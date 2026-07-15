Dr. Hair prezintă Conversații cu Femei

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O serie de brunches private, create pentru femeile care înțeleg că frumusețea autentică începe cu cunoașterea. În fiecare ediție, Nicoleta El Rahman – fondator Dr. Hair & expert în creșterea și regenerarea părului – aduce la masă un invitat de excepție din lumea medicală sau a frumuseții, pentru un dialog pe care nu îl vei găsi în altă parte.

Un cerc restrâns de femei, o dimineață aleasă cu grijă, o masă la care expertiza și răsfățul ocupă același spațiu.

Acesta este Conversații cu Femei.

Ediția I · Fundația unui păr excepțional

Expertiză, rafinament și un brunch privat cu caviar de la The Royal Taste of Caviar

Sănătatea părului nu începe cu șamponul. Nu începe cu tratamentul. Începe cu scalpul – și scalpul este, de cele mai multe ori, teritoriul cel mai neglijat în îngrijirea capilară.

În prima ediție din Conversații cu Femei, Nicoleta El Rahman și Dr. Viorica Șercănean – medic dermatolog – deschid un dialog elegant între două expertize complementare: medicina dermatologică și regenerarea capilară specializată. Două perspective care, puse împreună, oferă imaginea completă a ceea ce se întâmplă cu adevărat la nivelul scalpului și al firului de păr.

Împreună, acoperă întrebările pe care cele mai multe femei le poartă cu ele fără să fi primit vreodată un răspuns complet: de ce cade părul, cum influențează stresul și hormonii scalpul, ce se întâmplă în menopauză sau postpartum, care sunt miturile despre produse și ce poate rezolva fiecare specialist în parte.

Experiența

Evenimentul este construit ca o experiență senzorială completă, nu doar educativă.

Brunch-ul cu degustare de caviar de la The Royal Taste of Caviar însoțită de un pahar de șampanie, servite într-un cadru atent curatoriat, cu muzică live, transformă o întâlnire despre sănătate și frumusețe într-un moment de rafinament autentic.

Încheierea aparține răsfățului: un ritual cu cremele cu caviar Opatra, produse care aduc luxul marin în îngrijirea pielii și a scalpului – aplicate și simțite, nu doar prezentate.

Detalii

Private Members Brunch

Data · Luni, 22 iulie. Ora · 10:00 – 12:00

Locație · Dr. Hair · Str. Londra 18A

Dress code · Soft Luxury / Elegant Daywear

Acces · Locuri limitate, exclusiv prin rezervare. Cost participare: 500 RON.

Detalii și Rezervări · 0750.443.422

Parteneri

Aranjamentele florale si design: The Flowers

Contact 0743 023 776 / Instagram @theflowers

Caviar experience: The Royal Taste of Caviar

Contact 0733 174 920 / Instagram @theroyaltasteofcaviar

Medic dermatolog: Dna Dr.Viorica Şercănean

Contact 0733 174 920 / Instagram @drsercanean_viorica

Foto credit: UNDA Open Possibilities



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