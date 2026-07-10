Zalando lansează campania de festival cu un style stunt la Electric Castle 2026

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  . Actualizat 10.07.2026, 10:19,  de  Advertorial
Zalando lansează campania de festival cu un style stunt la Electric Castle 2026

Zalando, platforma online lider în Europa pe segmentul de fashion și lifestyle, intră oficial în conversația despre stilul de festival din această vară. Venind în întâmpinarea celei mai mari dileme a sezonului – „Ce să port?' –, Zalando a lansat o campanie cross-channel îndrăzneață, concepută special pentru a reduce la tăcere anxietățile vestimentare și pentru a elimina definitiv toate ezitările, orice „dacă' și cu „parcă' legate de stil la festival.

O campanie social-first care pune capăt tuturor dilemelor de festival

Noua campanie de vară este deja activă pe canalele de social media și în outdoor, având la bază un insight cultural românesc extrem de autentic. Pornind de la celebra expresie „a căuta nod în papură' – acel obicei local de a supraanaliza și de a despica firul în patru –, Zalando a dat viață conceptului „Outfituri de festival fără Dacă și cu Parcă'.

Pentru a personifica aceste voci interioare pline de ezitare, campania din social media îi aduce în prim-plan pe cunoscutul comediant Alex Bogdan și pe creatorul de modă Zarug, care întruchipează magistral personajele „Dacă' și „Parcă'. Alături de o echipă puternică de influenceri extrem de populari în zona de fashion – printre care @thatramona, @augustinzainea, @andreirosca, @cosmingurau, @maracalli, @cesimaa și @lizasabau –, Dacă și Parcă pândesc cu umor peste umerii creatorilor de conținut pentru a le sădi neîncrederea în propriile alegeri vestimentare. Toate aceste dubii sunt însă spulberate rapid și relaxat de selecțiile estivale curatoriate de Zalando, create special pentru look-uri de festival fără compromisuri. 

Amplificare hiper-localizată în luna Iulie

Pentru a crește intensitatea mesajului către momentele cheie ale sezonului, Zalando își extinde vizibilitatea în această lună printr-o campanie Out-of-Home (OOH și DOOH) contextualizată și hiper-localizată în București și Cluj. Punând reflectorul pe monologurile noastre interioare legate de haine, vizualurile vor acoperi zonele cu trafic intens și punctele strategice de tranzit către festivaluri, inclusiv aeroportul și gara din Cluj. Trecătorii vor fi întâmpinați de sloganuri amuzante  și extrem de actuale, inspirate din realitatea locală, precum „Dacă merg cu clasa a II-a, dar parcă vreau ținută de clasa I?' și „Dacă bagajul e mic, dar parcă așteptările mari?', amintindu-le tuturor că garderoba perfectă de vară se află la doar un click distanță.

„«Ce să port?» este o întrebare aparent măruntă pe care ne-o punem în fiecare zi, însă importanța ei atinge cote maxime în timpul acelor momente culturale care funcționează și ca adevărate declarații de stil – cum este sezonul festivalurilor. Mizând pe umor, ne dorim să-i ajutăm pe festivalieri să scape de acele «dacă» și cu «parcă». Cu ajutorul selecției de Zalando pentru festival, le oferim oamenilor încrederea de a purta ceea ce le place și de a se lăsa cu totul absorbiți de experiența de festival', declară Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE la Zalando.

Zona Zalando: un spațiu interactiv, chiar în festival

În calitate de Super Sponsor al festivalului Electric Castle 2026 (care va avea loc între 16 și 19 iulie), Zalando dă viață conceptului și în format fizic, direct pe domeniul festivalului, prin activarea Zona Zalando. Un spațiu interactiv , în care participanții pot păși pentru a se distra, a intra în joc și a câștiga premii atractive – totul în timp ce învață să își lase în urmă orice îndoială vestimentară pentru a sărbători  exprimarea autentică a propriului stil.

Fashion takeover: rața Electric Castle intră în universul Zalando

Pe lângă prezența în media și activările din cadrul festivalului, Zalando pregătește și o execuție creativă: stilizarea celui mai fotografiat și analizat simbol de la Electric Castle – uriașa rață gonflabilă. În parteneriat cu reputatul influencer de fashion Andrei Roșca, activarea va debuta sâmbătă, moment în care va fi dezvăluit look-ul impecabil pe care rața îl va purta la festival.

Pentru a crește suspansul, Andrei lansează o provocare digitală pe Instagram și TikTok. Comunitatea este invitată să exploreze selecția specială „Outfituri de festival' din aplicația Zalando, să ghicească piesa centrală a look-ului și să lase un comentariu cu un screenshot la videoclipul de pec profilul său pentru a câștiga premii în valoare de până la 1500 de lei.

Pregătește-te pentru sezonul de festivaluri: caută-ți inspirația și învinge orice ezitare vestimentară explorând colecțiile curatoriate special pentru publicul românesc  și stilurile de sezon pe Zalando.ro.

Foto credit: zalando.ro

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