Noua gamă got2b Curlz pentru definirea părului creț

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Pe măsură ce tot mai multe persoane aleg să își pună în valoare forma naturală a părului, interesul pentru rutine de îngrijire dedicate acestuia este în continuă creștere. Cu toate acestea, identificarea produselor potrivite pentru fiecare tip de buclă rămâne adesea o provocare.

Curlz este mai mult decât o nouă gamă de produse – este o celebrare a diversității părului ondulat, creț și cârlionțat și o invitație adresată tuturor celor care aleg să își poarte buclele cu încredere. Inspirată de unicitatea fiecărui tip de păr și de libertatea de exprimare prin styling, noua gamă got2b a fost dezvoltată pentru a răspunde provocărilor întâlnite frecvent de persoanele cu păr creț.

De la hidratare și controlul efectului de electrizare, până la definire și menținerea elasticității, părul creț necesită o îngrijire adaptată caracteristicilor sale. Gama Curlz este special creată pentru a oferi hidratare, definire și protecție, contribuind la evidențierea și menținerea formei naturale a buclelor.

Fiecare textură de păr este diferită

Înțelegerea tipului de păr reprezintă primul pas în alegerea unei rutine potrivite de îngrijire și styling:

• Tip 1 – Păr drept: fără bucle sau valuri, cu aspect neted și lucios;

• Tip 2 – Păr ondulat: caracterizat prin valuri în formă de S și predispus la electrizare;

• Tip 3 – Păr creț: bucle bine definite, cu tendință de uscare;

• Tip 4 – Păr cârlionțat: spirale foarte strânse, care necesită un nivel ridicat de hidratare și protecție împotriva ruperii.

Gama got2b Curlz a fost creată special pentru tipurile de păr texturat (2-4), oferind hidratarea, definirea și protecția de care acestea au nevoie pentru a-și păstra forma și aspectul natural.

O rutină personalizată și completă

Cu produse dedicate părului ondulat, creț și cârlionțat, got2b Curlz oferă libertatea de a combina și adapta produsele în funcție de nevoile fiecărei persoane.

De la hidratare și definire până la protecție împotriva efectului de electrizare, produsele Curlz pot fi combinate în funcție de caracteristicile fiecărui tip de păr și de rezultatele dorite. Formulele predominant vegane* și fără siliconi completează o experiență de îngrijire adaptată nevoilor părului.

got2b Curlz Defining Jelly

Oferă definire, strălucire și control al efectului de electrizare, păstrând în același timp aspectul natural al buclelor. Formula cu extract de alge roșii asigură fixare flexibilă și contribuie la obținerea unor bucle elastice și bine definite.

Cum se folosește?

Distribuie pe părul ud, apoi definește buclele prin mișcări de strângere ușoara. Usucă natural sau cu difuzorul pentru fixare și definire.

Truc: Pentru mai mult volum, folosește difuzorul cu capul în jos.

got2b Twisted Curling Mousse

Pentru bucle definite și protejate pentru mai mult timp. Formula cu panthenol oferă până la 96 de ore de protecție împotriva efectului de electrizare, contribuie la menținerea hidratării și ajută la protejarea părului împotriva deteriorării cauzate de uscarea cu aer cald.

Cum se folosește?

Aplică pe părul proaspăt spălat și uscat cu prosopul, apoi stilizează după preferințe.

Truc: Pentru volum suplimentar, usucă cu difuzorul, cu capul în jos.

got2b Curlz Refreshing Dry Oil Mist

Pentru un finisaj luminos și bucle cu aspect sănătos. Formula cu trigliceride menține hidratarea și oferă părului strălucire și un aspect îngrijit pe parcursul întregii zile.

Cum se folosește?

Pulverizează pe părul uscat, de la jumătatea lungimii spre vârfuri, pentru un plus de strălucire și un finisaj neted.

Truc: Pentru părul fin, aplică mai întai în palme, apoi pe lungimi.

Styling pentru toți: accesibilitate și incluziune

Pentru got2b, frumusețea și exprimarea personală trebuie să fie accesibile tuturor. Din acest motiv, brandul integrează pe ambalajele produselor sale codurile NaviLens, o tehnologie care facilitează accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la informații despre produse și orientarea în spațiile comerciale.

Prin această inițiativă, got2b contribuie la crearea unei experiențe de cumpărare mai accesibile și mai incluzive pentru toți consumatorii.

* Fără ingrediente de origine animală.

Despre got2b

got2b este unul dintre cele mai cunoscute branduri de styling, parte a Henkel Consumer Brands. Lansat în Statele Unite în 2001, brandul s-a impus la nivel internațional prin produse inovatoare de styling și colorare a părului, devenind un reper pentru consumatorii care își exprimă personalitatea prin propriul stil. De peste două decenii, got2b încurajează originalitatea, creativitatea și experimentarea, oferind soluții adaptate celor mai noi tendințe și nevoilor unei comunități diverse de consumatori. Portofoliul său extins include produse pentru fixare, volum, texturizare, definire și îngrijire, dezvoltate pentru diferite tipuri de păr și stiluri de viață.

Despre Henkel

Henkel are o prezență activă, de peste 30 de ani în România, oferind consumatorilor și profesioniștilor din industrie peste 30 de mărci din portofoliul celor două divizii – Adhesive Technologies (Adezivi comerciali, profesionali, Tehnologii) și Henkel Consumer Brands / bunuri de consum (Detergenți si produse pentru îngrijirea locuinței, Produse cosmetice si de îngrijire personală). Compania Henkel are în prezent circa 500 de angajați în România.

Ca un membru responsabil al societății românești, Henkel România s-a implicat activ în cei 30 de ani de existență, în susținerea și sponsorizarea a mii de proiecte educative, sociale, comunitare, ecologice, culturale și sportive.

Mai multe detalii despre: Henkel România / www.henkel.ro | Henkel Group: www.henkel.com

Cele mai importante repere din istoria CSR a companiei Henkel România: Sustenabilitate (henkel.ro)

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