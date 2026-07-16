Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 16.07.2026, 09:39,  de  Advertorial
Alexandrion Group face o nouă investiţie în dezvoltarea categoriei single malt din România prin lansarea Single Malt Community

Alexandrion Group, liderul pieței din România în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri și singurul producător de whisky single malt din țară, parte a Nawaf Salameh Family Office, a lansat Single Malt Community, o platformă premium dedicată celor care își doresc să descopere, să înțeleagă și să exploreze în profunzime universul single malt whisky.

Creată la intersecția dintre educație, experiență și comunitate, platforma își propune să devină principalul reper pentru consumatorii interesați de una dintre cele mai complexe și apreciate categorii din industria băuturilor spirtoase. Prin conținut specializat, evenimente curatoriate și acces la expertiză autentică, Single Malt Community oferă un nou mod de a interacționa cu această categorie, într-un context construit în jurul cunoașterii și al experiențelor relevante.

„Alexandrion Group a deschis drumul categoriei single malt în România odată cu lansarea Carpathian Single Malt Whisky. Acest statut vine și cu o responsabilitate pentru noi: aceea de a contribui la dezvoltarea categoriei, de a educa piața și de a crea contexte prin care consumatorii să descopere și să înțeleagă complexitatea și diversitatea universului single malt. Prin lansarea Single Malt Community, ne asumăm acest rol pe termen lung și investim în construirea unei comunități informate, pasionate și conectate la cele mai bune experiențe pe care această categorie le poate oferi', a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

O comunitate construită în jurul descoperirii

Single Malt Community reunește pasionați, cunoscători și consumatori aflați la începutul călătoriei lor în universul single malt. Platforma va găzdui conținut editorial și video, degustări, masterclass-uri, întâlniri cu experți și experiențe exclusive dedicate aprofundării cunoștințelor despre această categorie.

Mai mult decât o platformă digitală, Single Malt Community este un ecosistem care îmbină mediul online cu experiențele offline, creând contexte autentice de învățare, explorare și interacțiune.

În cadrul comunității vor fi prezentate whisky-uri din portofoliul Alexandrion Group:

  • Carpathian Single Malt Whisky
  • JA.AR Single Malt Whisky
  • Highland Peak Single Malt Whisky
  • Highland Mountain Blended Malt Scotch Whisky

Expertiză, educație și experiențe autentice

Dezvoltarea și conținutul platformei sunt susținute de specialiști care contribuie, fiecare din perspectiva sa, la construirea unei experiențe relevante și credibile pentru comunitate.

Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group, aduce expertiza acumulată în peste trei decenii dedicate whisky-ului și oferă o perspectivă aprofundată asupra proceselor care definesc caracterul unui single malt.

Allan Anderson, Master Distiller și Whisky Director al Alexandrion Group

„Single malt whisky este una dintre cele mai diverse și fascinante categorii din lumea băuturilor spirtoase. Fiecare expresie spune o poveste despre origine, maturare și măiestrie. Prin Single Malt Community ne dorim să îi ajutăm pe oameni să descopere această complexitate și să înțeleagă ce se află în spatele fiecărui pahar. Cu cât înțelegi mai mult, cu atât experiența devine mai valoroasă', a declarat Allan Anderson.

Alături de el, Dragoș Mateescu, Whisky Specialist, contribuie la dezvoltarea componentei educaționale și la transformarea informațiilor complexe într-o experiență accesibilă și captivantă pentru public. Dragoş va organiza degustări de single malt ghidate în toată ţara.

Virgil Ianțu, Allan Anderson, Dragoș Mateescu

Dimensiunea experiențială a proiectului este completată de Virgil Ianțu, Brand Ambassador JA.AR și gazda evenimentelor Single Malt Community, care va facilita dialogul dintre experți și comunitate și va contribui la crearea unui cadru deschis, autentic și accesibil.

Mai multe informaţii despre Single Malt Community sunt disponibile pe www.singlemaltcommunity.com

Toate brandurile prezentate în platformă sunt disponibile în marile lanţuri de retail şi în e-shop-ul Alexandrion Group www.iconicdrinks.shop.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și de îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create unele dintre cele mai emblematice mărci premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 5 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 9 Stele, Kreskova Vodka, OMU Vodka, lichiorurile de fructe Saber Elyzia, ginurile Siginia și Kingsbury. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, situate în regiunea Dealu Mare. Cramele Rhein & CIE 1892 din Azuga produc cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, fără întrerupere de peste un secol. Acesta are o semnificație istorică și culturală deosebită și este furnizor oficial al Casei Regale a României din 1904. Alexandrion Group are sediul central în România și o rețea globală extinsă de distribuție, coordonată prin hub-uri de afaceri deschise în SUA, Brazilia, Dubai și Cipru.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Noua gamă got2b Curlz pentru definirea părului creț
Advertorial
Noua gamă got2b Curlz pentru definirea părului creț
Fundația Bog’Art a premiat trei studenți care au creat, pentru NEW WAVE Art Prize, lucrări de artă inspirate de evoluția AI
Advertorial
Fundația Bog’Art a premiat trei studenți care au creat, pentru NEW WAVE Art Prize, lucrări de artă inspirate de evoluția AI
Dr. Hair prezintă Conversații cu Femei
Advertorial
Dr. Hair prezintă Conversații cu Femei
Cum alegi corect concentrația unui parfum de bărbați: EDT, EDP sau extract
Advertorial
Cum alegi corect concentrația unui parfum de bărbați: EDT, EDP sau extract
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul
Advertorial
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul
Domnica Mărgescu & Maurice Munteanu despre vacanțe, prietenie și micile ritualuri ale verii
Advertorial
Domnica Mărgescu & Maurice Munteanu despre vacanțe, prietenie și micile ritualuri ale verii
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cadoul care spune totul fără cuvinte: rafinamentul unei cutii de praline belgiene
Cadoul care spune totul fără cuvinte: rafinamentul unei cutii de praline belgiene
Advertorial

+ Mai multe
BEACH, PLEASE! intră în istorie: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU
BEACH, PLEASE! intră în istorie: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU
Advertorial

+ Mai multe
Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC