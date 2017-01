Taylor Swift si Zayn, ipostaze hot in clipul „I don’t wanna live forever”

Taylor Swift si Zayn apar in ipostaze hot in teaser-ul pentru noul clip „I don’t wanna live forever”, insa ne-am fi putut astepta la asta, avand in vedere ca melodia face parte din coloana sonora a filmului „Fifty Shades Darker”.

Melodia a fost lansata luna trecuta, insa abia maine fanii vor putea vedea si videoclipul oficial, care se pare ca va fi destul de dramatic. Din primele imagini, putem spune ca Taylor nu a mai avut o tinuta la fel de sexy de la videoclipul „Blank Space”, insa si acum o vom vedea purtand un ruj rosu.

🕛 Friday A video posted by Zayn Malik (@zayn) on Jan 25, 2017 at 1:00pm PST

Video tomorrow night midnight est #idontwannaliveforever #fiftyshadesdarker A video posted by Taylor Swift (@taylorswift) on Jan 25, 2017 at 1:05pm PST

Citeste si:

Zayn Malik isi declara dragostea cu ajutorul unui mic tatuaj

Foto: Instagram