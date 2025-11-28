BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național

Într-un moment în care moda nu mai vorbește doar despre tendințe, ci despre identitate și apartenență, Bigotti lansează o colecție care reușește să îmbine estetica premium cu o emoție colectivă profundă. Inspirată de „Generația de Suflet' – sintagma care a redefinit recent spiritul Echipei Naționale, colecția Bigotti aduce în prim plan un concept fresh: eleganță cu valoare emoțională.

Bigotti, un brand cunoscut pentru atenția la detalii și linia sa contemporană, a reușit să surprindă într-un mod sofisticat un fenomen care a depășit zona sportivă. „Generația de Suflet' nu este doar un termen folosit în fotbal, ci un simbol al disciplinei, solidarității și determinării – valori pe care Bigotti le-a transpus într-o colecție versatilă, actuală și relevantă.

Fiecare piesă vestimentară este gândită ca o declarație vizuală: croieli moderne, linii curate, detalii subtile inspirate de estetica națională și o paletă cromatică reprezentativă. Designul vorbește despre identitate, dar într-o manieră rafinată, potrivită consumatorului urban care caută piese cu poveste.

Alina Dinu, Corporate Partnerships Manager, sintetizează perfect spiritul colecției: „Prin această colecție, Bigotti își propune să transforme emoția trăită de români într-un simbol vestimentar, care celebrează atât pasiunea pentru fotbal, cât și identitatea comună.'

Colecția Bigotti x Generația de Suflet este disponibilă atât în magazinele fizice Bigotti, cât și online pe bigotti.ro, dar și în rețeaua magazinelor FRF.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro