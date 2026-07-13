BEACH, PLEASE! intră în istorie: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU

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  . Actualizat 13.07.2026, 18:11,  de  Advertorial
BEACH, PLEASE! intră în istorie: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU

Cu peste 600.000 de participanți pe parcursul celor cinci zile de festival, cea mai mare ediție organizată până acum și deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, ediția aniversară marchează un nou capitol pentru cel mai mare festival urban din Europa și reconfirmă România pe harta marilor evenimente internaționale de entertainment.

Dincolo de dimensiunea spectacolelor și de prezența unora dintre cei mai importanți artiști ai muzicii urbane internaționale, ediția din acest an a demonstrat maturizarea unui fenomen care a depășit de mult statutul unui festival de muzică. Publicul a fost mai numeros și mai divers ca niciodată, aproape 30.000 de turiști internaționali au ales România pentru experiența BEACH, PLEASE!, iar atmosfera din festival a confirmat că evenimentul a devenit o comunitate construită în jurul muzicii, libertății, respectului și responsabilității.

Una dintre cele mai vizibile schimbări ale acestei ediții a fost evoluția publicului. Tot mai mulți părinți au ales să participe la festival alături de copiii lor sau au avut încrederea să îi lase să trăiască această experiență într-un spațiu organizat și sigur. Este una dintre cele mai importante transformări prin care a trecut BEACH, PLEASE! în ultimii cinci ani și dovada că investițiile constante în infrastructură, confort, producție și siguranță contribuie la consolidarea încrederii în festival.

Chiar și în serile în care vremea a fost capricioasă, zecile de mii de participanți au rămas alături de artiști până la finalul programului. Energia din fața scenelor, respectul față de ceilalți participanți și atmosfera din întregul festival au confirmat încă o dată maturizarea unei comunități care a crescut odată cu BEACH, PLEASE!.

O ediție definită de premiere, producții spectaculoase și momente cu impact

Ediția aniversară a reunit pe scenele NIBIRU unele dintre cele mai importante nume ale muzicii urbane internaționale și a adus în România o serie de premiere așteptate de public.

Printre cele mai spectaculoase momente s-a numărat concertul lui Playboi Carti, unul dintre cele mai așteptate show-uri ale verii. După o cursă urmărită de milioane de oameni pe FlightRadar24, artistul a ajuns la NIBIRU și a urcat pe scenă într-un concert care a devenit imediat unul dintre momentele emblematice ale ediției.

Ziua a treia a reprezentat punctul culminant al ediției aniversare, stabilind recordul absolut de audiență al festivalului. Aproximativ 155.000 de participanți au fost prezenți la NIBIRU, în cea mai mare seară din istoria BEACH, PLEASE!, care i-a adus pentru prima dată în România pe Future și Quavo, într-un line-up completat de show-urile INNA și B.U.G. Mafia. Dincolo de dimensiunea spectacolelor, seara a rămas în memoria publicului și prin momentele sale cu puternică încărcătură emoțională. Sheck Wes a transmis unul dintre cele mai puternice mesaje ale ediției, vorbind despre pace, respect, solidaritate și responsabilitate, condamnând violența, rasismul și războiul. Selly și Yausuf au adus în prim-plan un dialog despre familie, relația dintre părinți și copii și importanța timpului petrecut împreună cu cei dragi, iar apariția pe scenă a bunicuței devenite simbol al comunității BEACH, PLEASE! a fost unul dintre cele mai apreciate și emoționante momente ale ediției. Astfel, cea mai mare audiență din istoria festivalului s-a întâlnit cu unele dintre cele mai memorabile momente ale ediției, transformând ziua a treia în seara definitorie a BEACH, PLEASE! 2026.

Don Toliver a revenit pe scena BEACH, PLEASE! și a ales festivalul din România pentru a interpreta o melodie încă nelansată, oferind fanilor un moment exclusiv și confirmând importanța pe care festivalul a câștigat-o în circuitul marilor turnee internaționale.

Unul dintre cele mai spectaculoase concerte ale ediției a fost susținut de artista sud-africană Tyla, care a ajuns pentru prima dată la BEACH, PLEASE! cu producția completă a show-ului său internațional. Unul dintre cele mai dinamice momente ale serii a venit atunci când artista a invitat pe scenă o tânără din public pentru a interpreta împreună hitul Water, într-un moment care a devenit imediat viral și a fost preluat de publicații și platforme internaționale.

Line-up-ul ediției aniversare a fost completat de artiști precum Yeat, Rich Amiri, Ski Mask The Slump God, Jeleel, Nemzzz, Xaviersobased, Apollored1, Prettifun, Ian, Azteca, Alex Velea și mulți alții, într-o ediție care a confirmat direcția internațională a festivalului și capacitatea acestuia de a aduce în România unele dintre cele mai importante nume ale momentului.

Festivalul s-a încheiat cu discursul lui Selly, unul dintre cele mai puternice momente ale ediției aniversare. În fața sutelor de mii de participanți, fondatorul BEACH, PLEASE! a vorbit despre energia unei noi generații, despre curajul de a visa fără limite, despre ambiția de a construi și despre responsabilitatea de a transforma ideile în proiecte cu impact. Mesajul său a fost unul de încredere într-o generație care demonstrează că poate schimba percepții, poate construi la standarde internaționale și poate transforma România într-un reper pe harta marilor proiecte de entertainment.

Selly a privit dincolo de ediția aniversară și a vorbit despre următorul capitol al proiectului: „Dacă BEACH, PLEASE! a demonstrat că România poate organiza unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, NIBIRU își propune să demonstreze că România poate construi una dintre cele mai spectaculoase destinații de entertainment din Europa.

Ediția aniversară s-a încheiat fără incidente notabile

Ediția aniversară s-a încheiat fără incidente notabile, fiind cea mai sigură ediție BEACH, PLEASE! de până acum. Acest rezultat reflectă atât comportamentul unei generații care demonstrează tot mai multă responsabilitate, respect și spirit civic, cât și colaborarea excelentă dintre organizatori și autoritățile implicate în desfășurarea evenimentului.

Organizatorii mulțumesc Grupării de Jandarmi Mobile Constanța, Poliției Române, ISU Dobrogea, Gărzii de Coastă, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, precum și tuturor instituțiilor și echipelor de intervenție care au contribuit la desfășurarea festivalului în cele mai bune condiții de siguranță.

BEACH, PLEASE! 2026 în cifre

  • Peste 600.000 de participări pe parcursul celor cinci zile de festival
  • 155.000 de participanți într-o singură zi, noul record de audiență din istoria BEACH, PLEASE!
  • Aproape 30.000 de turiști internaționali, de aproape două ori mai mulți decât la ediția precedentă
  • 22 de hectare dedicate festivalului și încă 15 hectare pentru zonele conexe și parcări
  • Peste 30 de restaurante și cafenele în cadrul NIBIRU
  • Sute de artiști români și internaționali pe scenele festivalului
  • Zeci de concerte, show-uri și experiențe desfășurate pe parcursul celor cinci zile
  • Peste 2.000 de voluntari, alături de mii de membri ai echipelor de producție, securitate, intervenție, medicale și organizare implicați în desfășurarea evenimentului
  • Peste 100 de milioane de euro impact economic estimat pentru economia locală și națională

Festivalul a generat un impact economic estimat la peste 100 de milioane de euro pentru economia locală și națională, prin turism, cazare, alimentație publică, transport, servicii și comerț, confirmând rolul BEACH, PLEASE! ca unul dintre cele mai importante motoare economice ale sezonului estival din România.

Festivalul s-a încheiat, însă vara continuă

Pentru prima dată, energia BEACH, PLEASE! nu se termină odată cu ultimul concert. Din 16 iulie, NIBIRU își deschide oficial porțile și inaugurează un nou model de entertainment în România: un spațiu care rămâne activ zilnic până pe 30 august, cu concerte, spectacole, activități și experiențe dedicate tuturor generațiilor. Astfel, experiența începută la BEACH, PLEASE! continuă pe tot parcursul verii, oferind publicului o destinație construită pentru muzică, divertisment și timp petrecut împreună.

În paralel, pregătirile pentru BEACH, PLEASE! 2027 au început deja. Biletele pentru următoarea ediție s-au pus în vânzare, iar organizatorii poartă deja negocieri cu unii dintre cei mai mari artiști ai scenei internaționale, ediția din 2027 urmând să beneficieze de un buget record dedicat line-up-ului.

În urmă cu cinci ediții, BEACH, PLEASE! era un proiect în care puțini credeau. Astăzi este cel mai mare festival urban din Europa și punctul de plecare pentru NIBIRU, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de entertainment dezvoltate vreodată în România. Din 16 iulie, povestea continuă la NIBIRU.

Foto: Beach, Please!

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