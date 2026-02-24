5 lucruri pe care dentistul le poate observa la un control de rutină

Foto: Freepik

O dantură frumoasă și sănătoasă se menține printr-o igienă orală corectă și vizite la dentist de două ori pe an. Specialiștii spun că regularitatea controalelor la stomatolog ajută la prevenția multor afecțiuni dentare serioase. Medicul le poate descoperi din timp, iar tratamentele pot fi simple și mai puțin costisitoare.

Cariile, candidoza orală, placa bacteriană, retracția gingivală sau infecțiile sunt pe lista afecțiunilor dentare care pot fi observate devreme și tratate ușor, dacă mergi la dentist o dată la 6 luni.

1. Cariile

Cariile sunt printre cele mai frecvente probleme dentare și, de multe ori, nu dor în stadiile incipiente. La început apar ca pete albe sau maronii pe suprafața dintelui. Medicul le poate observa chiar dacă tu nu simți nimic. Conform studiilor, caria este cea mai întâlnită afecțiune din lume, aproape toți adulții fiind afectați de ea cel puțin o dată în viață.

În timpul controlului, stomatologul verifică fiecare dinte în parte și poate descoperi zonele în care smalțul este afectat. Uneori, cariile apar între dinți sau sub lucrări dentare vechi. Descoperite la timp, cariile se tratează simplu, printr-o plombă. Dacă sunt ignorate, pot ajunge la nerv și pot necesita tratamente mai complicate, cum ar fi tratamentul de canal sau chiar extracția.

2. Candidoza orală

Candidoza orală este o infecție cauzată de ciuperca numită Candida Albicans. Igiena orală precară, fumatul sau chiar stresul pot fi factori de risc pentru această boală. Unul dintre principalele simptome pe care medicul le poate observa în acest caz este limba albicioasă, potrivit Dental Elite.

La control, dentistul analizează mucoasa orală, limba și interiorul obrajilor. Dacă apar semne de infecție fungică, poate recomanda investigații suplimentare sau un tratament local. De multe ori, candidoza nu provoacă durere, dar poate da senzație de arsură, gust neplăcut sau uscăciune în gură. Tocmai de aceea, controlul de rutină ajută la depistarea ei înainte să devină supărătoare.

3. Placa bacteriană

Placa bacteriană este un strat subțire, lipicios, care se formează constant pe dinți. De cele mai multe ori, nu o observi, pentru că este aproape invizibilă. Dentistul o poate identifica rapid, mai ales în zonele unde periajul nu ajunge eficient. În timpul controlului, medicul observă acumulările de placă din jurul gingiei sau între dinți și îți poate recomanda un periaj profesional, în cabinet, care ajunge în zone pe care periuța nu le poate curăța eficient.

Dacă placa bacteriană nu este îndepărtată, se transformă în tartru. Acesta nu mai poate fi curățat acasă și necesită detartraj profesional. În timp, acumulările de placă și tartru pot duce la inflamații gingivale și carii.

4. Retracția gingivală

Retracția gingivală apare atunci când gingia se retrage și lasă o parte din rădăcina dintelui descoperită. În timpul controlului, dentistul analizează linia gingiei și verifică dacă rădăcinile dinților sunt expuse. Retracția poate fi cauzată de un periaj agresiv, inflamații gingivale sau probleme de ocluzie. Pe termen lung, retracția gingivală poate duce la sensibilitate dentară și la un risc mai mare de carii pe rădăcină. Tratată la timp, în funcție de cauză, evoluția ei poate fi încetinită sau chiar oprită.

5. Infecțiile

Uneori, infecțiile se dezvoltă la rădăcina dintelui sau sub gingie și pot fi observate la controlul clinic sau pe radiografie. Medicul poate identifica semne precum umflături, pungi de puroi, roșeață sau miros neplăcut. În unele cazuri, infecția evoluează fără simptome.

Netratate, infecțiile pot afecta osul din jurul dintelui și pot duce la pierderea lui. De aceea, controalele periodice sunt esențiale. O problemă descoperită devreme se tratează mai ușor și cu mai puțin disconfort.

