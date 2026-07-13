Domnica Mărgescu & Maurice Munteanu despre vacanțe, prietenie și micile ritualuri ale verii

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  . Actualizat 13.07.2026, 17:57,  de  Maurice Munteanu
Domnica Mărgescu & Maurice Munteanu despre vacanțe, prietenie și micile ritualuri ale verii

Există vacanțe pe care le uiți imediat și există vacanțe care devin o geografie interioară, locuri la care revii constant, chiar și atunci când ești departe de ele. În noul episod ELLE Fashion Talks, Maurice Munteanu și Domnica Mărgescu vorbesc despre destinațiile care le-au rămas aproape, despre ritualurile verii, despre felul în care prietenia transformă orice călătorie într-o experiență memorabilă și despre acele mici plăceri care dau identitate fiecărei veri. Pentru că, în fond, nu există o singură definiție a plăcerii, ci una profund personală, pe care fiecare o descoperă în propriul ritm.

Pentru Maurice, vara are întotdeauna culoarea Greciei. A unei Grecii luminoase, scăldate într-o lumină minerală, cu terase albe, umbre calde și ape care par să schimbe nuanțele cerului. Sunt locuri pe care le-a iubit și Albert Camus, spații suspendate între mare, liniște și contemplare, unde timpul încetinește și capătă o altă consistență.

„Există ceva profund reconfortant în Grecia. Poate felul în care lumina cade peste piatră, poate mirosul de sare și ierburi uscate, poate senzația că, pentru câteva zile, totul devine mai simplu. Sunt locuri în care mă întorc mereu, pentru că îmi oferă exact ceea ce caut de la o vacanță: libertate, frumusețe și o anumită formă de liniște', spune Maurice.

Pentru Domnica, vara înseamnă Franța și promisiunea nesfârșită a coastei mediteraneene. Dimineți leneșe, plaje discrete, restaurante cu vedere spre mare și acea eleganță relaxată pe care doar sudul Franței pare să o stăpânească atât de bine.

„Îmi plac vacanțele care nu au un program foarte strict. Îmi place să descopăr un sat nou, să mă opresc pentru un prânz târziu, să citesc pe plajă și să mă bucur de lucrurile simple. Cred că adevăratul lux al verii este timpul petrecut fără grabă, alături de oamenii pe care îi iubești', mărturisește Domnica.

Dincolo de destinații, conversația celor doi vorbește despre prietenie, dar și despre modă, despre amintiri construite împreună și despre acele mici ritualuri care dau consistență unei vacanțe reușite. O conversație în nuanțe calde de peach, crem și bej, asemenea unei veri petrecute sub soarele Mediteranei, în care fiecare detaliu contribuie la senzația de confort și de bucurie. Exact această libertate de a-ți trăi propriile ritualuri se regăsește și în filosofia Magnum, True to Pleasure, care celebrează plăcerea autentică, indiferent de forma pe care aceasta o ia pentru fiecare dintre noi.

Iar uneori, tocmai aceste gesturi simple devin cele mai prețioase amintiri: o după-amiază petrecută pe terasă, o conversație care continuă până la apus, o plimbare fără destinație precisă sau un moment de răgaz care transformă o zi obișnuită într-una memorabilă. Vara aceasta, astfel de clipe pot avea și gustul noilor creații Magnum La Pistache și Magnum La Pêche, două interpretări diferite ale aceleiași invitații de a savura prezentul. Una sofisticată și catifelată, cealaltă luminoasă și proaspătă, la fel de diferite precum vacanțele despre care povestesc Maurice și Domnica, dar unite de aceeași bucurie a momentelor trăite fără grabă.

Într-o lume în care totul pare să se desfășoare într-un ritm accelerat, Maurice și Domnica ne amintesc că vacanțele nu înseamnă doar destinații spectaculoase, ci și capacitatea de a încetini, de a observa, de a împărtăși și de a celebra frumusețea momentelor petrecute împreună.

Pentru că, indiferent dacă vara are culoarea Greciei sau parfumul discret al Rivierei Franceze, ea rămâne, înainte de toate, despre prietenie, libertate și plăcerea de a savura fiecare clipă. Iar aceasta este, poate, cea mai frumoasă expresie a ideii True to Pleasure.

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