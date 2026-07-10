BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 10.07.2026, 10:32,  de  Advertorial
BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte

După deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU și un start spectaculos al ediției aniversare, Beach, Please! 2026 a continuat cu o primă zi de festival marcată de concerte memorabile, o atmosferă electrizantă și un public care a ales să rămână în festival până târziu în noapte, bucurându-se de întreaga experiență oferită de noua destinație de entertainment de pe litoral.

Artificiile care au deschis oficial seara au dat tonul unui program plin de energie, iar fiecare zonă din NIBIRU a prins viață prin muzică, lumină și experiențe dedicate participanților. De la scene și promenadă până la restaurante, zonele de activități și spațiile de relaxare, întreaga stațiune a devenit decorul unei seri trăite intens de public.

Pe scenele festivalului au urcat unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, printre care Nemzzz, Apollored1, Xaviersobased, Prettifun, Alex Velea, întâmpinați cu entuziasm de fanii care au cântat și au dansat de la începutul concertelor până după miezul nopții. Energia publicului și interacțiunea dintre artiști și participanți au transformat fiecare show într-o experiență inedită, confirmând atmosfera unică pentru care Beach, Please! este cunoscut.

Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date și vor reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp.

Festivalul continuă mâine cu un nou program de concerte și experiențe, iar pe scenele Beach, Please! vor urca Yeat, Ski Mask The Slump God, Jeleel, Rich Amiri, Ian x Azteca, alături de numeroși alți artiști români și internaționali. Prognoza meteo anunță vreme foarte bună pe litoral, condiții ideale pentru o nouă zi de festival la NIBIRU.

Beach, Please! 2026 continuă până pe 12 iulie la NIBIRU, Costinești, noua destinație de entertainment care va rămâne deschisă pe tot parcursul verii, cu festivaluri, concerte și experiențe dedicate tuturor generațiilor.

Foto credit: Beach, please!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Zalando lansează campania de festival cu un style stunt la Electric Castle 2026
Advertorial
Zalando lansează campania de festival cu un style stunt la Electric Castle 2026
Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp
Advertorial
Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului
Advertorial
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
Advertorial
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
Cum îți poți îmbunătăți felul în care vorbești în public cu ajutorul Collegio
Advertorial
Cum îți poți îmbunătăți felul în care vorbești în public cu ajutorul Collegio
Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! - primul proiect de acest tip al brandului în România
Advertorial
Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! - primul proiect de acest tip al brandului în România
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Vara aceasta, fiecare pas spune o poveste: sandalele care transformă orașul într-un podium personal
Vara aceasta, fiecare pas spune o poveste: sandalele care transformă orașul într-un podium personal
Advertorial

+ Mai multe
Drive your elegance: cum redefinește LEPAS L8 mobilitatea premium 
Drive your elegance: cum redefinește LEPAS L8 mobilitatea premium 
Advertorial

Într-o lume care ne cere constant să accelerăm, adevăratul privilegiu a devenit libertatea de a încetini, de a respira, de a-ți regăsi echilibrul.

+ Mai multe
Vacanță planificată în siguranță: ce riscuri pot apărea înainte și în timpul călătoriei
Vacanță planificată în siguranță: ce riscuri pot apărea înainte și în timpul călătoriei
Advertorial

Fie că visezi la câteva zile pe o plajă mediteraneană, la un city break într-o capitală europeană sau la o escapadă într-o destinație exotică, vacanța începe cu mult înainte de momentul îmbarcării.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC