reprezentativă. Designul vorbește despre identitate, dar într-o manieră rafinată, potrivită consumatorului urban care caută piese cu poveste.

Alina Dinu, Corporate Partnerships Manager, sintetizează perfect spiritul colecției: „Prin această colecție, Bigotti își propune să transforme emoția trăită de români într-un simbol vestimentar, care celebrează atât pasiunea pentru fotbal, cât și identitatea comună.' 

Colecția Bigotti x Generația de Suflet este disponibilă atât în magazinele fizice Bigotti, cât și online pe bigotti.ro, dar și în rețeaua magazinelor FRF. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Advertorial
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
Advertorial
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
Advertorial
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE despre complimente care construiesc, nu compară
Advertorial
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE despre complimente care construiesc, nu compară
Dr. Lara Stangacilovic: „Frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală“
Advertorial
Dr. Lara Stangacilovic: „Frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală“
Ghidul tău de cadourismart & stylishby SAMSUNG
Advertorial
Ghidul tău de cadourismart & stylishby SAMSUNG
Libertatea
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei
Ileana Lazariuc, apariție rară într-un mall din București. În compania cui a fost fotografiată fosta soție a lui Ion Țiriac Jr. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei
catine.ro
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.
Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.
Advertorial

+ Mai multe
Ce înălțime ar trebui să aibă scaunele de dining în funcție de masa aleasă și alte reguli de design
Ce înălțime ar trebui să aibă scaunele de dining în funcție de masa aleasă și alte reguli de design
Advertorial

+ Mai multe
Beneficiile unei mașini de spălat rufe cu funcții ecologice
Beneficiile unei mașini de spălat rufe cu funcții ecologice
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC