Cum alegi corect concentrația unui parfum de bărbați: EDT, EDP sau extract

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Foto: https://george-talent.ro/

Când citești pe o sticlă „apă de toaletă” sau „apă de parfum”, nu vezi doar un nume comercial. Vezi, de fapt, cât ulei parfumat conține lichidul din interior, iar acel procent decide aproape tot ce contează pentru tine: cât de tare simte lumea mirosul, cât de aproape trebuie să fii ca să-l simtă și câte ore ține pe piele. Odată ce înțelegi cum funcționează concentrația, alegerea unui parfum de bărbați devine o decizie logică, nu un pariu.

Totul pornește de la un raport simplu: uleiuri parfumate dizolvate în alcool. Cu cât procentul de ulei e mai mare, cu atât mirosul e mai dens, mai persistent și proiectează mai departe de corp. Apa de toaletă, prescurtată EDT, stă la capătul mai diluat al scalei. Are un procent mai mic de esență, ceea ce o face luminoasă, aerisită și ușor de purtat. Exact pentru că e mai diluată, se potrivește perfect zilelor de vară și programului de zi, când o urmă discretă face treaba mai bine decât un miros care umple încăperea. Compromisul e că ține mai puține ore, așa că spre seară s-ar putea să simți nevoia unei reîmprospătări.

La mijloc se așază apa de parfum, EDP, și tocmai poziția asta o face cea mai versatilă alegere pentru majoritatea bărbaților. Are destul ulei parfumat cât să acopere o zi întreagă de la birou până seara, dar rămâne suficient de echilibrată încât să nu devină copleșitoare. Dacă vrei un singur parfum care să funcționeze la job, la o întâlnire și la o ieșire în oraș, o apă de parfum e răspunsul sigur. Aici intră cel mai des familiile aromate, lemnoase și orientale, care se exprimă frumos la concentrația asta.

Extractul, numit uneori pur și simplu parfum, este vârful scalei. Are cel mai mare procent de esență, ceea ce înseamnă persistență lungă și o proiecție puternică din doar câteva atingeri. Nu e făcut pentru a fi purtat neatent în orice context. Un extract lemnos-oriental sau unul cu note gurmande cere seri de iarnă, evenimente, ocazii în care vrei să lași o impresie clară și să fii ținut minte. Fiindcă e atât de concentrat, aplicat în exces poate deveni greu, așa că îl dozezi cu mai multă atenție decât o apă de toaletă.

Legătura dintre concentrație și cele două lucruri pe care le observă toată lumea, persistența și proiecția, e directă. Mai mult ulei înseamnă mai multe molecule care se evaporă lent și continuu de pe piele, deci mirosul rezistă mai multe ore și se face simțit de la o distanță mai mare. Un procent mai mic dă un rezultat mai apropiat de corp și mai efemer, ceea ce nu e un defect, ci pur și simplu un profil diferit, potrivit altor momente.

De aici, alegerea ta se reduce la trei întrebări. Prima ține de sezon: vara și căldura amplifică orice miros, așa că o concentrație mai mică respiră mai bine, în timp ce iarna frigul cere ceva mai dens ca să iasă în evidență. A doua ține de ocazie: pentru birou și zilele obișnuite mergi spre EDT sau EDP, iar pentru seri și evenimente lasă extractul să vorbească. A treia ține de cât de discret vrei să fii, fiindcă un parfum de zi trebuie observat doar de cine se apropie, în timp ce unul de seară are voie să anunțe că ai intrat în cameră.

Odată ce ai ales concentrația potrivită, aplicarea corectă face diferența dintre un parfum bun purtat prost și același parfum dus la potențialul lui real. Pulverizează pe punctele de puls, acolo unde pielea e mai caldă și ajută difuzarea: pe încheieturi, la baza gâtului, în spatele urechilor. Nu freca încheieturile una de alta după ce ai aplicat, fiindcă frecarea sparge notele delicate de la început și scurtează viața mirosului. Lasă-l să se așeze singur pe piele și te va însoți exact atât cât ți-ai propus.

Vestea bună e că nu trebuie să alegi între rezistență și buget. O concentrație generoasă de esență poate purta o zi întreagă fără să te coste cât un raft întreg de parfumerie.

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