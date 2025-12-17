Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi

Cât contează anul la vinul alb? Mult mai puțin decât crezi

Dacă ai stat vreodată la un raft de vinuri și ai simțit că te judecă toate etichetele pentru că nu știi ce să faci cu anul trecut pe sticlă, stai liniștit, pentru că nu ești singurul. Există un fel de presiune culturală în jurul ideii că „anul spune totul', de parcă am avea cu toții în buzunar un manual secret care îți dezvăluie anii buni, anii mediocri și anii pe care ar trebui să-i eviți ca pe rudele care te sună doar când au nevoie de ceva. 

De fapt la vinul alb, anul contează mult mai puțin decât cred majoritatea oamenilor pentru simplul fapt că în majoritatea cazurilor acesta este gândit să fie băut relativ repede, cât încă are prospețime, energie și acea vibrație pe care o pierzi dacă îl lași prea mult în timp. Vinul alb trăiește intens și scurt, ca un weekend în care ai plecat la mare fără planuri și ți-a ieșit totul perfect. Alege un vin alb de la Crama Budureasca pentru a te convinge!

De ce anul nu e totul la vinul alb?

Pentru că vinul alb, în 90% dintre cazuri, nu e construit cu ambiția de a îmbătrâni. Producătorii îl fac cu intenția de a fi deschis devreme, când aromele sunt vii și acide, nu când au apucat să se transforme în ceva mai greu, mai rotunjit, dar și mai obosit. Este un vin care îți arată cine este în primii ani și nu simte nevoia să-ți demonstreze capacități de supraviețuire pe termen lung.

Mai mult, tehnologia modernă și controlul precis al temperaturii au redus drastic diferențele de la un an la altul. Chiar și într-o recoltă considerată „slabă', un producător bun scoate un vin alb excelent, dar și, invers, dacă producătorul nu are grijă, nici cel mai „strălucitor an' nu salvează un proces de vinificație neglijent. Acest lucru înseamnă că un vin alb bun din 2022 poate fi mai reușit decât unul mediocru din 2020, chiar dacă 2020 e lăudat de cunoscători. Click aici pentru a alege un vin alb bun!

Când începe să conteze anul, totuși?

Bineînțeles că întotdeauna există excepții. Vinurile albe complexe, cele cu maturare pe drojdii, cele baricate, Riesling-urile mari, Chardonnay-urile serioase, vinurile albe de terroir puternic, acestea chiar se schimbă frumos cu trecerea anilor, însă acestea sunt minoritatea, nu regula.

Și chiar și în aceste cazuri, anul nu e o notă de 10 sau 4 la școală, este degrabă o nuanță. Un soi ca Riesling-ul își arată oricum personalitatea indiferent de an, doar că într-un an rece va fi mai tăios, iar într-un an cald va fi mai rotund și mai copt. Nu neapărat „mai bun' sau „mai rău', doar diferit. Vinul alb bun nu depinde de anul trecut pe etichetă, însă de echilibrul dintre aciditate, aromă, alcool și felul în care vinificatorul a decis să le pună laolaltă.

Atunci ce ar trebui să urmărești dacă nu anul?

Foarte simplu: producătorul, soiul, zona și stilul. Dacă ai încredere în producător, anul devine aproape secundar. Un vinificator serios nu lansează pe piață un vin care nu se ridică la nivelul lor, indiferent cât de dificil a fost anul. Acest lucru este valabil și în sens invers, degeaba te entuziasmezi pentru anul X dacă vinul vine de la producători fără standarde ridicate.

Soiul, la rândul lui, spune mai multe decât anul. Un Sauvignon Blanc va fi întotdeauna mai sensibil la prospețime, un Chardonnay mai tolerant, un vin Fetească Albă mai lejer un Riesling mai disciplinat.

Tot ce îți mai rămâne de făcut este să alegi un vin bun de la Budureasca pentru a te convinge!

