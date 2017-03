Reese Witherspoon, Zoey Deutch si Julianne Moore impreuna intr-o noua campanie pentru femei

Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow si Julianne Moore apar impreuna intr-o noua campanie pentru femei realizata de Fundatia Tory Burch, acestea sprijind femeile sa aiba ambitie si sa lupte pentru ceea ce isi doresc.

Inspirata de experienta personala a lui Tory Burch ca femeie si antreprenoare, campania in care apar numeroase vedete si sportive precum Kerry Washington, Gwyneth Paltrow , Yara Shahidi, Rashida Jones, Billie Jean King, Gabby Douglas, Laila Ali, transmite un mesaj important, adresandu-se standardelor duble existente la locul de munca. Astfel, ambitia unui barbat in cariera este un lucru bun, in timp ce pentru o femeie aceasta nu este considerata o calitate.

Campania lansata coincide cu Ziua Internationala a Femeii, asadar este un moment oportun pentru a promova un mesaj atat de important.

Foto: Instagram