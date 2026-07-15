Fundația Bog’Art a premiat trei studenți care au creat, pentru NEW WAVE Art Prize, lucrări de artă inspirate de evoluția AI

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  . Actualizat 15.07.2026, 11:44,  de  Advertorial
Fundația Bog’Art a premiat trei studenți care au creat, pentru NEW WAVE Art Prize, lucrări de artă inspirate de evoluția AI

Trei studenți de la universitățile de arte din România au câștigat competiția NEW WAVE Art Prize, ediția 2026, lansată de Fundația BogArt. Tinerii au creat lucrări de artă spectaculoase, inspirate de tema concursului din acest an, „Valoarea umană la începutul epocii AI', aducând în prim-plan relația dintre om și tehnologie într-un context global marcat de transformări accelerate.

Radu Gheorghe, Dana Guzu și Ana Huțanu au impresionat juriul cu lucrările realizate și au primit fiecare câte un premiu în valoare de 2000 de euro. 

Bogdan Doicescu, Membru Fondator Fundația BogArt

55 de proiecte au fost înscrise în concursul lansat de Fundația BogArt în luna aprilie 2026. Artiștii au fost încurajați să răspundă, printr-o lucrare de artă, unor întrebări esențiale: Cum ne construim identitatea într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai difuză? Ce se schimbă în procesul creativ al artistului? Este inteligența artificială un instrument sau un partener? Poate tehnologia să înțeleagă emoția sau doar să o simuleze?

Propunerile au putut lua forma unei picturi, a unui desen, a unei sculpturi sau a unei instalații și au trebuit să reflecte viziunea personală asupra modului în care inteligența artificială redefinește identitatea și relațiile umane.

În urma jurizării, opt aplicații au fost selectate, fiecare finalist primind suma de 500 de euro pentru realizarea lucrării propuse. 

Lucrările finale au fost expuse joi, 9 iulie, în cadrul unui vernisaj găzduit de galeria Sandwich Neurohope din București și analizate de un juriu format din Bogdan Doicescu – Membru Fondator Fundația BogArt, Catinca Tăbăcaru – Galerist, Co-Director RAD Fair, Daniela Pălimariu – Artist, Co-Director RAD Fair, Ștefan Sava – Artist, Co-fondator Salonul de Proiecte, Mihnea Mircan – Curator, Fundația Plan B Cluj, Lorena Brează – Arhitect, Fondator The Challenge Academy. 

În urma jurizării, trei lucrări au fost desemnate câștigătoare.

Radu Gheorge a impresionat la NEW WAVE Art Prize cu o serie de picturi inspirate de fotografiile din arhiva familiei sale. 'Propunerea mea explorează identitatea etnică într-un context dominat de tehnologie și globalizare, unde memoria personală riscă să fie înlocuită de versiuni generate algoritmic. Prin prelucrarea imaginilor din arhiva familiei mele am construit un avatar hibrid, situat între memorie și simulare digitală', explică Radu Gheorghe.

Dana Guzu a realizat un peisaj al cărei proces de creație poate fi asemănat cu cel al  algoritmilor. 'Propunerea mea de proiect constă în realizarea unei lucrări de mari dimensiuni ce permite privitorului pătrunderea în imaginarul peisajului digital. Asociez, astfel, imersivitatea creată prin dimensiune, cu integrarea tehnologiei inteligenței artificiale în demersurile umane, precum și viceversa – pătrunderea instanței umane în universul artificial', spune Dana Guzu.

Ana Huțanu a impresionat cu o instalație de mari dimensiuni realizată din perne personalizate. 'Instalația își propune să reprezinte o bază de date personală, care cartografiază printr-un puzzle de forme neregulate și organice, procese personale interne și exteriorizarea acestora prin pictură. Această lucrare fragmentată reprezintă fluiditatea trăirii umane, schimbătoare şi imperfectă, dar fără de care ne-am robotiza existența', explică Ana Huțanu.

Considerăm că NEW WAVE Art Prize are toate ingredientele pentru a deveni unul dintre principalele repere pentru tinerii artiști din România, un spațiu complementar educației formale care oferă ceva esențial: vizibilitate, resursă și confirmare că munca studenților de azi contează pentru scena de artă din România', declară Bogdan Doicescu.

NEW WAVE Art Prize este un proiect creat de Fundația BogArt pentru a descoperi și susține studenții talentați din universitățile de arte din România. Competiția oferă un cadru profesionist de afirmare, facilitând tranziția de la concept la producția unei lucrări expuse publicului larg.

Lucrările finaliștilor NEW WAVE Art Prize pot fi admirate de public, la galeria Sandwich Neurohope, până la data de 30 august 2026, de miercuri până vineri, între orele 12:00 și 17:00.

Sursă foto: Fundația BogArt

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