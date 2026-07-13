Crocs duce colecția Echo într-o nouă eră a stilului urban

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  de  ELLE
Crocs duce colecția Echo într-o nouă eră a stilului urban

În mijlocul verii, când orașul începe să capete un alt ritm, iar moda se mută tot mai mult la intersecția dintre confort, sport și cultură urbană, Crocs continuă evoluția uneia dintre cele mai recognoscibile colecții ale sale: Echo. Pentru sezonul de vară 2025, brandul introduce noul Echo II – o reinterpretare mai îndrăzneață, mai sculpturală și mai conectată la estetica actuală a streetwear-ului contemporan.

Sub conceptul creativ „Were not restarting Echo. Were evolving it.', noua campanie explorează felul în care stilul utilitar și influențele tech continuă să redefinească moda urbană. Nu este despre un reboot și nici despre reinventare completă, ci despre evoluția firească a unei colecții care și-a câștigat deja locul într-o conversație culturală aflată în continuă schimbare.

Noul Echo II păstrează ADN-ul recognoscibil al colecției originale, dar îl împinge într-o direcție mai matură și mai expresivă. Silueta progresiv sculptată și construcția dual-molded Croslite creează un design cu impact vizual puternic, inspirat de limbajul futurist al sneaker culture și al esteticii outdoor contemporane. În același timp, tehnologia LiteRide oferă confortul specific Crocs, adaptat pentru ritmul alert al orașului și pentru zilele lungi de vară petrecute în mișcare.

Modelele Echo II Moon Burst și Echo II Orange Burst aduc un plus de energie prin contraste cromatice puternice și detalii inspirate de universul sport-tech. Formele sculpturale și structura dinamică transformă fiecare pereche într-o piesă statement, construită pentru outfituri care combină influențe utilitare, streetwear și performance aesthetics.

În completarea colecției, Echo Element continuă direcția tehnică și funcțională a universului Echo. Conceput pentru mobilitate și versatilitate, modelul combină upper-ul din mesh cushioned cu outsole-ul din cauciuc pentru aderență maximă și sistemul toggle bungee care oferă ajustare rapidă și fit securizat. Rezultatul este o siluetă care funcționează la fel de bine într-un context urban cât și în escapade spontane de weekend.

Colecția este susținută și de modelele Echo Gum R.O. Clog și Echo R.O. Clog S2C, reinterpretări ale clog-ului clasic Crocs într-o estetică mult mai agresivă și contemporană. Talpa cu tracțiune ridicată, footbed-ul LiteRide cu efect sink-in și detaliile funcționale precum bareta ajustabilă și perforațiile pentru respirabilitate transformă aceste modele în unele dintre cele mai versatile piese ale sezonului. Sunt construite pentru confort, dar gândite pentru styling – exact în punctul în care funcționalitatea întâlnește cultura urbană actuală.

Mai mult decât o simplă continuare a unei colecții de succes, Echo II marchează evoluția unui limbaj vizual care vorbește despre libertate de exprimare, influențe culturale și stil personal fără compromisuri. Este o colecție creată pentru cei care văd moda ca pe un spațiu fluid între sport, design și atitudine.

Noua colecție Crocs Echo este disponibilă în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro

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