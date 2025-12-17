Massif Week: Poiana Brașov devine o destinație de iarnă complexă

Muzică, lifestyle și experiențe indoor premium, într-un format care extinde sezonul de iarnă

Începând cu 2026, Massif lansează Massif Week, un nou format dezvoltat de UNTOLD Universe, care va avea loc în perioada 27 februarie – 8 martie 2026, în Poiana Brașov.

Massif Week propune o abordare diferită a experienței de iarnă la munte: o experiență de tip destination, construită în jurul muzicii, socializării și timpului petrecut la munte, indiferent de condițiile meteo.

O experiență de vacanță, în ritmul tău

Gândit pentru modul real în care turiștii își planifică vacanțele de iarnă, Massif Week permite șederi mai lungi, weekenduri prelungite, fără presiunea unui program rigid.

Formatul include șase experiențe muzicale distincte, desfășurate în spații pop-up acoperite și încălzite, cu capacitate limitată:

Massif X – platforma principală a Massif Week, activă în weekendurile 27–28 februarie și 6–7 martie, dedicată evenimentelor curatoriate, colaborărilor cu label-uri și concepte de petreceri premium, atât din România,cât și din străinătate;



The Chalet – experiența après-ski&early night, unde serile continuă firesc cu petreceri după o zi pe pârtie, cu public recurent.

The Observatory – un spațiu dedicat atât turiștilor, cât și comunității locale cu after-ski și seri relaxate



The Retro Dome – un concept dedicat muzicii retro;



The Forest Hideout – experiență boutique, activă în weekend-uri, pentru fidelizarea unui public nișat

The Best Kept Secret – un speakeasy deschis pe toată durata Massif Week, cu acces controlat, pe bază de invitație.

Integrat natural în viața stațiunii

Massif Week este gândit să se integreze firesc în Poiana Brașov, fără restricționarea suplimentară a traficului în stațiune și fără a perturba activitatea turistică obișnuită. Toate experiențele se desfășoară în spații indoor și locații atent selectate, iar stațiunea își păstrează ritmul normal.

Formatul permite hotelurilor și unităților de cazare să creeze pachete de vacanță mai flexibile și mai accesibile, contribuind la extinderea sezonului de iarnă, independent de condițiile meteo.

„Massif Week este despre timp de calitate petrecut la munte, nu despre aglomerație. Este un format special gândit pentru turiști, pentru comunitate și pentru viața reală a stațiunii', a declarat Bogdan Rădulescu, Chief Business Officer UNTOLD Universe.

Două ediții Massif Week în fiecare sezon de iarnă

Începând cu 2026, Massif va avea două ediții Massif Week pe sezon:

o ediție de deschidere a sezonului de iarnă, la începutul lunii decembrie;



o ediție de închidere a sezonului de iarnă, la final de februarie – început de martie.

Mai multe detalii despre program, concepte și primele elemente artistice vor fi comunicate pe 15 ianuarie.

Despre Massif

Massif este proiectul de muzică și experiențe de iarnă dezvoltat de echipa UNTOLD Universe, un hub de distracție pentru amatorii de sporturi de iarnă şi atmosferă de festival care a adunat în cele doua ediții de festival peste 81 000 de iubitori ai muzicii, distracției și muntelui în Poiana Brașov.

Prima ediție a festivalului Massif a adus peste 38.000 de fani în cele trei zile de show-uri și concerte live din Poiana Brașov, iar cea de-a doua ediție peste 43.000 de festivalieri.

Artiști români și internaționali precum Mahmut Orhan, Shimza, Dimitri Vegas, Claptone, Gordo, au animat atmosfera la scenele amplasate de la baza pârtiei și la apres-ski-urile partenere.

Fanii se pot înscrie pe https://www.bemassif.com/ pentru a fi primii care vor afla noutăți despre experiența Massif din 2026.

Sursa foto: https://www.bemassif.com/

